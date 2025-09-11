Musíme být důraznější, velí kapitán. Fanoušci Litvínova vyrazí na pochod

Centr první formace se střelecky sice prosadil, ale uvědomuje si, že od jeho lajny s Petrem Koblasou a Michalem Gutem na křídlech se čeká víc. „Odpovědnost jde za každým hráčem, ale my máme velký prostor na ledě, musíme být vpředu ještě víc nebezpeční.“
Jinou představu o své premiéře měl i kouč Michal Broš, nováček mezi extraligovými trenéry. „Trápila nás disciplína, měli jsme 14 trestných minut a minimálně polovina byla úplně zbytečná. A pak produktivita. Ve hře 5 na 5 to bylo vyrovnané, ale neproměnili jsme šance, kterých nebylo moc. Jestli chceme pomýšlet na úspěch v tak těžkých zápasech, tohle se musí změnit,“ vyzývá trenér.
Jeho plán byl využít únavy Komety z náročného programu v Lize mistrů, ale záměr nevyšel. „Trošku jsme se snažili z toho udělat výhodu, ale nevstoupili jsme do zápasu dobře, neměli jsme kvalitu na rozehrávce, respektive Kometa měla výborný forček. My jsme se spíš hledali, brzy jsme inkasovali. Stačilo pár našich drobných zaváhání, aby si Kometa zápas vzala.“
O to důležitější bude pro Vervu páteční domácí premiéra s Karlovými Vary. Litvínov, který po sezoně přijde o hlavního partnera Orlen Unipetrol a jeho extraligová budoucnost je v ohrožení, se chystají několika akcemi podpořit fanoušci. V 16 hodin mají sraz na náměstí, odkud vyrazí na pochod ke stadionu, připravili si také choreo, do kterého se mají zapojit i ostatní diváci na Hlinkově stadionu. Fanoušci si oblečou trika s nápisem Litvínov nezhasne, jejichž prodejem se snaží získat pro klub peníze. A dál běží také veřejná sbírka, na níž dárci zaslali už přes 800 tisíc korun. Utkání s Karlovými Vary startuje v pátek v 17.30.