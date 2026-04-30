Petružálek o harmonii s Reichelem: Říkali jsme věci na rovinu, to dnes už mizí

Litvínovští patrioti se na konci základní části extraligy přidali k realizačnímu týmu: Reichel coby jeho šéf, Petružálek jako asistent. Fungovali spolu se stávajícími kouči Jakubem Petrem a Františkem Ptáčkem. Společně pak baráž proti prvoligovému vyzyvateli dovedli k nakonec pohodlnému vítězství 4:1 na zápasy, přitom extraligu zakončili černou šňůrou jedenácti porážek.
„Nejvíc jsme museli zapracovat na mentální stránce. Po té hokejové jsem přesvědčený, že kvalita v mužstvu je. Jenom jsme museli tyhle dvě věci spojit, všechno osekat do nejjednoduššího módu,“ přiblížil Petružálek, co si s Reichelem dali jako hlavní úkol.
K prvnímu týmu se přesunul od litvínovských juniorů, kde zastával stejnou, tedy asistentskou funkci.
„Je těžké přebrat jakýkoli tým v jakékoli věkové kategorii v nějaké fázi sezony. Asi to přitahuju,“ pousmál se český mistr s Vervou a ruský s Dynamem Moskva. „Teď je to moje pátá trenérská sezona, i dorost jsem bral po jednom nejmenovaném trenérovi v ne úplně lehké situaci. A teď to samé v nejvyšší kategorii. Taky to nebylo snadné. Ale myslím, že se nám podařilo udělat velký kus práce za krátký časový interval.“
Někdejší reprezentanti nastolili v kabině otevřenost. „Je rok 2026 a pozoruju nejen na české scéně, že tohle mizí. Neříkají se věci na rovinu tak, jak jsou, a lidi se neposouvají dál,“ míní jedenačtyřicetiletý trenér. „A to byla jedna z věcí, kterou jsme přinesli. Nebudu zabíhat víc do detailů. Pro pár lidí to bylo nové, nepříjemné, ale padlo to na úrodnou půdu.“
Pro bývalého útočníka byla záchrana extraligy zásadní. Už proto, že v viděl, jak na mládežníky působí motivačně. „Sestup by měl i na mládež nepředstavitelný dopad,“ tušil. „Teď už můžu říct, že jsem propojením mezi mládeží a áčkem. Vnímal jsem to úplně jinak. Vím, jak je důležité mít obě složky v extralize.“
Přesun k dospělým, tedy k hotovým hokejistům, ho bavil. „U dorostu a juniorky jsem strávil skoro pět sezon, tady jsem dostal jiný vítr. Pracuji s lidmi, kteří mají rodiny. Bylo to něco jiného, ale vlastně vesměs to samé.“
S legendou Reichelem, olympijským vítězem a trojnásobným mistrem světa, se prý sladili maximálně.
„Jsem typ člověka, který dokáže navnímat druhé lidi. Našli jsme balanc, harmonii, i hráči to z nás vycítili,“ těšilo Petružálka. Zda bude pokračovat, zatím netuší: „Já jdu den za dnem, dávám si postupné cíle. Budeme řešit později, kde budu působit od další sezony.“