Kouč Litvínova po nečekané porážce: Musí to být pro nás facka

Díky premiérové litvínovské trefě Látala přitom Verva vedla. „Dobrusloval jsem do třetiny a věděl jsem, že Petružálek mi nahraje, protože on nerad střílí,“ líčil útočník Martin Látal do klubové kamery. „Povedlo se mu puk fantasticky poslat přes dva hráče, krásná přihrávka.“

Bez es Jarůška, Hübla, Mahboda či Pospíšila i nových obránců Irvinga, Balinskise a Cibulskise domácí vedení neudrželi. „V úvodu se zdálo, že bychom mohli odskočit víc, ale jinak jsme celý zápas byli moc na hrušce,“ štvalo Látala. „Situace jsme přehrávali, chtěli jsme všechno dát do prázdné brány, ale to v dnešním hokeji nejde. My si mysleli, že to půjde, a byli jsme za to potrestaní.“

Országhovi i tak utkání dost naznačilo: „Nemůžeme se vymlouvat na pozměněnou sestavu. Dostali šanci hráči, kteří bojují o místa. Kádr se finalizuje a tenhle zápas hodně napověděl; někteří hráči si možná neuvědomují, o co hrají.“

Svému mužstvu vyčítal slabý přístup. „Byl ležérní. Mysleli jsme si, že soupeř se porazí sám. Vyhrál zaslouženě, protože lépe bruslil, byl silnější v osobních soubojích, odolnější. Takto to dopadne, když chcete něco ošidit. Hokejový bůh vám to pak vrátí,“ pravil trenér.

Vladimír Országh Martin Látal

Ani Látal z toho neměl dobrý pocit. „Nehráli jsme, co jsme chtěli. Každý chtěl být na puku, nedávali jsme to rychle od sebe, oni nám ty puky lepším pohybem sbírali a dostávali se do šancí,“ viděl.

Nastoupil obránce Kolář z Jihlavy, který v sezoně může Vervě pomáhat formou střídavých startů. A už chyběl útočník Jurčík, bojovník po devíti sezonách v Litvínově skončil: „Trenéři mi oznámili, že je nesestupová sezona a dalšího útočníka nepotřebují, když mají podepsané hráče. Byl bych navíc.“

Tři výhry, jedna remíza, pět proher, to je letní bilance Vervy. „Musíme zkorigovat chyby a zlepšit systém, který chceme hrát,“ apeluje Látal. Generálku na extraligu obstará ve středu 9. září domácí duel s Mladou Boleslaví.