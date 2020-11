Litvínov bez bodu. Nejlepší hráči na papíře musí být nejlepší i na ledě, žádá Országh

„Je to ubíjející. Jsou fáze, kdy hrajeme dobře, ale jde jen o malou útěchu. Musíme hrát zodpovědně celých 60 minut, nepovedlo se nám to ale v žádném zápase, proto nemáme žádné body,“ hořekuje slovenský trenér Vladimír Országh, nový šéf střídačky Vervy.

Čtyři domácí partie, čtyři porážky, skóre 7:17. Krušný je pohled na tabulku pro mužstvo zpod Krušných hor. „Když pominu utkání se Spartou, ve kterém po naší karanténě nebyly vyrovnané podmínky, tak tři zápasy z naší strany byly jasně prohrané. Nemůžu říct, že jsme byli lepší,“ nezastírá útočník Martin Hanzl. „Třeba nám paradoxně pomůže venkovní utkání v Brně. Už se musíme zvednout.“

V minulé sezoně se horkotěžko Litvínov vyškrábal nad barážovou pozici, povedlo se mu to až v posledním střetnutí základní části proti konkurentovi Kladnu.

Ale v novém ročníku je zase potopený. „Zatím jsou ty zápasy dost podobné těm loňským. Jakmile inkasujeme, náš výkon jde o padesát procent dolů,“ pozoruje Hanzl. „Nedokážeme si pomoct přesilovkami, dali jsme z nich jeden gól za čtyři kola, to je málo. Proti Plzni jsme neproměnili ani dvojnásobnou.“

Přitom Verva nezačala špatně, jenže ke konci 1. třetiny ji zlomil Mertlův zásah. „První třetina nebyla z naší strany vůbec špatná. Jenže přišel gól do kabiny a pak už Plzeň měla víc ze hry,“ uznal Hanzl. Škoda se trefovala po přečísleních. „Góly jak přes kopírák, přitom jsme se na smrtící protiútoky Plzně připravovali. Jakmile se do nich hráči jako Mertl a Gulaš dostanou, většinou to skončí brankou.“

Litvínov sráží i slabá produktivita. „V první řadě musíme začít dávat góly, aby nám stouplo sebevědomí; na každý se strašně moc nadřeme. A o vítězství se musíme poprat víc, než se momentálně pereme,“ apeluje trenér Országh. „Gól soupeře nás sráží víc a víc. Jako kdybychom v některých fázích nebyli mentálně odolní. Při rozdílu dvou tří branek jako bychom nevěřili, že to dokážeme zvrátit. Na mentální síle musíme pracovat.“

Litvínov už dvakrát zabrzdila karanténa kvůli covidu-19, pak ho zastavil sportovní lockdown. V sobotu se restartoval už počtvrté, počítáme-li i nástup do letní přípravy. „Není prostor na výmluvy, všechny týmy jsou na tom stejně. V tom bych nic nehledal. Přehráli nás jasně, byli přitom stejně nerozehraní jako my,“ odmítá útočník Hanzl alibi.

Országh však vidí, že neustálé pauzy na některé hráče působí negativně. „Mladší se s ní vyrovnali líp než starší. A my potřebujeme, aby nejlepší hráči na papíře byli nejlepší i na ledě. Oni musí být ti, co zástavu zvednou,“ burcuje trenér Vervy. Zvládnou to už v pondělí v Brně?