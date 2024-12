Litvínovská krasojízda. Je vidět, že něco děláme dobře, těší Poláška

Nejdřív páteční rejdění na brněnské Kometě a výhra 3:0 díky gólům bratří Kašů a Jíchy, pak nedělní mučení třineckého mistra a úspěch 1:0 zásluhou trefy Čajkoviče.

„Zrovna zápasy před reprezentační pauzou jsou hrozně důležité, protože teď se určitě bude úplně jinak trénovat,“ těší se na klidné předvánoční období zkušený bek. „Máme teď 14 dní na přípravu i odpočinek. A když máte takové dva zápasy za sebou s dvěma nulami, je to pro nás nejlepší možné řešení.“

Litvínov rozepsal svou pohádku už loni, kdy se prokousal do semifinále, a teď přidává další díl. Aktuálně drží sérii tří vítězství, je druhý a opět nahání pardubického lídra. Možná by byl už i před ním, jenže má o dva zápasy méně.

„Neříkali jsme si, kolik bodů z tripu chceme. Každý zápas máme úplně nanovo, je potřeba soustředit se na každý z nich,“ žijí Polášek a spol. přítomností. „Když vyšlo Brno 3:0, zvedlo nás to. A proti Třinci jsme věděli, že se není na co šetřit.“

Fotbalový výsledek chemiky hřál. „Hodně trpělivý zápas. Oni na nás naletěli, hráli fantasticky, s jejich forčekováním jsme měli problémy. Ale když za zadkem máte Zajdu,“ jmenoval Polášek brankářskou jedničku Zajíčka, „hraje se dobře. Zajda si to zase vychytal a závěr jsme si už podrželi všichni.“

Šimon Zajíček z Litvínova zasahuje v duelu s Kometou.

Král brankářských statistik extraligy Šimon Zajíček vynuloval všechny elitní střelce a na Euro Hockey Tour vyráží se 143 minutami a 30 sekundami bez inkasovaného gólu. Úspěšnost zákroků vyšponoval na úžasných 94,8 procenta.

„Není to jen můj názor, ale celé kabiny: jestli umíme takové zápasy opakovat a zvlášť takhle po sobě, je vidět, že něco děláme dobře,“ pochvaloval si Polášek do klubové kamery. „Ale musím říct, Zajda má na tom většinový podíl. On je schopný si zápas vychytat sám.“

Pro Poláška jsou návraty do Třince emotivní, v minulé sezoně s Oceláři získal mistrovský titul. „Mám to v hlavě, je to takové déja vu. Už první zápas byl speciální. Ale jakmile se vhodí úvodní buly, barvy dresů jsou jasně rozdané a na ledě se už to vyřeší samo. “

Další na řešení je Hradec Králové, dorazí po pauze v pátek 20. prosince.