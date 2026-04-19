Brankoviště? Neuklízet! Beran v Litvínově narazil: Ve Vsetíně mi dělali díry

„Po minulých zkušenostech z loňského play off, kdy mi ve Vsetíně dělali díry, se brankoviště snažím hlídat přede všemi. Už to tolik není potřeba rozebírat, v Litvínově se to určitě nestalo,“ ubezpečila jednička Dukly po porážce 1:3.
Úklid hrací plochy během třetin je zakotven v herním řádu extraligy. Čistí se koncová pásma včetně brankoviště, jak ukazuje schéma pohybu sběračů ledu. Opuštění prostoru gólmanem není výslovně uvedené, ale je logické. Hokejová pravidla navíc říkají, že hlavní rozhodčí smí odstranit sníh nahromaděný kolem tyčí nebo na čáře a za úmyslné hromadění může padnout i trest.
Litvínovský Hlava: Hit na Kašeho? Nejlepší hráče si musíme bránit
„Nevidím důvod, aby mi museli čistit brankoviště. Ať si to rolbují okolo něj. Když hráči Litvínova řeknou rozhodčím, že mi ho musí uklidit, tak ho uklidí…,“ konstatoval Beran, kterému sudí do duše promlouval před startem druhé třetiny. Předtím v brankovišti při úklidu zůstával stát, to samé v první lize. „Nechci je pustit do svého prostoru, nevidím důvod, aby se to dělo. Celý rok to nikdo neřeší, nevím, proč dneska jo.“
Rozhodčí mu prý řekl, že si musí stoupnout vedle. „Jsem zvyklý v komerční přestávce být v brankovišti, nevím upřímně, kde jinde bych měl stát. V rohu? Navíc mi vyhovuje chytání, když se sníh neuklízí. Tolik to neklouže.“
Šestadvacetiletý gólman ukázal, že beran je nejen příjmením. Ve druhém barážovém zápase se stal zlým mužem se čtyřmi trestnými minutami – jednou za podrážení, podruhé za nesportovní chování. Rarita v podání gólmana, Beran však klidně tvrdil: „Asi nic zvláštního….“ A poštěkávání s domácím kapitánem Matúšem Sukeľem, po němž přišel druhý postih? „Nevybavuju si nic, co říkal, asi jsem nerozuměl.“
Emoce přinesl už úvodní gól Litvínova, kdy Hlava vydoloval puk, který Beran ještě neměl v držení. Pak gólman vystartoval na rozhodčího. „Myslel jsem si, že jsem puk držel a že mi ho vysekli, ale na kameře jsem to neviděl, takže nechci něco tvrdit,“ vykreslil moment z přesilovky chemiků. „Emoce k hokeji patří, bez nich hrát nejde. Myslím, že je to v rámci mezí, ale dneska bylo těžké udržet emoce na určité lidi.“
Důvod? „Přišlo mi to jako trénink oslabení, možná trénink oslabení tři na pět, pak normálního.“
Litvínov, který využil dvě přesilovky, se gólmana snaží rozhodit, ale to je klasická taktika v zápasech o všechno. Oboustranná. „Že po mě jdou, na to jsem zvyklý z play off, nic hrozného,“ mávl rukou rodák z Plzně. „A ty tresty? Snažím se odvést maximum pro tým, hledám všechny cesty, které by nám dokázaly pomoct k vítězství. I díky tomu jsme měli přesilovku, když se nechali zbytečně vyprovokovat. Když jsme takhle daleko, nedáme jim nic zadarmo.“
Litvínov - Jihlava 3:1. Druhý zápas baráže v režii domácích, přidávají další vítězství
Série se v úterý stěhuje do novotou vonící Horácké arény za stavu 0:2 na zápasy z pohledu prvoligového krále. Beran ještě nic nevzdává. „Hrajeme osm měsíců, abychom se do této fáze dostali. Je to pro nás čtvrtá série, máme zápas co dva tři dny, bojujeme, co to jde. Nebudeme proto v ničem ustupovat, náš cíl je jasný, postoupit do extraligy,“ burcoval gólman ještě na Hlinkově stadionu.
