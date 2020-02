Odplatu proti Litvínovu vystřílel Hradci kapitán Smoleňák

Litvínovu chyběl klid Bláznivá myšlenka, že hokejový Litvínov ještě zázračně proklouzne do předkola play off, vzala za své. Verva včera s Hradcem Králové neudržela dvoubrankový náskok, padla 2:3 a dál se jí týká boj o udržení extraligy. „Když jsme se podívali na tabulku, teoretická šance na desítku byla. Dneškem se to rozpouští a musíme koukat dolů,“ řekl obránce David Štich. Po domácí dohrávce má Litvínov stále náskok pěti bodů před posledním Kladnem, zbývají jen čtyři kola. „Škoda, mohli jsme už sezonu dohrát klidněji, ale ten krok jsme neudělali. Musíme zvládnout hlavně domácí zápasy, Vítkovice a Kladno. Každý ví, o co se hraje.“ Verva vedla 2:0 díky gólu Pospíšila z přečíslení a vlastní brance hostů po Lukešově přesilovkové střele. Nestačilo to. V přesile Klíma snížil, pak ze dvou dorážek otočil kapitán Smoleňák. Při druhé kotouč vypadl Janusovi z lapačky. „V předbrankových prostorech nás soupeř jasně přehrál, my odražené puky do brány nedostaneme, protože tam nejsme, a v obranné činnosti jsme před brankou slabí,“ stýskal si asistent Jindřich Kotrla. „Projevila se tam i absence Moravčíka, má teplotu.“ Série tří výher skončila a obránce Štich se mračil: „Každého to štve, v první třetině jsme hráli super, do druhé jsme nastoupili jako úplně jiný tým. Nebojovali jsme, nejezdilo nám to.“ Co v pátek ve Zlíně?