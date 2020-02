Dohrávky nám musí pomoct, burcuje litvínovský Trávníček

Už ve středu černožlutá Verva hostí od 17.30 neoblíbený Třinec, který naposledy porazila v říjnu 2016, a doma dokonce v lednu téhož roku. V úterý 25. února pak v druhé dohrávce vyzve rovněž na Hlinkově stadionu Hradec Králové.

„Nedávno jsme doma s Třincem o gól prohráli. Dobrý zápas, ale zase prohraný,“ štve Trávníčka, že poslední čtyři porážky byly o gól. Buď v regulérním čase, nebo v prodloužení či nájezdech. „Takže nám body nenaskakují...“

Litvínov klesl na dno tabulky, za tandemem Pardubice - Kladno zaostává o tři body. Z posledního místa poprvé nastoupil v neděli proti Mladé Boleslavi, vedení 2:0 neudržel a smutnil 2:3 po rozstřelu.

„Jasně, kdyby se vyhrálo, buduje se sebevědomí do dalšího zápasu líp. Ale aspoň na dobrém výkonu, na těch malých věcech, to musíme postavit,“ nevěší hlavu dříč Trávníček, byť i z jeho projevu je znát, jak těžce složitou situaci kouše.

„Ze zápasů s Libercem a Mladou Boleslaví jsme mohli mít šest bodů, získali jsme dva, což je vzhledem k průběhu hodně špatné. Závěry nás momentálně potápí, dobře rozehrané zápasy i s mančafty z vršku tabulky nedotáhneme. A my bychom je potřebovali o gól vyhrát, sílu zvedat.“

Spíš než v obraně, která už je pevnější než zkraje sezony, vidí Trávníček svízel v ofenzivě.

„Samozřejmě, konec sezony bude hlavně o obraně. Ale nás celou sezonu trápí hlavně slabší produktivita, potřebujeme dávat víc gólů. Zvlášť když máme hodně těsných utkání,“ vnímá srdcař Trávníček, který v neděli skóroval teprve podruhé v sezoně: „Letos mě a naši lajnu posunuli ještě víc do defenzivy, chodím na oslabení. Nejsme tam od toho, abychom góly dávali.“

Hrát z posledního místa? Trávníček změnu nepozoroval a ani další útočník Richard Jarůšek. „Hraje se nám pořád stejně. My jsme dole, jedno, jestli teď poslední, nebo předposlední. Na nás je odtamtud utéct. Musíme každý zápas odehrát na tisíc procent. A doufat, že nasbíráme víc bodů než týmy okolo,“ motivuje Jarůšek litvínovské parťáky. Trávníček tuší: „Bude to boj až do konce.“