Zní to možná až přestřeleně, ale podobnosti byste skutečně našli. Hokejista David Pastrňák by pro Česko mohl být stejným polobohem, jakým je třeba Lionel Messi pro Argentinu. Jasně, malý šikula...

Posledním turnajem Euro Hockey Tour jsou České hokejové hry. Od čtvrtka 1. května do neděle 4. února si to v Brně rozdají čtyři reprezentační výběry. Souboje budou mít o něco jiskřivější nádech než...

Čeští hokejisté podlehli na mistrovství světa hráčů do 18 let Švédsku 3:7, skončili v základní skupině B čtvrtí a ve středečním čtvrtfinále je čeká vítěz skupiny A Kanada. Svěřenci trenéra Davida...

MS v hokeji do 18 let 2025: program, tabulky skupin, kdy hrají Češi?

Ještě před světovým šampionátem mužů se předvedou hokejisté do 18 let. Mistrovství světa se bude hrát v USA ve městech Allen a Frisco od 23. dubna do 4. května. Čeští reprezentanti by rádi ukončili...