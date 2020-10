Litvínovu vzal šťávu koronavirus. Nerovné podmínky, uznal i kouč Sparty

Sparťan David Tomášek střílí v utkání proti Litvínovu těsně vedle tyčky.

Žádní diváci, žádný rachot, žádná hudba. I když atmosféra zápasu mezi hokejisty Litvínova a Sparty byla komorní, extraligovou kvalitu nedělní partie měla.

„Bylo to zvláštní, takový trénink ve velkém tempu. Ale vlastně mě překvapilo, že herně to nebylo až tak hrozné, zápas měl nějakou úroveň i tempo. Jen škoda fanoušků, to je v Litvínově náš šestý hráč,“ litoval litvínovský brankář David Honzík po porážce 1:3.

Bude však ještě hůř. Litvínovští bojovali s covidem a kvůli následné karanténě odehráli první zápas po 19 dnech. Teď je čeká zase minimálně čtrnáctidenní nařízená pauza, spíše ještě delší. „Prvních pár tréninků po covidu bylo těžkých, klukům nebylo úplně dobře. Ale čekal jsem



to ještě horší. Těžko říct, jak to teď bude dál. Dva týdny nás nepustí na zimák, to asi nikdo nechápe,“ kroutí hlavou Honzík. Víc času než na ledě teď nejspíš stráví u videa.

„Mám to štěstí, že je tady Zdeněk Orct, což je výborný trenér. Koukáme na všechny možné věci, příprava je to teď hodně zaměřená na video a nějaký čas to asi tak ještě zůstane.“

Praxi ale žádné video nenahradí, možná i proto Honzík od Sparty třikrát inkasoval. Měl ovšem i 36 úspěšných zákroků. Potíže Vervě dělala především elitní letka Horák - Rousek - Řepík. „Je vidět, že to jsou nadstandardní hráči, ale jsem vlastně rád za to, jak nám to tam v 1. třetině létalo. Alespoň jsem se do toho dostal.“