Litvínovská lítost na ledě Třince: Rozhodly detaily i absence nejlepšího hráče

„Bohužel závěr sezony nám nevyšel. Dá se říct, že jsme ze špice postupně padali dolů, až jsme vypadli z první čtyřky,“ řekl Sukel’.

A nyní i z play off.

„Každý zápas naší série byl o jednom dvou gólech. Rozhodly detaily, disciplína a individuální chyby, kterých jsme udělali více. To nás stálo postup,“ řekl Sukel’.

„Dali jsme málo gólů, to je jasné,“ hledal příčiny nezdaru útočník Litvínova David Kaše. „Koncovka nás trápila celou dobu. Třinec byl lepší, šel si pro postup asi více. Těžko se to hodnotí tak krátce po zápase, ale jejich zkušenost je znát.“

David Kaše litoval druhého utkání v Litvínově, které Oceláři vyhráli 4:2. „Tam jsme je měli na lopatě, ale zápas jsme ztratili, a to nás trošku zlomilo,“ připustil útočník.

Přesto, nebyl pech narazit v předkole hned na Třinec, který získal minulých pět titulů?

„Když chcete vyhrát, musíte porazit každého,“ namítl David Kaše. „Víme, že Třinec je v tomhle nejzkušenější z extraligy. Ale začátek ligy jsme měli parádní, to jsme chtěli. Akorát po Novém roce se nám trošku přestalo dařit, do toho přišla zranění. Šlo o docela výrazné ztráty a furt jsme to nějak pytlíkovali. Bohužel jsme do předkola šli v ne úplně velké formě a sezona pro nás končí docela brzo. Musíme se z toho poučit, protože jsme udělali dost výrazných chyb, které by se stávat neměly.“

Litvínovu především citelně chyběl Ondřej Kaše, což potvrdili i Oceláři.

Litvínovský brankář Matej Tomek zasahuje proti střele Andreje Nestrašila z Třince. Litvínovští Filip Sandberg (vlevo) a Petr Koblasa se snaží obrat o puk Daniela Kurovského z Třince.

„To je největší hvězda celé ligy, lepší hráč v ní není, mistr světa. Takže jim určitě scházel,“ řekl třinecký útočník Patrik Hrehorčák.

„Ano, chyběl hodně nejen mně. Scházel celému týmu, je to náš nejlepší hráč,“ podotkl bratr absentujícího útočníka David Kaše.

„Neříkám, že jeho absence byla rozhodující, ale byla velká,“ přidal svůj názor litvínovský trenér Karel Mlejnek. „Jak bychom dopadli s ním, nikdo neví.“