Máme play off v předstihu, říká Válek. Zachrání Litvínov zpackanou sezonu?

„Šance existuje, i když ji nebudeme ovládat jen my, ale i ti druzí,“ chápe krizový trenér Jiří Šlégr. „Nechceme koukat na soupeře, ale soustředit se sami na sebe.“

Litvínov, Sparta, Zlín. Jeden z nich půjde z kola ven. Do play out. „Každý v kabině se na ten boj těší, je to vrchol sezony, máme play off už trošku dopředu,“ tvrdí litvínovský útočník Lukáš Válek.

Devátý Zlín má 74 bodů, desátá Sparta 73, Litvínov 71. Při bodové shodě všech tří vypadne ze hry Zlín, v minitabulce se krčí dole s nejmenším ziskem. Verva má lepší vzájemnou bilanci se Zlínem a horší se Spartou. Na tuhle matematiku možná v půl deváté večer dojde.

V posledním kole s jednotným buly v 18 hodin Litvínov nastoupí na ledě Vítkovic, které ještě hájí 7. místo, rivalové nastoupí doma. Zlín proti mistrovské Kometě, která se už z 5. příčky nehne, Sparta proti libereckému lídrovi, kterému stačí stejně jako jí bod; pak získá Prezidentský pohár pro vítěze základní části. „Po porážce na Spartě bylo obrovské zklamání, protože už to nemáme v našich rukách, na druhou stranu oba soupeři mají taky nelehkou situaci. Jsme na tom víceméně stejně,“ míní Šlégr.

Verva po odvolání trenéra Milana Razýma ožila. Doma si podala siláky Liberec i Plzeň, zrovna na Spartě nebodovala. „Všechny tři zápasy byly odmakané, jen na Spartě jsme prohráli kvůli individuálním chybám. Ale taky jsme hráli dobře. Když v tom zůstaneme, máme šanci s kýmkoli,“ nebojí se zlatý olympionik. „Chceme být v play off, takže už teď hrajeme jako v play off.“

Válek tvrdí: „Změnili jsme taktiku, která nám víc vyhovuje, je to jednodušší. Když je Jiří Šlégr na střídačce, každý má respekt, dokázal toho v životě moc.“ První podmínkou Litvínova je urvat na ledě Vítkovic tři body, letos to proti nim dokázal pokaždé. „Bude to boj,“ tuší Válek. „Náš postup není nereálný, věříme, že to zvládneme.“