Litvínov porazil v pohárové dohrávce Mladou Boleslav a postoupil

20:38 , aktualizováno 20:38

Hokejisté Litvínova porazili v dohrávaném utkání poháru Generali Česká Cup ve skupině B Mladou Boleslav 4:2. Severočeši sice prohrávali 1:2 poté, co inkasovali dvakrát během stejné přesilovky, ale nakonec se díky lepšímu skóre posunuli do čela tabulky před Karlovy Vary a zajistili si postup do čtvrtfinále. Dva góly vítězů dal devatenáctiletý útočník Přemysl Svoboda.