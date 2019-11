Litvínovská bída nekončí. Ale trenéři nás umí naladit, tvrdí Helt

„Je náš dlouhodobější problém, že když hrajeme dobře, dostaneme gól a srazí nás to. Víme o tom, ale nedaří se nám to odbourat,“ tvrdí útočník Filip Helt. Verva je předposlední jen o skóre a fanoušci se bojí o její extraligovou existenci.

Na útočné modré čáře jste ztratil puk a hosté dali první gól. Co se stalo?

Nedostal jsem úplně ideální nahrávku, ale na téhle úrovni se s tím musím popasovat. Já to pak přihrávkou zkazil; puk jsem chtěl prohodil, bylo to riskantní. Moje chyba, první gól jde za mnou.

Co je v týmu špatně?

Myslím, že to je vždycky jen o nás, o celém mužstvu, jak se nahecuje. My dokážeme hrát dobrý hokej. Víme, že v jednoduchosti je síla, a když děláme, co máme, přináší to svoje ovoce. Ale musíme to dělat furt, všichni a od začátku.

Se Spartou bojovný výkon a bod, hned nato fiasko. Jak to?

Chtěli jsme na zápas se Spartou navázat, to utkání bylo dobré, vyrovnané. Teď nám nevyšla první třetina, prohráli jsme ji 0:3, mělo to vliv na celé utkání.

A fanoušci pískali. Jak to snášíte?

Je jasné, že na to mají právo, když se nevyhrává a nebodujeme stabilně. Nejsou spokojení. Hrajeme taky pod tlakem, nelíbí se nám to. Chtěli bychom, aby nás jen podporovali a nepískali. Ale není se čemu divit, dá se to pochopit.

Potřebujete vy mladší, aby se zvedli mazáci?

Je pro nás lepší, když ním lídři ukazují směr. Ulehčují nám tím práci. Neříkám, že to tady tak nefunguje, ba naopak. Ale momentálně se prohrává, není pozice na to se o něco opřít. Pár výher a bude to fungovat normálně.

Nebodujete, přesto jste stále ve hře.

Jedině dobře. Bylo by špatné, kdyby ostatní týmy bodovaly a my ne. Ale je to jen o nás. Když se nám nedaří, musíme hru zjednodušit, kopat nohama, hrát každý souboj naplno, každou vteřinu na ledě nechat všechno.

O kondici se u vás nově stará firma. Máte fyzičku?

Budu mluvit jen za sebe, cítím se výborně, oproti sezonám v minulosti fakt dobře. Mám nějaký nastavený plán, držím si ho, sám pro sebe ho koordinuji. Jsou to cviky domluvené s organizací, která nás připravuje, dozor mají i naši trenéři. Na takové úrovni to není o kondici, každý hráč ví, kde má rezervy, kdy si dát pauzu, kdy si přidat. V naší kabině je většina kluků spolehlivých, problém v tom nebude.

Nepomohl by vám impuls v podobě trenérské změny?

Těžko říct, já s trenéry žádný problém nemám a myslím, že málokdo z kluků. Naopak nás dokážou naladit i připravit. My potřebujeme i štěstí ve hře, s ním padne nějaký gól, vyhraje se nějaký zápas a bude taky jiná nálada.