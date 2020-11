Litvínov pokrátil platy o 25 procent. Ekonomická situace v hokeji je kritická, říká Zouvala

„Současná ekonomická situace v hokejovém prostředí je kritická. V průběhu minulého týdne jsme se dohodli na 25procentním snížení platů. Tento krok byl bohužel nevyhnutelný. V opačném případě bychom byli nuceni ukončit některé smlouvy, k čemuž naštěstí nedošlo,“ oddechl si Marek Zouvala, předseda představenstva hokejové Vervy.

O peníze v Litvínově nepřišli jen hokejisté. „Snižování se dotklo celé organizace: hráčů, realizačního týmu i managementu klubu. Netýkalo se pouze běžných zaměstnanců zajišťujících chod klubu. Nikomu samozřejmě není příjemné, pokud se snižuje jeho mzda. Tímto bych chtěl všem poděkovat za vstřícné jednání. Jsem rád, že všichni pochopili vážnost situace a svým solidárním jednáním podpořili klub,“ vzkázal Zouvala, který po minulé sezoně v čele Vervy nahradil olympijského šampiona Jiřího Šlégra.

Kvůli pandemii koronaviru Litvínov před novým ročníkem elitní soutěže sáhl k pětinové úspoře ze stomilionového rozpočtu. Nakonec ho kvůli zmrazení extraligy zeštíhlil o třicet procent. „Situace se od začátku sezony dramaticky změnila. Hokej se úplně zastavil. Hrát se teď začne, ale bez diváků, čímž přijdeme nejen o skvělou atmosféru, ale i o příjmy ze vstupného. Šetření je bohužel nezbytné, abychom udrželi celkovou stabilitu klubu.“

Před sezonou se některé oddíly bouřily už jen kvůli snížené kapacitě hlediště, teď jsou rády, že se bude hrát i před prázdnými ochozy. „Před začátkem sezony si nikdo nedovedl představit variantu hrát bez diváků, ale aktuální situace je naprosto odlišná,“ chápe to Zouvala. „Potřebujeme odehrát maximální počet zápasů, abychom splnili podmínky vůči sponzorům a BPA, takže utkání bez diváků jsou jediná možnost. Pokud by se nezačalo co nejdříve hrát, reálně by hrozilo, že by došlo k výraznému zkrácení letošní sezony.“

Když nouzový stav umrtvil i hokejové dění, Litvínov to razantně pocítil. „Byla to obrovská komplikace nejen pro náš klub, ale pro celou soutěž. Každý den počítáme ztráty, které stále narůstají. Kromě ztrát ze vstupného nám vzhledem k nelehké ekonomické situaci od jara rovněž vypadávají sponzoři. Avizovaná kompenzace od státu nám samozřejmě velmi pomůže, ale pokryje pouze část výpadku rozpočtu. V této souvislosti bych rád poděkoval všem stávajícím sponzorům, kteří jsou s námi a podporují klub i v této nelehké době,“ těší Zouvalu, že většina firem z podpory nevycouvala.

Věří, že hokej bude bezpečným sportem, který nebude pomáhat v šíření koronaviru. „Extraliga není rizikem pro zhoršení celostátní epidemiologické situace. V rámci soutěže máme téměř 80procentní promořenost a věřím, že za přísných hygienických a bezpečnostních pravidel se hrát může. Riziko šíření viru je minimální i vzhledem k tomu, že zápasy budou bez diváků.“

Litvínov byl letos už dvakrát v karanténě kvůli covidu-19, v extralize stihl odehrát tři domácí zápasy, všechny prohrál a bez bodu je v neúplné tabulce poslední. V sobotu by měl hostit Plzeň.