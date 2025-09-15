Tipsport extraliga 2025/26

Litvínov má nového hlavního partnera. Dál se shání majitel, který klub zachrání

Petr Bílek
  11:19
Světlo na konci tunelu? O hokejový Litvínov, který po sezoně ztratí většinového majitele Orlen Unipetrol, je mezi sponzory zájem. Extraligový klub v tiskové zprávě oznámil, že získal nového hlavního partnera, stala se jím společnost Marius Pedersen. I město jako menšinový vlastník hlásí pokrok v záchranářské šichtě.
Litvínov, 14. 9. 2025. Verva Litvínov - HC Vítkovice, hokejová extraliga....

Litvínov, 14. 9. 2025. Verva Litvínov - HC Vítkovice, hokejová extraliga. Domácí tým po porážce před kotlem. | foto: Petr Bílek, MF DNES

„V této době je pro nás klíčové mít za sebou partnery, kteří chtějí být součástí litvínovské hokejové rodiny. Jsme rádi, že se k nám přidává společnost Marius Pedersen, která je v našem regionu dobře známá a má k němu silný vztah,“ uvedl Pavel Hynek, generální ředitel hokejové Vervy.

Za firmu, která se věnuje odpadovému hospodářství a komunálním službám, se vyjádřil obchodní ředitel Filip Černý: „Litvínovský hokej patří k nejvýraznějším symbolům regionu. Stejně jako my má hluboké kořeny v Ústeckém kraji a přináší radost a hrdost tisícům fanoušků.“

Klub má tak dva hlavní partnery, kromě oznámeného nováčka ještě společnost Sutor Global. Letošní rozpočet z většiny zajistil Orlen, který však koncem června uvedl, že po sezoně ve vlastnické struktuře skončí. Ročně chemiky podporoval v průměru 60 miliony korun.

Souběžně běží další aktivity na udržení dospělého hokeje v baště, kde vyrostli olympijští vítězové, mistři světa a držitelé Stanley Cupu.

Čajan složil maturitu a debutoval za Litvínov: Fanoušci? Hukot a husí kůže!

Fanoušci z fanklubu Ropáci on Tour tisknou záchranářská trička a pořádají veřejnou sbírku, celkový výtěžek se pohybuje už kolem dvou milionů korun. V pátek před prvním domácím zápasem s Karlovými Vary pořádali pochod z centra města na stadion, sešlo se jich na pět stovek.

Hlavní rokování vede vyjednávací skupina složená z legend v čele se zlatým olympionikem Jiřím Šlégrem a zástupců menšinových vlastníků klubu, tedy města a mládeže.

Přesvědčují i Orlen, aby zůstal silným sponzorem, apelují na jeho společenskou odpovědnost. Město při hledání strategického partnera rozesílá vybraným společnostem email s žádostí o podporu.

Marš městem, pak fanoušci „rozsvítili“ stadion a skandovali: Litvínov nezhasne!

„Nejen Litvínov, ale prakticky celá hokejová republika žije tím, aby Litvínov nezhasl,“ napsalo město na sociální sítě s odkazem na motto fanoušků. „Město Litvínov oslovilo více jak 150 společností a osob, zda by nezvážily svou podporu. Pozitivní je, že se již ozval první partner, který by chtěl vést seriózní jednání o podpoře litvínovského hokeje. Jednání jsou na samotném začátku, proto zatím není možné zveřejnit jméno tohoto partnera.“

Čas se krátí, brzy se totiž musí připravovat už příští sezona. „Do dvou až čtyř měsíců to budeme muset uzavřít,“ avizoval Šlégr, který zvažuje i odkoupení akcií.

Bez generálního partnera nebo dokonce finančně silného vlastníka se však ani on neobejde.

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Kometa BrnoKometa 3 3 0 0 0 9:3 9
2. HC Vítkovice RideraVítkovice 3 2 1 0 0 11:4 8
3. HC Dynamo PardubicePardubice 3 2 0 0 1 13:6 6
4. HC Oceláři TřinecTřinec 3 2 0 0 1 14:9 6
5. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 3 2 0 0 1 10:7 6
6. HC Škoda PlzeňPlzeň 3 2 0 0 1 8:6 6
7. HC Sparta PrahaSparta 3 2 0 0 1 8:6 6
8. Rytíři KladnoKladno 3 1 0 1 1 5:5 4
9. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 3 1 0 0 2 10:11 3
10. Bílí Tygři LiberecLiberec 3 1 0 0 2 7:9 3
11. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 3 1 0 0 2 4:8 3
12. HC OlomoucOlomouc 3 1 0 0 2 7:14 3
13. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 3 0 0 0 3 6:15 0
14. HC Verva LitvínovLitvínov 3 0 0 0 3 2:11 0
Zobrazit více
Sbalit

