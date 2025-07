Šlégr o týmu litvínovských záchranářů: Scénář je extraliga a jednání s Orlenem

„Jsme s Orlenem připravení jednat. Budu do poslední chvíle bojovat o ty nejlepší scénáře, což je extraliga,“ uvedl bývalý litvínovský generální manažer, který stejnou funkci nyní zastává u reprezentace.

Orlen jako většinový vlastník i nejštědřejší mecenáš oznámil, že po nadcházející sezoně klub opustí. Jeden z nejslavnějších odchovanců Šlégr patří mezi legendy, které chtějí hokej v tradiční baště udržet při životě. A na nejvyšší úrovni.

Jaké kroky podnikáte?

Především jsme vytvořili vyjednávací tým, který je připravený jednat s Orlenem Unipetrol. Bude záležet, jestli oni jsou taky připravení. Věřím, že ano, deklarují to. Měli bychom hovořit o tom, jak převzít klub v rámci akcionářských podílů, když nechtějí dál jako akcionáři pokračovat.

Co by mělo jednání přinést?

Přečetli jsme si v novinách, že většinový majitel po sezoně končí. Víc nevíme, přestože jsem se setkal s generálním ředitelem Mariuszem Wnukem. Řekl, že jsou připravení jednat, ale konkrétní věci jsme neřešili. Chci věřit, že se to téma otevře, pokud se k jednacímu stolu dostaneme. Rád bych, aby to bylo co nejdříve.

Kdo je ve vyjednávací skupině?

Nezlobte se, konkrétní jména bych rád řekl nejprve hlavnímu akcionáři, tedy Orlenu Unipetrol. Já zastupuji bývalé litvínovské hráče, jako jsou Robert Reichel, Martin Ručinský a další. Tedy partu lidí, kteří se chtějí postarat o záchranu litvínovského klubu. Ve vyjednávacím týmu budou i zástupci mládeže a města, což jsou menšinoví vlastníci HC Verva Litvínov. Je na Orlenu, aby nám naši skupinu schválil, že s námi chce jednat. Ono je hezké, že si vytvoříme nějakou skupinu, ale to ještě neznamená, že budeme přijati a bude s námi jednáno. Věříme ovšem, že ano.

Hokejová exhibice Zápas legend v Litvínově. Trenéři Martin Ručinský (vlevo) a Jiří Šlégr.

Budete mluvit s Orlenem také o sponzorství?

Rozhodně ano. Zaznělo, že jsou připravení hokejový klub sponzorovat, ale nechtějí v něm už nadále působit jako akcionáři. Naší snahou rozhodně bude, aby zůstali hokeji věrní alespoň jako sponzoři. Myslím, že si to Litvínov, ale vlastně i celý Ústecký kraj zaslouží.

60 milionů korun byl průměrný roční příspěvěk Orlenu 731 milionů korun vložil Orlen do klubu mezi lety 2012 a 2024

Je reálné nahradit obří výpadek 60 milionů korun, které Orlen ročně v průměru dával?

Na to nám odpoví jen čas. Na první dobrou bych řekl ne. Samozřejmě jezdíme všude možně, podstupujeme schůzky, bavíme se s lidmi z regionu. Myslím, že hokejový klub Litvínov není jen město Litvínov, ale má přesah po celém kraji. Na zápasy jezdí lidé z Mostu, Děčína, Chomutova, Ústí nad Labem, Teplic. Je to poslední extraligový klub v regionu, takže tady kopeme za všechny v našem kraji.

Co oslovit sponzory v Německu, odkud máte také fanoušky?

Můžeme to zkusit, ale není jich tolik. Předpokládám, že záchranu hokeje v Ústeckém kraji v podobě extraligy budeme konat především my Češi. Měli bychom. Pokud chce přispět některý z fanoušků anebo sponzorů z Německa, budeme samozřejmě rádi.

Mluvíte i se stávajícími sponzory? Klub jste do roku 2020 vedl, znáte je.

Rozhodně se budeme snažit a již se snažíme vstoupit do jednání se všemi, kterým není lhostejná budoucnost klubu.

Robert Reichel jako další legenda mluví s hráči A-týmu, to je jeho úkol?

Ano. Logicky. Alby je trenér, s hráči pracoval, zná je, uklidňovat kabinu je potřeba. On tu roli plní a plnit bude. Nicméně zase nemůžeme úplně zasahovat do klubu, nejsme zatím v žádných orgánech, můžeme jen zvenku přátelsky podat informaci. Rozhodně nechceme narušovat chod extraligového týmu, aby je to ovlivňovalo v jejich hře. Ve finále to budou oni, kdo budou hrát o záchranu na ledě.

