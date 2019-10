Konec krize? Litvínovským hokejistům hrály zvonky štěstí

„Výher máme jako šafránu, tuhle už jsme potřebovali,“ odfoukl si vousatý útočník po kovbojce, která na Hlinkově stadionu vyústila ve vítězství domácího Litvínova nad Hradcem Králové 6:5. Jarůšek skóroval z otočky jen 2:23 minuty před koncem 3. třetiny a většina z 4 156 fanoušků nadšeně burácela.



Verva se topila krizi, pět zápasů prohrála, aniž by bodovala, a dotýká se extraligového dna. Navzdory vítězství ji od posledního místa stále dělí jen skóre.

„Nechci říkat, že tady bylo dusno. Ale jako všude, v práci i v životě, je špatná atmosféra, když se nedaří,“ vykresloval Jarůšek. „Uvědomovali jsme si, že výkony nejsou takové, jaké bychom si představovali.

A v pátek v Mladé Boleslavi jsme dostali pět gólů ve 2. třetině, to byla katastrofa. Proto jsme se semkli a bojovali jsme jeden vedle druhého. Pro vítězství jsme šli jako jeden mančaft,“ pravil hrdě.



Skóre se divoce houpalo - 1:0, 1:2, 3:2, 3:4, 4:4, 4:5, 6:5. Třemi body se blýskl útočník Lukeš, dvěma další forvardi Hanzl s Kašparem.

„Z pohledu diváka atraktivní zápas, hodně branek i zvratů. Z pozice trenéra to nebylo úplně ideální, ale už v kabině před zápasem jsem viděl odhodlání, že se o to kluci porvou,“ líčil litvínovský trenér Jiří Šlégr. „A na ledě to bylo cítit. Pořád jsme věřili, že nepříznivý stav dokážeme otočit. A konečně jsme využili přesilovou hru, které nám dělaly problémy.“ Až z početní výhody číslo 23, až v zápase číslo 7 se Litvínov gólově prosadil. „Na tréninku přesilovky docela vypadají, v zápasech ne. Teď se puk po střele odrazil, já si ho našel a poslal jsem ho k tyčce, kde bylo místo,“ popsal urostlý útočník Jarůšek svůj vítězný zásah během dne otevřených obran.

Jarůšek, který přišel ze Sparty, se Litvínovu právě upsal do konce sezony. A hned dal první gól za chemiky. „Snažil jsem se pomáhat jinak, ale měl jsem v sobě, že jsem tu kvůli gólům,“ doznal. „Litvínov o mě stál, přistoupil jsem na jejich podmínky, ale to je mi jedno. Na Spartě bych byl v nejistotě, v Litvínově našemu týmu věřím. I proto jsem chtěl zůstat. Nechci utíkat z potápějící se lodi. Doufám, že jsme tomu teď dali impuls a poplaveme do lepších vod. Jen nesmíme dostávat tak laciné góly jako dneska.“

Před zápasem zněly Zvonky štěstí od zesnulého Karla Gotta, po zápase Litvínov konečně rozhoupal svůj Zvon vítězství, který Gott křtil.