Jenže Jihlavě po náročném play off vyprchává energie. „Byla na nás trošku znát únava, druhý zápas série je pro nás vždy trochu kritický, asi nám fakt ubyly síly. Ale třetí třetina, kdy jsme tlačili a oni skoro nevystřelili na branku, by mohla určovat směr. Doma budeme o hodně silnější! Zvykli jsme si na rychlejší tempo. Mezi námi a Litvínovem větší rozdíl nevidím. Kromě jejich první lajny, ta je na extraligu hodně nadstandardní, hodně nebezpečná. Ve zbytku zásadní rozdíl není.“
Čističe už Beran do brankoviště pustí asi i doma, jak si ho bude čistit sám od litvínovských vyzyvatelů?
Ujčík o trestaném brankáři: To je Ada. Aspoň nemáme strach, jestli je v pohodě
Hokejový brankář mezi nejtrestanějšími hráči zápasu? Adam Beran ve druhé barážové bitvě o extraligu mučil Litvínov pětadvaceti úspěšnými zákroky, ale dvěma dvouminutovými tresty také pořádně zavařil svojí Dukle. „To je prostě Ada. Snažíme se s ním v tomhle směru pracovat, ale zase když to nedělá, máme strach, jestli je v pohodě,“ odlehčil to jihlavský kouč Viktor Ujčík i přes sobotní porážku 1:3 a stav v sérii 0:2.
Svéráze v brankovišti chválil i káral. „Když hraje takhle, víme, že je opravdu na maximální hraně pozornosti a ostražitosti, že je v dobrém rozpoložení v zápase. Ale oslabení od něj určitě nechceme,“ vyčítal gólmanovi, že se nechal vyloučit za podražení i nesportovní chování.
Nebyl v tom sám, Dukla posbírala celkově 28 trestných minut. „Je to baráž a kluci do toho jdou naplno, z toho plynou nějaké chyby, třeba vysoké hole, dohrávání. My to nerozporujeme, je to tenká hrana. Ale ten velký počet vyloučení rozbil hru a stálo nás to hrozně sil, které nám pak v závěru chyběly,“ viděl Ujčík.
Už od poloviny zápasu začínalo být zřejmé, že Dukle dochází šťáva. „A pak chybujete. Když jste okysličený, řešil byste ty situace jinak, takhle vám to začne poskakovat, špatně zpracujete puk, jsou to drobnosti. I tak ale kluci odvedli parádní práci, bohužel jsme nedostali šanci ji zhodnotit,“ mrzelo trenéra.
Když Verva ve druhé části díky trefám Sukeľa a Davida Kašeho utekla o dva góly, Dukla už nedokázala reagovat. „Ale pořád jsme teprve v poločase, teď nás čeká horká jihlavská půda, bude to ještě šichta,“ tuší litvínovský trenér Jakub Petr.
A možná i víc taktická bitva, po dvou úvodních duelech se soupeři vzájemně načetli. „My měli ten komfort pre-scoutu, delší přípravy na soupeře, v tom jsme byli ve výhodě. V něčem jsme se lehce mýlili, něco se změnilo, ale není to až tak dramatické. Nemyslím, že dojde k nějaké brutální změně herního systému obou týmů, my se spíš musíme připravit na domácí prostředí a obrovskou euforii v Jihlavě,“ očekává Petr bouřlivou kulisu v nové Horácké aréně.
I loni Dukla v baráži s Olomoucí ztrácela 0:2 na zápasy, jenže pak i zbývající duely musela odehrát u soupeře, nová hala ještě nestála. „Před domácím publikem ze sebe kluci vydolují zbytky sil. Chceme zvládnout první utkání a dokázat, že jsme se nedostali do baráže náhodou. A že můžeme porazit extraligový tým,“ přeje si Ujčík.