Litvínov zápas po úmrtí diváka dohrávat nechtěl. Z etických důvodů, řekl trenér

„Sportovní hledisko bych z mého pohledu nechal být a ctil bych hledisko etické,“ prohlásil Karel Mlejnek, trenér litvínovské Vervy. „Proto jsme podali návrh, aby utkání bylo ukončeno za stavu 1:1 a body se rozdaly. Pardubice byly opačného mínění, chtěly šedesátiminutový zápas, kompromisní řešení je dohrání.“

Minulé úterý se pardubická enteria arena zahalila do černého, během střetnutí zkolaboval jeden z diváků. Ihned se k němu dostali záchranáři a klubový lékař, zápas byl přerušený, po půl hodině ukončený. Muže se nepodařilo oživit.

„Bylo příšerné zažívat ty momenty. Od některých lidí zaznívalo, že smrt je přirozenou součástí života, ať se hraje dál. Já si vůbec nedokážu představit, že bychom vzali do ruky buben a fandili, když jsme viděli oživování člověka přímo na tribuně,“ líčil Jan Ptáček, předseda litvínovského fanklubu Ropáci on Tour.

I on souzní s postojem klubu, že po tragédii už se utkání ani s odstupem nemuselo dohrávat, a vybrané řešení považuje za kočkopsa. „Někdo říká, že by bod po remíze 1:1 chyběl, ale za mě je to hloupost. V rámci úcty se mohl zápas uzavřít a bylo by po všem.“

Jakou variantu považujete za nejvhodnější? celkem hlasů: 287 Hrát zápas od začátku 2 %(7 hlasů) Dohrát zbytek utkání 9 %(25 hlasů) Ukončit ho za stavu 1:1 a body rozdělit 89 %(255 hlasů)

V úvahu reálně připadaly tři varianty: celý zápas znovu od stavu 0:0, dohrání zbývajícího času nebo započítání výsledku, který platil v moment ukončení. Šéf extraligy Martin Loukota se přiklonil k dohrávce od času 45:39.

Zájezd Ropáci na dohrávaný miniúsek nevypraví. „Ne že bych neměl rád svůj klub, ale 14 minut hry nevyváží 450 kilometrů cesty tam a zpátky. Někdo z okolí od nás v Pardubicích bude, ale jak bude těžké zápas rozjet pro hokejisty, tak i pro fanoušky,“ míní Ptáček. „Pro domácí diváky to je jednodušší, dojdou pěšky, ale i tak si myslím, že hala bude poloprázdná.“

Ropáci on Tour z.s. - Oficiální fanklub litvínovského hokeje K uctění památky včerejší tragické události v Pardubicích jsme v sektoru hostů zapálili svíčku. Odešel na místě, kde to měl rád, to je ale jen malá náplast pro jeho nejbližší. Odpočívejte v pokoji.

Pokud chcete i vy vyjádřit zármutek, učiňte tak venku u sochy Ivana Hlinky. Děkujeme.

Trenéři uvažují, jak přistoupit k utkání, které se smrskne v případě celého prodloužení maximálně na čas jedné třetiny. „Budeme se připravovat jako na šedesátiminutový zápas,“ avizoval Mlejnek. „Je otázka, jak soupeři naloží se šířkou sestavy, to si pokládám jako jedinou otázku. Ze žákovské ligy 3x15 minut nebo od elévů víme, že se hraje na tři lajny. Bude to zajímavé, oba týmy si to ze začátku budou hodně hlídat, aby dobře chodily lajny na lajny. Bude důležitá disciplína, což patří ke startu utkání.“

Zápas soupeřů ze špičky tabulky, kteří ovšem v novém roce nezvítězili, rozehráli lépe hosté. Vedli po gólu kapitána Sukeľa, za domácí Pardubice srovnal ještě v první třetině Vondráček. Do čtvrteční dohrávky musí nastoupit ve stejných sestavách. Po ní se Litvínov přesune do Ostravy, kde ho den nato čeká zápas na ledě Vítkovic. Dynamo v pátek míří do Plzně.