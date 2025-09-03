Sbírka na Litvínov: dva dny, přes 400 tisíc. Cheza navždy, píší dárci na účet

„Chtěl bych poděkovat všem fanouškům litvínovského hokeje za to, co poslední dva měsíce pro svůj klub předvádějí,“ napsal na sociálních sítích Marek Tomčík, zástupce hokejové mládeže, která je menšinovým vlastníkem Vervy.
Tradiční extraligová bašta po letošní sezoně ztratí většinového majitele Orlen Unipetrol, který koncem června oznámil, že už hokej vlastnit nechce. S ním zmizí i zhruba 60 milionů korun ročně, nesvolí-li ke sponzoringu. Pokud ano, avizoval, že to bude výrazně méně.
Kolečko natočil dojemný klip Litvínove, nezhasni! Premiéru uvidí fanoušci
O udržení dospělého hokeje v Podkrušnohoří usiluje pracovní skupina záchranářů: legendy v čele se zlatými olympijskými hrdiny Jiřím Šlégrem, Robertem Reichelem a Martinem Ručinským a také zástupci menšinových vlastníků Vervy, tedy města a mládeže. V úterý se měli už potřetí sejít s vedením Orlenu.
Fanoušci pod patronátem fanklubu Ropáci on Tour a jejich neutavitelného předsedy Jana Ptáčka se pod mottem Litvínov nezhasne činí taky.
Prodávají záchranářská trička, spustili stejnojmenný web včetně eshopu a od 1. září i veřejnou sbírku. Ptáček přispěl jako první symbolickou částkou 1 945 korun, která znamená rok založení klubu.
Fanoušci dojímají. Trika Litvínov nezhasne jdou na dračku, berou je i soupeři
Jen za první den se vybralo víc než čtvrt milionu korun. „Já už se ke sbírce přidal, a co vy? Každá koruna, třeba jen symbolická, pomůže,“ vybídl i Tomčík, který věnoval 10 tisíc korun. Ke středečnímu ránu, tedy za pouhé dva dny, na transparentním účtu bylo 412 tisíc.
A lidé ke svým finančním darům připisují i vzkazy. „23. 04. 2015... přál bych si to zažít znovu,“ dojal se nad historickým titulem Aleš Richter a poslal 2 015 korun. „Hlavně se z toho nepo..at!!!“ přidal Jan Kasal heslo litvínovské ikony Ivana Hlinky. A Filip Zeman doplnil: „Cheza navždy v našich srdcích.“
V sobotu se litvínovští věrní potkají v areálu Loučky, kde je čeká předsezonní setkání včetně autogramiády legend. Vrcholem bude premiéra klipu od scenáristy a režiséra Petr Kolečka, kterým chce také podpořit záchranu klubu.