Tipsport extraliga 2025/26

Petružálek o harmonii s Reichelem: Říkali jsme věci na rovinu, to dnes už mizí

Petr Bílek
  9:27
Žádné šeptání za zády, ale všechno pěkně hlasitě a do očí. Za litvínovským probuzením, které hokejové chemiky ochránilo před fatálním pádem z extraligy, stál i způsob komunikace nových koučů Roberta Reichela a Jakuba Petružálka. „Říkali jsme si věci hodně na rovinu,“ přiznal druhý z nich po vítězné extraligové baráži s Jihlavou.
Robert Reichel na střídačce Litvínova. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Litvínovští patrioti se na konci základní části extraligy přidali k realizačnímu týmu: Reichel coby jeho šéf, Petružálek jako asistent. Fungovali spolu se stávajícími kouči Jakubem Petrem a Františkem Ptáčkem. Společně pak baráž proti prvoligovému vyzyvateli dovedli k nakonec pohodlnému vítězství 4:1 na zápasy, přitom extraligu zakončili černou šňůrou jedenácti porážek.

„Nejvíc jsme museli zapracovat na mentální stránce. Po té hokejové jsem přesvědčený, že kvalita v mužstvu je. Jenom jsme museli tyhle dvě věci spojit, všechno osekat do nejjednoduššího módu,“ přiblížil Petružálek, co si s Reichelem dali jako hlavní úkol.

Reichel: Pro mě je Litvínov srdcovka, věci se změní. Spadnout, top hokej tu končí

K prvnímu týmu se přesunul od litvínovských juniorů, kde zastával stejnou, tedy asistentskou funkci.

„Je těžké přebrat jakýkoli tým v jakékoli věkové kategorii v nějaké fázi sezony. Asi to přitahuju,“ pousmál se český mistr s Vervou a ruský s Dynamem Moskva. „Teď je to moje pátá trenérská sezona, i dorost jsem bral po jednom nejmenovaném trenérovi v ne úplně lehké situaci. A teď to samé v nejvyšší kategorii. Taky to nebylo snadné. Ale myslím, že se nám podařilo udělat velký kus práce za krátký časový interval.“

Někdejší reprezentanti nastolili v kabině otevřenost. „Je rok 2026 a pozoruju nejen na české scéně, že tohle mizí. Neříkají se věci na rovinu tak, jak jsou, a lidi se neposouvají dál,“ míní jedenačtyřicetiletý trenér. „A to byla jedna z věcí, kterou jsme přinesli. Nebudu zabíhat víc do detailů. Pro pár lidí to bylo nové, nepříjemné, ale padlo to na úrodnou půdu.“

Pro bývalého útočníka byla záchrana extraligy zásadní. Už proto, že v viděl, jak na mládežníky působí motivačně. „Sestup by měl i na mládež nepředstavitelný dopad,“ tušil. „Teď už můžu říct, že jsem propojením mezi mládeží a áčkem. Vnímal jsem to úplně jinak. Vím, jak je důležité mít obě složky v extralize.“

Ty vole, Alby, já brečím! Šlégr o baráži, přebírání klubu i novém stadionu

Přesun k dospělým, tedy k hotovým hokejistům, ho bavil. „U dorostu a juniorky jsem strávil skoro pět sezon, tady jsem dostal jiný vítr. Pracuji s lidmi, kteří mají rodiny. Bylo to něco jiného, ale vlastně vesměs to samé.“

S legendou Reichelem, olympijským vítězem a trojnásobným mistrem světa, se prý sladili maximálně.

„Jsem typ člověka, který dokáže navnímat druhé lidi. Našli jsme balanc, harmonii, i hráči to z nás vycítili,“ těšilo Petružálka. Zda bude pokračovat, zatím netuší: „Já jdu den za dnem, dávám si postupné cíle. Budeme řešit později, kde budu působit od další sezony.“

MS v hokeji 2026

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května.

Do konce dubna se rozhodne finále hokejové extraligy a na přelomu dubna a května odehraje národní tým dva turnaje Euro Hockey Tour. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
4:0
Kometa
Plzeň
3:4
Sparta
Pardubice
4:3
Sparta
Pardubice
4:2
Třinec
Třinec
4:1
Karlovy Vary
Hradec Kr.
1:4
Třinec
Liberec
3:4
Karlovy Vary

Třinec - Pardubice 4:5P. Dynamo slaví po 14 letech titul, prodloužení rozhodl Červenka

Pardubičtí hráči se natahují po trofeji pro vítěze extraligy, kterou třímá...

Po 14 letech zase slaví titul. V uplynulých dvou ročnících už byli dvakrát blízko, vždy z toho bylo ale jen hořké druhé místo. Až nyní se hokejisté Pardubic dočkali. Na ledě Třince zvládli vypjatý...

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

Play off hokejové extraligy 2026: rozpis zápasů a výsledky

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga 2025/26 má za sebou velké finále. Po čtrnácti letech slaví titul Pardubice, které zdolaly Třinec. Podívejte se na kompletní výsledky zápasů play off.

Třinec - Pardubice 4:2, finále je srovnáno. Will po dvou gólech střídal ve třetí minutě

Patrik Hrehorčák z Třince a autor čtvrtého gólu Miloš Roman se radují z...

Finálová série hokejové extraligy hlásí nerozhodný stav. Třinečtí Oceláři zvládli i druhý domácí zápas proti Pardubicím, ve čtvrtek vyhráli 4:2. Utkání přineslo nejrychlejší dvougólový náskok v...

