Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Tipsport extraliga 2025/26

Musíme být důraznější, velí kapitán. Fanoušci Litvínova vyrazí na pochod

Ondřej Bičiště
  15:58
Hvězdný útočník Ondřej Kaše nestihl doléčit operované koleno a jeho Litvínov bez něj v extraligové premiéře trpěl. Na ledě mistrovského Brna vyslal jen 14 střel na branku a do sezony vstoupil porážkou 2:4. „Těch střel bylo strašně málo, s tím se dá těžko vyhrávat. Musíme být důraznější a všichni se tam víc tlačit,“ apeloval kapitán litvínovských hokejistů Matúš Sukeľ.
Litvínov, areál Loučky, 6. 9. 2025. Setkání fanoušků hokejové Vervy Litvínov....

Litvínov, areál Loučky, 6. 9. 2025. Setkání fanoušků hokejové Vervy Litvínov. Fanoušci s vlajkou. | foto: Petr Bílek, MF DNES

Litvínov, areál Loučky, 6. 9. 2025. Setkání fanoušků hokejové Vervy Litvínov....
Litvínov, areál Loučky, 6. 9. 2025. Setkání fanoušků hokejové Vervy Litvínov....
Litvínov, areál Loučky, 6. 9. 2025. Setkání fanoušků hokejové Vervy Litvínov....
Litvínov, areál Loučky, 6. 9. 2025. Setkání fanoušků hokejové Vervy Litvínov....
34 fotografií

Centr první formace se střelecky sice prosadil, ale uvědomuje si, že od jeho lajny s Petrem Koblasou a Michalem Gutem na křídlech se čeká víc. „Odpovědnost jde za každým hráčem, ale my máme velký prostor na ledě, musíme být vpředu ještě víc nebezpeční.“

Šlégr na sešlosti: Možná koupím akcie... Na šéfa Vervy skalní fanoušci bučeli

Jinou představu o své premiéře měl i kouč Michal Broš, nováček mezi extraligovými trenéry. „Trápila nás disciplína, měli jsme 14 trestných minut a minimálně polovina byla úplně zbytečná. A pak produktivita. Ve hře 5 na 5 to bylo vyrovnané, ale neproměnili jsme šance, kterých nebylo moc. Jestli chceme pomýšlet na úspěch v tak těžkých zápasech, tohle se musí změnit,“ vyzývá trenér.

Hlinka ožil díky AI v Kolečkově klipu. A fanoušci Litvínova při premiéře slzeli

Jeho plán byl využít únavy Komety z náročného programu v Lize mistrů, ale záměr nevyšel. „Trošku jsme se snažili z toho udělat výhodu, ale nevstoupili jsme do zápasu dobře, neměli jsme kvalitu na rozehrávce, respektive Kometa měla výborný forček. My jsme se spíš hledali, brzy jsme inkasovali. Stačilo pár našich drobných zaváhání, aby si Kometa zápas vzala.“

O to důležitější bude pro Vervu páteční domácí premiéra s Karlovými Vary. Litvínov, který po sezoně přijde o hlavního partnera Orlen Unipetrol a jeho extraligová budoucnost je v ohrožení, se chystají několika akcemi podpořit fanoušci. V 16 hodin mají sraz na náměstí, odkud vyrazí na pochod ke stadionu, připravili si také choreo, do kterého se mají zapojit i ostatní diváci na Hlinkově stadionu. Fanoušci si oblečou trika s nápisem Litvínov nezhasne, jejichž prodejem se snaží získat pro klub peníze. A dál běží také veřejná sbírka, na níž dárci zaslali už přes 800 tisíc korun. Utkání s Karlovými Vary startuje v pátek v 17.30.

Vstoupit do diskuse

2. kolo

Kompletní los

3. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 1 1 0 0 0 8:2 3
2. HC Dynamo PardubicePardubice 1 1 0 0 0 7:1 3
3. HC Vítkovice RideraVítkovice 1 1 0 0 0 7:4 3
4. HC Kometa BrnoKometa 1 1 0 0 0 4:2 3
5. HC Škoda PlzeňPlzeň 1 1 0 0 0 3:1 3
6. HC Sparta PrahaSparta 1 1 0 0 0 3:2 3
7. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 1 1 0 0 0 2:1 3
8. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 1 0 0 0 1 2:3 0
9. Rytíři KladnoKladno 1 0 0 0 1 1:2 0
10. HC Verva LitvínovLitvínov 1 0 0 0 1 2:4 0
11. Bílí Tygři LiberecLiberec 1 0 0 0 1 1:3 0
12. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 1 0 0 0 1 4:7 0
13. HC OlomoucOlomouc 1 0 0 0 1 2:8 0
14. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 1 0 0 0 1 1:7 0
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

OBRAZEM: Kometa v ledu, neotřelé Vary. Podívejte se na dresy extraligových týmů

Do nové sezony v novém hávu. Na některých extraligových adresách jen s decentními změnami, jinde naopak s poměrně výraznými. Všech čtrnáct mužstev už před startem základní části představilo dresy, v...

KVÍZ: Nová hokejová sezona se rozjíždí. Otestujte své extraligové znalosti

Nový extraligový ročník odstartoval v úterý předehrávkou mezi Českými Budějovicemi a pražskou Spartou, ve středu se do akce zapojuje i zbylých 12 týmů. Co si pamatujete z minulé sezony a jak jste...

