Litvínov nesnášel, teď ho Polášek posílil. Třinec pro něj zůstal pohádkou

Přinesete třineckého ducha?

I kdybych ho nasát nechtěl, tak tam ho nasaje úplně každý. Upřímně, za angažmá v Třinci jsem neuvěřitelně vděčný. Co jsem se tam za rok naučil, to se člověk nemusí naučit za celou kariéru. Když jsme si zavolali s Karlem (trenérem Litvínova Mlejnkem), říkal jsem mu, že co mám teď v sobě z Třince, to se budu snažit udržet si co nejdéle a pokusím se to předat ostatním. Ať už přístup v trénincích, nebo pravidla v taktice. Jak to fungovalo v Třinci, to bych chtěl přinést i sem.

Přitom jste šel původně do prvoligového Frýdku-Místku, který s Třincem spolupracuje, že?

Já nešel do Frýdku. My jsme tedy na tom takhle domluvení byli, ale já si hned po příchodu ani nedával do hlavy, že by se mohlo něco takového stát. Myslím, že to mi i pomohlo. Třinec je specifický, tam jsou koleje fakt zajeté, ale já si vůbec nepřipouštěl, že bych hrál ve Frýdku.

Zažil jste něco krásnějšího než poslední play off s Třincem, plné úžasných momentů?

Hned po zisku titulu a po oslavách jsem akorát záviděl klukům, že už to zažili tolikrát. Každé play off je specifické, ale i sami kluci mi potvrdili, že to poslední bylo úplně o něčem jiném. Hokejová pohádka.

Nechtěl jste u Ocelářů zůstat?

Byla to varianta. Jenže během roku, co jsem tam byl, mi opravdu všechno vyšlo. Jak ten Frýdek, tak pozice v týmu, i zranění hrála velký faktor. Nabídka z Třince byla, ale já to nechci úplně tahat za vlasy. Nechci to pokoušet na hranu. Teď mi to vyšlo. Já si to užil, jsem hrozně vděčný, ale nepotřebuju zjišťovat, jestli by se to podařilo i další rok.

Odcházíte tedy v nejlepším.

Jo. Přišel jsem, viděl jsem, odešel jsem. Tedy vyhrál jsem.

Adam Polášek Hokejový obránce, 33 let, rodák z Ostravy. V extralize 426 startů a 159 bodů (51+108) za Vítkovice, Spartu a Třinec. V sezoně 2014/15 nejlepší i nejproduktivnější obránce. Hrál v KHL, Finsku, zámoří, na mistrovství světa i olympiádě 2018.

A jak se seběhlo litvínovské angažmá? Prý o vás v české extralize stály i Karlovy Vary.

Úplně nevím, co o tom můžu říkat. Něco takového v řešení bylo, nakonec to nedopadlo. Samozřejmě jsme se s Karlovými Vary nějak bavili, ale měnili se tam trenéři, hráči i vedení. S jedněmi jsme to řešili, ale pak jsme zjistili, že už tam nepracují. Bylo to zdlouhavé. Na konci dubna jsme vyhráli titul, s Litvínovem se to seběhlo hned ze začátku května. Během týdne. Jsem za to hrozně rád. Žádný hráč nechce čekat v létě bez smlouvy, chce mít jistotu. A mě těší, že se mi to povedlo tak rychle.

Jak na vás Litvínov dřív působil?

Upřímně, já jsem Litvínov úplně nesnášel. Vždycky. Ale to vám řekne asi většina hráčů z extraligy, protože hrát na tomhle zimáku, to není stadion, ale fakt zimák, je hrozně specifické. Tady se nedá naplánovat, jak se bude hrát. Jednou to sedne, jednou ne. Vůbec jsem nebyl fanoušek Litvínova, ale nejvíc mě oslovilo, jak hráli minulý rok, co předváděli, co se tady buduje.

Když se plácal dole, slyšel byste na jeho nabídku?

Hráč určitě nechce jít do týmu, kde řeknou: Hele, pojď, uvidíme, jak to bude, jak to dopadne, chceme tady něco poskládat. Když jsme se bavili v létě, parametry a plán jsou tady jasně dané. Věděl jsem, co můžu donést do týmu a co můžu nabídnout. A zrovna to tady hledají. Což byl další faktor, proč jsem kývl.

Momentka z rozhodujícího finále extraligy mezi Třincem a Pardubicemi

Co po vás budou chtít?

Ofenziva je tady hrozně silná, na defenzivě se dá pracovat. Já jsem jeden ze starších hráčů, takže můžu nabídnout trošku klidu do obrany. Zkušeností mám dost, můžu taky poradit, vzadu to uklidnit.

Stěhování přes celou republiku vám nevadí?

Vůbec. Já už se za svoji hokejovou kariéru tolikrát stěhoval, že to beru jako další štaci. Jako můj další domov alespoň na další rok. Takhle to mám v sobě nastavené.