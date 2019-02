Litvínovský Myšák chystá návrat, zabojuje o šampionát osmnáctek

„To zranění vzniklo po takové nevinné situaci, špatně jsem šlápl a něco se tam zlomilo. Nečekal jsem, že to bude zlomené, ale na rentgenu se to ukázalo, takže jsem musel na operaci. Už ale rehabilituji a během čtrnácti dnů bych se mohl dostat na led,“ plánoval v rozhovoru pro klubový web litvínovský klenot.

Svůj brzký vstup do extraligy si před zraněním užíval. „Vnímám to hodně pozitivně, nástup jsem měl super. Celý tým hrál dobře, byli jsme první, navíc se mi dařilo bodově i gólově. Hrál jsem s Viktorem Hüblem a Františkem Lukešem, kteří mi předali hrozně moc zkušeností. Jsou to hráči, kteří dělají ve správný okamžik správná rozhodnutí a Litvínov táhnou už řadu let. Vzal jsem si od nich to nejlepší, co mají – zakončení, bruslení, rozhodování,“ smeká mladík před klubovými legendami.

S Litvínovem by si Myšák rád letos zahrál play off, na reprezentační úrovni by pro něj mělo být vrcholem sezony mistrovství světa hráčů do osmnácti let.

„Budu tvrdě makat, abych byl do šampionátu zase ve formě. Mistrovství světa je na konci dubna, udělám všechno, abych byl připravený a do Švédska nominovaný,“ dal si za cíl Myšák.