Loučení velikánů. Robert Reichel a Jiří Šlégr uspořádali v roce 2010 exhibici v Litvínově.

I když Orlen odejde až po nadcházející sezoně, kádr na tu přespříští se začíná sestavovat už na podzim. Do té doby musí být ohledně budoucnosti jasno?

Beru to přesně tak, protože smlouvy na další sezonu se podepisují kolem závěru roku. A asi by nebylo dobré, kdyby až do konce sezony kluci nevěděli, jaká bude budoucnost klubu v Litvínově.

Cítíte jako morální povinnost zaštítit jednání o budoucnosti Litvínova svými slavnými jmény?

Ona to je přirozená věc. Klub nás vychoval, dal nám šanci hrát na nejvyšší úrovni, dal nám šanci podívat se do světa a vydělat si nějaké peníze. A my teď logicky uděláme maximum, abychom pomohli zase my jemu. Jak dalece toho budeme schopní, to nevím. Pokud by mělo odejít 60 milionů z klubu, je to obrovský zásah a nevím, jakým způsobem ho nahradíme. Ale nevzdáváme to, já rozhodně ne.

Řešíte scénář extraliga, nebo i třeba první liga?

Já jsem pozitivně laděný člověk, nechci si malovat ošklivé scénáře. Budu do poslední chvíle bojovat o ty nejlepší. Jinak na to koukat nemůžu. Nebudu si připouštět, že Litvínov by měl hrát první, nebo dokonce druhou ligu. Je tady tradice, na které jsme vždycky stavěli. Nesmíme zapomínat, že klub někdo na koleně vybudoval, nějakým dobrovolnictvím. Díky němu jsme mohli hokejově vyrůst, mohli jsme reprezentovat nejen klub a město, ale i naši zemi v národním dresu. Hokejistů tady vyrostlo strašně moc, hodit to do koše a přemýšlet, že tady bude nějaká nižší soutěž, to si do hlavy vůbec nedávám.

Cítíte, že Litvínov je silná značka, o kterou bude zájem?

Já v to chci věřit. Pamatuju si, když jsme v sezoně 2014/15 hráli o titul, tak napříč celou republikou nám lidé fandili, přestože nebyli z Litvínova. Vnímali naši tradici, vnímali, že jsme malé město, že jsme ligu nikdy nevyhráli. Doufám, že se najde parta lidí, které to nebude jedno, která přijde s nápadem, jak to vymyslet, udělat, zachránit. My tomu musíme jít naší aktivitou naproti – a taky tak činíme.

Fanklub vyhlásí sbírku Fanklub litvínovského hokeje Ropáci on Tour spustí prodej triček se sloganem Litvínov nezhasne už 1. srpna, stát budou 500 korun, výtěžek půjde na záchranu klubu. Zároveň založí veřejnou sbírku. „Cílem bude překlenout nejtěžší období, které klub v novodobé historii zažívá, a dát mu šanci zůstat mezi hokejovou elitou a pomoci tak případnému novému vedení klubu,“ píší Ropáci.

Součástí jednání je i stadion, v jakém smyslu?

O stadionu se bavíme strašně dlouho. Co mě může možná překvapovat, že generální ředitel klubu Pavel Hynek v televizi mluvil o rekonstrukci stadionu, jak je všechno nachystané a podobně. Není to ani půl roku. A myslím, že to tak úplně není. Je to v nějaké fázi projektové dokumentace. Podle mě by se tyto věci měly znovu rozhoupat. Co si budeme povídat, Litvínov si minimálně velkou rekonstrukci zaslouží, abychom v Ústeckém kraji vytvořili důstojný stánek pro všechny fanoušky. Aby tu byla multifunkční aréna, kde by se lidi mohli potkávat i při jiných příležitostech. Proto jsem to zmiňoval, proto to považuji za důležité, abychom měli možnost budoucím partnerům nabídnout nějaké zázemí. Bylo by to v součinnosti všech zainteresovaných, tedy státu, kraje, města a případných partnerů. Ale nejdřív musíme zachránit to, aby se tady extraliga vůbec v příštích letech hrála.

Chcete zachovat stávající akciovku HC Verva Litvínov, nebo založit novou společnost?

Z mého pohledu je jednodušší a čistší založit novou společnost.

Jak vnímáte aktivity fanoušků z fanklubu Ropáků, kteří se snaží pomoct v rámci iniciativy Litvínov nezhasne?

Mě osobně zase nepřekvapili – jsou to lidi, kteří litvínovský hokej milují, dýchají pro něj léta a tímto jen potvrzují, že jim současná těžká situace není jedno. Chtějí zabojovat ze své pozice. A to je i důvod, proč bychom se měli napříč republikou o malém hokejovém klubu v Litvínově bavit.