Hlinka ožil díky AI v Kolečkově klipu. A fanoušci Litvínova při premiéře slzeli

Hokejový velikán Ivan Hlinka, který na svět shlíží už přes dvě dekády z nebe, ožil v záchranářském klipu Litvínova. A Jiří Šlégr, další legenda chemiků, v něm naopak zkolaboval. Dojemné, silné,...

Lauko se podepsal pod debakl Hradce. Třinec rozprášil Olomouc, Jágr chyběl

Hokejová extraliga má za sebou první kolo. Na úterní předkrm v podobě vítězství Sparty v Českých Budějovicích (3:2) navázal ve středu zbytek kola. Pardubice v derby deklasovaly Hradec Králové 7:1,...

Šlégr na sešlosti: Možná koupím akcie... Na šéfa Vervy skalní fanoušci bučeli

Slzy i smích. Hněv i dojetí. Naděje i nejistota. Hokejový Litvínov po ohlášeném odchodu majitele může umřít, jenže při sobotní sešlosti nejvěrnějších fanoušků to tak žilo! Aplaudovalo se legendám,...

Musíme být důraznější, velí kapitán. Fanoušci Litvínova vyrazí na pochod

Hvězdný útočník Ondřej Kaše nestihl doléčit operované koleno a jeho Litvínov bez něj v extraligové premiéře trpěl. Na ledě mistrovského Brna vyslal jen 14 střel na branku a do sezony vstoupil...

11. září 2025  15:58

Více než dvě a půl miliardy? Díky, nechci. Kaprizov odmítl rekordní smlouvu

Z takové částky by se leckomu zamotala hlava. A zřejmě jen málokdo by odmítl. Vždyť jde o miliardový kontrakt, díky kterému by se stal nejlépe placeným hráčem v historii hokejové NHL. Jenže Kirill...

11. září 2025  14:30

Forman je i v Kladně „půlkapitán“: Potřebujeme větší zabijácký instinkt

Jiné kulisy, stejná role. Hokejový útočník Miroslav Forman je opět kapitánem, opět pouze na domácí zápasy, jen místo v pražské Spartě nosí céčko na dresu Rytířů Kladno. Po nepovedeném vstupu do...

11. září 2025  12:48

Slávisté uspěli ve Zlíně, nováček z Tábora porazil favorizovanou Jihlavu

Nováčci z Tábora, kteří se do první hokejové ligy vrátili po 14 letech, na úvod sezony doma porazili 6:3 úřadujícího vítěze Jihlavu. Dukla je stejně jako v minulých letech pasována do role jednoho z...

10. září 2025  22:35

Kde je diesel Jágr? Svou 38. sezonu zatím nezahájil, premiéru sledoval z lóže

Rozesmátý Jaromír Jágr za sklem lóže, Jágr na plachtě slávy pod střechou kladenského zimáku, Jágr na světelné reklamě propagující minerální vodu, Jágr v hledišti na dresech fanoušků s ikonickým...

10. září 2025  22:07

Jsem rád, že se bodově zapsala celá naše lajna, pochvaluje si Michal Kovařčík

Vydařený návrat do Třince prožil hokejový útočník Michal Kovařčík. Jedním gólem na úvod extraligy přispěl k drtivé výhře nad Olomoucí 8:2.

10. září 2025  21:39

Lauko se podepsal pod debakl Hradce. Třinec rozprášil Olomouc, Jágr chyběl

Hokejová extraliga má za sebou první kolo. Na úterní předkrm v podobě vítězství Sparty v Českých Budějovicích (3:2) navázal ve středu zbytek kola. Pardubice v derby deklasovaly Hradec Králové 7:1,...

10. září 2025  21:21

Na rozbruslení jsem si chvíli zvykal, přiznal Radil. Musel skousnout potupu

Premiéru v dresu rivala na ledě mateřských Pardubic si zcela jistě představoval úplně jinak. Novopečený kapitán hokejového Hradce však musel v úvodním extraligovém kole skousnout debakl 1:7, přičemž...

10. září 2025  21:09

Brácha, zůstaň. A ty, brácha, pojď za námi! Uvidí NHL tři sourozence v jednom týmu?

Má za sebou klidné léto. Dobil baterky, netrpělivě vyhlíží novou sezonu NHL. Chystá se na ni poctivě, nemusí řešit rušivé okolní vlivy. V tom je Jack Hughes oproti svým sourozencům ve výhodě....

10. září 2025  17:37

Po třech letech zase doma. Začíná éra Dukly 2.0, říká jednatel Jihlavy

Nový majitel a nová hala. Ale stejný cíl: návrat do extraligy. Středečním úvodním zápasem nového ročníku Maxa ligy v Táboře se začíná psát nová epocha historie jihlavského hokeje.

10. září 2025  15:50

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou

I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...

Video, nekončící potlesk i choreo. Užil jsem si to, děkoval Gulaš za dojemnou rozlučku

Ve vzpomínkovém videu dojatý Milan Gulaš sledoval průřez vlastní kariérou. První gól v extraligovém play off, některé památné trefy. A že jich bylo. Vzkaz mu poslali jeho první kouč v extralize Josef...

10. září 2025

V přípravě mezi extraligou a první ligou takový rozdíl není, tvrdí vsetínský kapitán

V 34 letech je nejstarším útočníkem prvoligového Robe Vsetín. Do hokejové penze se však Vít Jonák nechystá. Naopak. Po roční pauze mu přišili na dres kapitánské céčko. „Vím, co to obnáší. Je to pro...

10. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.