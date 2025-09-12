Premium

Tipsport extraliga 2025/26

Fanoušci pochodovali městem a rozsvítili stadion. Litvínov nezhasne! skandovali

Petr Bílek
  21:34
Diváci na plných tribunách rozsvítili mobily a kotel rozvinul transparent Litvínov nezhasne. Hokejová bašta při domácí extraligové premiéře pulzovala mottem fanoušků, kteří pod patronátem fanklubu Ropáci on Tour pochodovali před derby s Karlovými Vary z náměstí na stadion. Bylo jich pět stovek, oblečených převážně do záchranářských triček s nepoddajným heslem.

„Jsem optimista, myslím, že se tu nezhasne!“ povídal jeden z účastníků průvodu Michal Polívka.

Než se černo-žlutý štrúdl vydal z náměstí Míru na místo určení, vzal si megafon Jan Ptáček. A coby šéf Ropáků oznámil: „Záchranářský klip Petra Kolečka má už přes milion zhlédnutí. Na účtu veřejné sbírky je 900 tisíc korun. A potisknutých jsou čtyři tisíce triček.“

Hlinka ožil díky AI v Kolečkově klipu. A fanoušci Litvínova při premiéře slzeli

Litvínov po sezoně ztratí většinového majitele Orlen Unipetrol, a tak věrní podnikají záchranné akce. Spolu s vyjednávací skupinou, v níž jsou legendy, zástupci mládeže a města. „Věřím, že přijde velký střelec, který to rozsekne na několik sezon,“ hlásil fanouškům Ptáček. „Už jsou sponzoři, byť zatím drobní. Nemělo by to být jedno ani Orlenu.“

Hokejisté Karlových Varů slaví gól do sítě Litvínova.
Litvínovský Alex Holmström brání puk před karlovarským Janem Šírem.
Pochod fanoušků Litvínovem
22 fotografií

Volání o pomoc (nejen) fanoušků už přineslo první výsledek. Město na svých sociálních sítích v pátek ohlásilo radostnou novinu. „Již se ozval první partner, který by chtěl vést seriózní jednání o podpoře litvínovského hokeje. Vše je na samém začátku, proto zatím není možné zveřejnit jeho jméno,“ stálo ve zprávě.

Při dvacetiminutové cestě zajišťovala bezpečnost průvodu policie, na širších místech fandové nesli transparent Litvínov nezhasne a stejné heslo po cestě spolu s dalšími skandovali. Kolemjdoucí je zvědavě okukovali, fotili si je, mávali jim i řidiči aut.

Pochod fanoušků Litvínovem

Fanoušci v zápase s Karlovými Vary.

„Já jsem z větší dálky. Zamlada jsem seděl na zábradlí, teď už jsem na jihu Čech, u Tábora. Před Honzou Ptáčkem klobouk dolů, taky by si mohl odpočinout,“ vzkázal patriot Polívka s plyšovým Vervákem v ruce, maskotem klubu. „Trička mám tři, na sbírku jsem něco poslal, pochod jsem stihl. Na zápasy chodím o víkendu, jezdím sem za mámou a ségrou.“

Během první třetiny kotel rozvinul obří transparent s již notoricky známým mottem a na tribunách se na pokyn Ropáků rozsvítily mobilní telefony. Na domácí premiéru přišla krásná návštěva, pět tisíc diváků.

Choreo fanoušků Litvínova během zápasu s Karlovými Vary.

Podporu má Litvínov napříč republikou, třeba v prvním kole vlajkonoši Třince také vytasili burcující litvínovské heslo ve svém kotli. „Kluci z Tábora mi říkali, že něco pošlou, a skutečně už nějaké koruny od nás přišly,“ přidal Polívka zkušenosti z jihu Čech. „Do Českých Budějovic jsem vezl trička, která si objednali Loukotovi, ti jsou motorácký, jezdí na každé mistrovství světa.“

Obránce Adam Polášek po porážce 0:4 chválil nejen příznivce chemiků: „Tady maká každý, jak může, je tu hodně stran. Fanoušci měli v plánu ukázat věci, které se jim povedly. A my jsme to vnímali.“

2. kolo

Kompletní los

3. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Škoda PlzeňPlzeň 2 2 0 0 0 7:2 6
2. HC Sparta PrahaSparta 2 2 0 0 0 8:4 6
3. HC Kometa BrnoKometa 2 2 0 0 0 7:3 6
4. HC Vítkovice RideraVítkovice 2 1 1 0 0 8:4 5
5. HC Dynamo PardubicePardubice 2 1 0 0 1 9:5 3
6. HC Oceláři TřinecTřinec 2 1 0 0 1 10:7 3
7. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 2 1 0 0 1 8:7 3
8. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 2 1 0 0 1 6:6 3
9. Bílí Tygři LiberecLiberec 2 1 0 0 1 5:5 3
10. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 2 1 0 0 1 3:4 3
11. Rytíři KladnoKladno 2 0 0 1 1 1:3 1
12. HC Verva LitvínovLitvínov 2 0 0 0 2 2:8 0
13. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 2 0 0 0 2 4:11 0
14. HC OlomoucOlomouc 2 0 0 0 2 3:12 0
