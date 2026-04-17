Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Tipsport extraliga 2025/26

Strach o diváka, pak euforie. Nečekaný hrdina Litvínova: Každý zápas bude bitka

Petr Bílek
  23:43
Dvojitá úleva hokejového Litvínova. V extraligové baráži si v pátek zajistil proti Jihlavě první bod a šťastný konec měl i kolaps fanouška, kvůli němuž se o víc jak deset minut oddálil start prodloužení. „Věřili jsme, že bude v pořádku,“ řekl nečekaný hrdina domácích Ondřej Baláž; sváteční střelec se za černo-žluté trefil po víc než čtyřech letech a rozhodl o výhře 3:2.
Ondřej a David Kaše jedou pogratulovat střelci vítězné branky Ondřeji Balážovi.

Ondřej a David Kaše jedou pogratulovat střelci vítězné branky Ondřeji Balážovi. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Hokejisté Litvínova slaví první barážové vítězství. Rozhodli v prodloužení.
Fanynka Litvínova si užívá barážový zápas s Jihlavou.
Adam Beran inkasuje gól, akci sleduji Nicolas Hlava a Marek Chvátal,
Kevin Czuczman z Litvínova slaví vyrovnávací gól v barážovém klání s Jihlavou.
18 fotografií

Aby nervů nebylo na straně domácích málo, museli proti prvoligovému králi slavit vítězný gól dvakrát.

Podruhé až poté, co rozhodčí prozkoumali situaci před brankovištěm u videa. Rozpažili – a stadion explodoval znovu. „Od kluků jsem tušil, že by to mělo být čisté, takže jsme věřili,“ nepochyboval obránce Baláž, který skóroval střelou od modré čáry.

Litvínov - Jihlava 3:2. Verva zvládla drama! První barážový duel rozhodlo prodloužení

Dukla dvakrát na dunícím, vyprodaném Hlinkově stadionu vedla, extraligový odpadlík dvakrát srovnal. Bitva jako řemen v ohlušující atmosféře. Jihlavský kotel skandoval a prozpěvoval celý zápas. A taky vykřičel zlost na barážový systém, kdy celek z extraligy odpočíval 42 dní a vítěz první ligy mezitím sehrál 16 ostrých zápasů.

„V závěru jsme začali dělat chyby pramenící z únavy, tlak domácích se stupňoval, nakonec padl rozhodující gól,“ konstatoval trenér hostů Viktor Ujčík.

Kluci jsou zdraví a natěšení, říká Ujčík před baráží. Na Litvínov teprve koukne

I domácí kouč Jakub Petr uznal: „Únava soupeře byla znát.“

A to druhý, sobotní zápas startuje už 18 hodin po konci prvního. „Nenahrává nám to. Teď je večerní hodina, co nejrychleji se musíme najíst, pak jedeme spát do Teplic, musíme zregenerovat. Máme ale zkušené mužstvo, které se oklepe,“ nebojí se Ujčík.

Páteční duel se mohl zlomit na startu prodloužení, kdy Jihlava dohrávala přesilovou hru. Jenže když se mělo začít, v hledišti byl cvrkot. Zástup záchranářů a hasičů pomáhal fanouškovi, který na místech pro sezení zkolaboval. Po regulérní osmnáctiminutové přestávce následovala další, neplánovaná a víc jak desetiminutová. Hráči nejdřív kroužili po ledě, potom je rozhodčí poslali do šaten.

Hokejisté Litvínova slaví první barážové vítězství. Rozhodli v prodloužení.
Fanynka Litvínova si užívá barážový zápas s Jihlavou.
Adam Beran inkasuje gól, akci sleduji Nicolas Hlava a Marek Chvátal,
Kevin Czuczman z Litvínova slaví vyrovnávací gól v barážovém klání s Jihlavou.
18 fotografií

Diváka nakonec zdravotníci odvedli s kapačkou, je ve stabilizovaném stavu. „Moc zpráv jsme o tom neměli, ale hlavně jsme věřili, že všechno dopadne, jak má,“ přiznal Baláž, že i hráče svíraly obavy.

Dobře to dopadlo z pohledu fanouška i chemiků.

„Na začátku prodloužení jsme skvěle odbránili oslabení, skákali jsme po držkách. Celý zápas jsme věřili tomu, v čem jsme dobří a v čem je naše síla. Pořád jsme byli pozitivní,“ líčil Baláž, jak Litvínov pracoval s nepříznivým stavem. „Drželi jsme se plánu a snažili jsme se být každou minutu a každou třetinu lepší. Myslím, že to bylo vidět. Každý zápas bude bitka.“

V první bitce se dosud nenápadný Baláž pasoval na hrdinu. Muž na hraně sestavy spasitelem. Do pátku vstřelil za Litvínov jediný gól v extralize. „Pamatuji si ho přesně, proti Olomouci v prosinci 2021, odrazil se mi puk od kalhot a dorážel jsem. Ale ten dnešní je nejdůležitější v kariéře,“ zářil třiadvacetiletý zadák. „Když jsem ho dal, zaplavila mě obrovská euforie z toho, že jsme zvládli první krok. Teď potřebujeme další tři.“

Vstoupit do diskuse

Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
4:0
Kometa
Plzeň
3:4
Sparta
Pardubice
4:3
Sparta
Třinec
Pardubice
Třinec
4:1
Karlovy Vary
Hradec Kr.
1:4
Třinec
Liberec
3:4
Karlovy Vary

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.