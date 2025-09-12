Fanoušci pochodovali městem a rozsvítili stadion. Litvínov nezhasne! skandovali

„Jsem optimista, myslím, že se tu nezhasne!“ povídal jeden z účastníků průvodu Michal Polívka.
Než se černo-žlutý štrúdl vydal z náměstí Míru na místo určení, vzal si megafon Jan Ptáček. A coby šéf Ropáků oznámil: „Záchranářský klip Petra Kolečka má už přes milion zhlédnutí. Na účtu veřejné sbírky je 900 tisíc korun. A potisknutých jsou čtyři tisíce triček.“
Litvínov po sezoně ztratí většinového majitele Orlen Unipetrol, a tak věrní podnikají záchranné akce. Spolu s vyjednávací skupinou, v níž jsou legendy, zástupci mládeže a města. „Věřím, že přijde velký střelec, který to rozsekne na několik sezon,“ hlásil fanouškům Ptáček. „Už jsou sponzoři, byť zatím drobní. Nemělo by to být jedno ani Orlenu.“
Volání o pomoc (nejen) fanoušků už přineslo první výsledek. Město na svých sociálních sítích v pátek ohlásilo radostnou novinu. „Již se ozval první partner, který by chtěl vést seriózní jednání o podpoře litvínovského hokeje. Vše je na samém začátku, proto zatím není možné zveřejnit jeho jméno,“ stálo ve zprávě.
Při dvacetiminutové cestě zajišťovala bezpečnost průvodu policie, na širších místech fandové nesli transparent Litvínov nezhasne a stejné heslo po cestě spolu s dalšími skandovali. Kolemjdoucí je zvědavě okukovali, fotili si je, mávali jim i řidiči aut.
„Já jsem z větší dálky. Zamlada jsem seděl na zábradlí, teď už jsem na jihu Čech, u Tábora. Před Honzou Ptáčkem klobouk dolů, taky by si mohl odpočinout,“ vzkázal patriot Polívka s plyšovým Vervákem v ruce, maskotem klubu. „Trička mám tři, na sbírku jsem něco poslal, pochod jsem stihl. Na zápasy chodím o víkendu, jezdím sem za mámou a ségrou.“
Během první třetiny kotel rozvinul obří transparent s již notoricky známým mottem a na tribunách se na pokyn Ropáků rozsvítily mobilní telefony. Na domácí premiéru přišla krásná návštěva, pět tisíc diváků.
Podporu má Litvínov napříč republikou, třeba v prvním kole vlajkonoši Třince také vytasili burcující litvínovské heslo ve svém kotli. „Kluci z Tábora mi říkali, že něco pošlou, a skutečně už nějaké koruny od nás přišly,“ přidal Polívka zkušenosti z jihu Čech. „Do Českých Budějovic jsem vezl trička, která si objednali Loukotovi, ti jsou motorácký, jezdí na každé mistrovství světa.“
Obránce Adam Polášek po porážce 0:4 chválil nejen příznivce chemiků: „Tady maká každý, jak může, je tu hodně stran. Fanoušci měli v plánu ukázat věci, které se jim povedly. A my jsme to vnímali.“