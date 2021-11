Šéf fanklubu Litvínova skončil kvůli Růžičkovi: Polský majitel nemá čest

„Pořád jsem doufal, že na to nedojde. Že majitel hokejového klubu nemůže změnit svoje rozhodnutí, které již jednou učinil. Nespolupracovat s osobou, kterou provází korupční minulost, za kterou byl odsouzen. Navíc z hokejového prostředí. Stál o něj Guma,“ zmínil Ptáček na svém facebookovém profilu bývalého šéfa klubu Jiřího Šlégra, „a dostal tuhle odpověď a já byl v tu chvíli na vedení (majitele) svým způsobem pyšný!“

Růžička, který jako trenér přivedl českou reprezentaci k dvěma titulům mistrů světa, v červnu 2015 rezignoval na pozici u národního týmu kvůli korupční kauze související s jeho působením ve Slavii. O rok později byl odsouzen k pokutě 400 000 korun za zpronevěru, důkazy o údajných úplatcích od rodičů malých hokejistů policie nezískala.

V úterý Růžička v extraligovém Litvínově vystřídal odvolaného Vladimíra Országha, smlouvu podepsal do konce sezony. A někteří fanoušci vnímají příchod legendárního hráče a trenéra velmi kontroverzně. Ptáček dokonce fatálně.

„Nyní přichází a já se ptám: Změnilo se něco? No nic. Je na čase se na dobu určitou rozloučit. Než skončí oba dva,“ myslel kromě Růžičky i generálního ředitele Pavla Hynka. „Smutné to loučení - končím s okamžitou platností na pozici předsedy fanklubu litvínovského hokeje Ropáci on Tour. Končím s návštěvami zimního stadionu Ivana Hlinky na zápasy A týmu vyjma pracovních povinností. S těmito osobami spolupracovat nehodlám a nebudu. Já svoji čest mám a myslel jsem, že i náš polský majitel.“ Většinovým vlastníkem litvínovského klubu je skupina Unipetrol.

První trénink čeká Růžičku ve středu vpodvečer, první zápas příští pátek doma proti Mladé Boleslavi. Jak litvínovské publikum přivítá svého slavného odchovance?