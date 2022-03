Obětavý Litvínov zlomil sérii proher s Hradcem. Věříme si, těší Stříteského

„Kluci to na konci prodloužení výborně vylehali, kdyby ty střely prošly do brány, možná by to vypadalo jinak. O naší výhře rozhodla extrémní obětavost,“ vypíchl litvínovský obránce Matěj Stříteský.

S Vervou to přitom vypadalo zle, po trefách Jergla a Lalancetteho ztrácela už 0:2. Ale Sukeľ ve druhé části snížil a Zdráhal dvě minuty před koncem poslal zápas do prodloužení. V něm Verva přečkala i dvouminutové oslabení a v nájezdech pak excelovala.

Estephan a Fronk penalty proměnili, Godla všechny hradecké střelce vychytal. „Nechci říct, aby to nevypadalo namyšleně, že jsem cítil, že bychom zrovna dnes mohli Hradec porazit. Ale hráli jsme naši hru, hokej se lidem mohl líbit, bylo to nahoru-dolů. To tempo a nasazení už pomalu spěje k play off. My jsme si za tím dneska šli a vyplatilo se,“ hodnotil Stříteský.

Co je za vzestupem Litvínova, který vyhrál pátý zápas v řadě? „Začali jsme poslouchat trenéra a věříme si, když jsme teď vyhráli pár zápasů.“

Na Hradec tým víc než jindy hecoval i kouč Vladimír Růžička. „Zmínil to na poradě, že jsme je dlouho neporazili. Říkal, že to jednou musíme zlomit, tak ať to uděláme rovnou dneska,“ usmíval se Stříteský.

Výhra nad lídrem dala Vervě definitivu, že se vyhne baráži, jejím novým cílem pro extraligový finiš je postup do předkola play off. Do konce základní části chybí tři kola, už v pátek hraje Verva znovu s Hradcem, tentokrát na jeho ledě. „A i tam chceme něco urvat,“ burcuje Stříteský.