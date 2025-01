Litvínov potopila královská disciplína. Hlavně se z toho nepos...! velí Jícha

„Nevážili jsme si vedení, kupili jsme chyby a soupeři jsme nabídli přesilovky. Speciální týmy, které nás držely v minulých zápasech, moc nefungovaly,“ litoval litvínovský asistent David Kočí.

Verva vedla před čtyřmi tisícovkami fanoušků díky trefě své hvězdy Ondřeje Kašeho chvíli po půlce zápasu, jenže ve 3. třetině České Budějovice skóre převrátily. Nejprve parádní ťukes zakončil do prázdné branky Zohorna, po něm také po přenesení hry Kubík. Dvě využité početní výhody Motoru změnily scénář urputné bitvy.

„Upozorňovali jsme, že musíme hrát přesilovky rychle. To platí i v NHL, že když se posunou dva tři puky z prvního doteku, pro obranu je to těžké,“ vykreslil úspěšný plán hostující trenér Ladislav Čihák. „Věděli jsme, jak Litvínov zvládá oslabení, byli jsme na to nachystaní.“

Verva vládne nejen tabulce, ale i žebříčku oslabení. Před nedělí jich ubránila víc než 91 procent, to je luxusní úspěšnost, teď jí spadla na stále úžasných 89,7 procenta. Pro srovnání: nejhorší jsou Vítkovice se 70 procenty a loni tuto statistiku ovládla Sparta s 85 procenty.

„Oslabením se věnujeme hodně, každý den je řešíme na videu. Máme na ně dobré, obětavé hráče. Teď jsme ale udělali zbytečné chyby. Mně se při prvním gólu nepovedlo vyhodit puk, druhý jde za mnou, nepokryl jsem si hráče,“ sypal si popel na hlavu litvínovský útočník Josef Jícha.

Budějovický brankář Milan Klouček zasahuje před litvínovským Michalem Gutem a Milanem Gulašem (vlevo).

Motor soupeře v početních výhodách rozebral jako kostičky z lega. „Oni v oslabení dostali za deset zápasů snad jeden gól, klobouk dolů před nimi, jak to brání,“ smekl hostující střelec Adam Kubík. „Jsme rádi, že jsme to dnes využili.“

Litvínov v novém roce oba zápasy ztratil a nebodoval, vždy dal jen po gólu. Proti Českým Budějovicím se v první i třetí třetině propracoval pokaždé jen ke čtyřem střelám. „Soupeř byl o krok před námi, skákal do střel. Něco si k tomu řekneme, ale nemůžeme se hroutit z toho, že jsme dvakrát prohráli,“ burcoval skleslé parťáky Jícha. „Můžeme to zase zlomit, tým na to máme dobrý. Hlavně se z toho nepo...!“

Hlášky legendárního Ivana Hlinky se zkusí chemici držet už v úterním šlágru na ledě druhých Pardubic.