Doma předvádíme čapčarádu, štve litvínovské trenéry

„Sami jsme nešťastní, že před našimi diváky předvádíme, odlehčeně řečeno, čapčarádu,“ mrzí asistenta Radima Skuhrovce.

Čapčaráda či šaráda, to je trefný výraz. Naposledy doma Verva přetlačila odpadlíka z Pardubic 2:1, ale žádná hitparáda to nebyla. „Nešlo o lahodný hokej. Snažíme se pohladit divákovo oko, ale vůbec se nám to nedaří.“

Verva získala doma 31 bodů, venku 30. „U soupeře předvedeme dobrý výkon, pak se nám nepovede navázat aspoň malá tkanička tří utkání. Zvláštní. Litvínov vždycky vyhrával doma, teď je to obráceně. Platí to ale pro celou soutěž, doma je málo týmů neporazitelných. Sparta a další jsou na tom jako my.“

Útočník Jakub Petružálek tvrdí: „Poslední dobou nás inkasovaný gól totálně položil, přišel druhý třetí a byla z toho blamáž. Místo aby výkon byl vzestupný, je to v zápase klesající. Nedokážeme se nastavit na jednoduchost, kterou chceme.“

Skuhrovec si nemyslí, že venku Verva slaví hlavně díky brejkové taktice. „Jen tam neboříme, podaří se nám i tvořit. Neumíme si vysvětlit, proč jsme jako noc a den. Najít ten recept, okamžitě bychom ho aplikovali.“ Čas na hledání se krátí, základní části odzvoní za 10 kol.