Třinec - Pardubice 5:4P. Domácí mají první bod, velkolepý obrat završil Daňo

Marko Daňo střílí vítězný gól Třince.

Hokejisté Třince vyhráli ve třetím finále play off extraligy doma nad Pardubicemi 5:4 v prodloužení a snížili stav série na 1:2 na zápasy. Oceláři prohrávali už 1:4 a obrat dovršil v čase 75:51...

Vladař vychytal postup čistým kontem, krok od druhého kola je i Dobeš

Dan Vladař slaví se spoluhráči postup Philadelphia Flyers.

Hokejový brankář Dan Vladař se podruhé v sérii proti Pittsburghu blýskl čistým kontem. Středeční výhra Philadelphie 1:0 po prodloužení navíc znamenala postup, když v sérii Flyers uspěli 4:2 na...

30. dubna 2026  7:28,  aktualizováno  9:11

MS v hokeji do 18 let 2026: program, skupiny, kde a s kým hrají Češi?

Čeští hokejisté do 18 let slaví trefu v zápase se Spojenými státy.

Mistrovství světa v ledním hokeji do 18 let 2026 zamířilo na Slovensko. Hraje se v Bratislavě a Trenčíně. Turnaj probíhá od 22. dubna do 2. května a jde o 28. ročník šampionátu této věkové kategorie....

29. dubna 2026  20:54

Osmnáctka je jediný krok od medaile. Ve světovém semifinále čeká Švédsko

Martin Psohlavec na MS hráčů do 18 let.

Češi porazili ve čtvrtfinále mistrovství světa hokejistů do 18 let Finsko 2:1 a po čtyřech letech postoupili do bojů o medaile. Utkání v Bratislavě rozhodl v závěru druhé třetiny obránce Tadeáš...

29. dubna 2026  14:36,  aktualizováno  20:28

Pardubice završily příběhy a napříště ještě posílí. Jak zareaguje Sparta a Třinec?

Hokejisté Pardubic mají svůj sedmý extraligový titul v historii. Ve středu jej...

Stačí projet soupisku hokejových Pardubic a snad u každého jména napadne dlouhý příběh, který hokejisté v úterý extraligovým titulem završili. Roman Červenka ve čtyřiceti letech zažívá možná...

29. dubna 2026  20:22

Selhání zámořských favoritů. Kanada i USA končí na MS do 18 let už ve čtvrtfinále

Kanadští hokejisté na MS do 18 let.

Hokejisté Kanady i USA nečekaně prohráli již ve čtvrtfinále mistrovství světa hráčů do 18 let a turnaj na Slovensku pro ně skončil. Obhájci zlatých medailí Kanaďané podlehli v repríze loňského finále...

29. dubna 2026  19:38

Ještě nekončíme! Jak Oilers za 10 minut vyhnali Dostála z brány a odvrátili vyřazení

Hokejisté Edmonton Oilers slaví s fanoušky vítězství 4:1 v pátém zápase play...

Ne, nejsou to oni. Finalisté posledních dvou ročníků se marně snaží vyzrát na tým, který osm let chyběl v play off. Největší hvězdu Edmontonu navíc trápí zranění. Ve středu však Oilers konec sezony...

29. dubna 2026  16:43

Dva jasní adepti, varianty i v Třinci. Na jaké finalisty by mohla reprezentace ukázat?

Trenér Radim Rulík dává pokyny na tréninku reprezentace při kempu před...

Jen co odložili stranou klubové povinnosti, objeví se v hledáčku národního mužstva. Tedy ne všichni, ale z řad letošních extraligových finalistů se nabízí několik adeptů, kteří by se mohli zapojit do...

29. dubna 2026  16:01

Mistři dramat v akci, Třinec nikdy nešetří. A i prohrou potvrdil, že je v Česku unikátem

Třinečtí hráči smutní po prohře ve finále extraligy.

Být fanouškem hokejového Třince, to fakt nemůže být jen pohoda, jak se nabízí podle výčtu titulů. Obzvlášť pak poslední roky, kdy Slezané bývají účastníkem těch největších dramat, jaká extraliga ve...

29. dubna 2026  15:01

Nevzdáme se! Pastrňák emotivně slavil, fanoušci soupeře ho zasypali nadávkami

David Pastrňák (88) z Boston Bruins slaví, skóroval v prodloužení proti Buffalo...

Zase za to vzal ve chvíli, kdy bylo nejvíc potřeba. Rozhodující akci v prodloužení pátého duelu s Buffalem vyřešil zcela mistrně. „Tohle by dokázalo jen pár hráčů na světě,“ smekl před Davidem...

29. dubna 2026  13:12

Žabka dostal ke stříbru i novou smlouvu: Bez kluků by to nešlo, smekám před nimi

Třinecký trenér Boris Žabka

Stejně jako v celém finále extraligy, v němž už prohrávali 0:2 na zápasy, i v šestém finálovém duelu s Pardubicemi hokejoví Oceláři Třinec dotahovali ztrátu. Sérii ještě srovnali na 2:2, ale další...

29. dubna 2026  12:39

New York? Párty jsou tu i na ulici, říká Chmelař. Rulíkovi dá vybrat z „meníčka"

Premium
Jaroslav Chmelař ve svetru New York Rangers

Patří do skupiny nováčků. Mužů, kteří se na kempu hokejové reprezentace pokusí vybojovat místo v nominaci na květnové mistrovství světa. Nic jistého totiž nemá, přestože v uplynulé sezoně působil v...

29. dubna 2026

