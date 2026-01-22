Likvidace hokejového Litvínova: zrušeno! Šlégr už ladí podmínky převodu akcií

„Vzhledem k tomu, že už byly podepsány úvodní právní dokumenty a začalo jednání o parametrech transakce, lze důvodně předpokládat, že společnost Verva Litvínov bude v následujících letech pokračovat ve své činnosti s novou akcionářskou strukturou,“ uvedl Pavel Kaidl, tiskový mluvčí skupiny Orlen Unipetrol, která vlastní v klubu většinový podíl.
Právě ten převezmou Šlégr a spol., ve společnosti Hokej Litvínov s ním působí Robert Kysela. Oba v klubu dříve působili coby generální manažeři, oba jsou odchovanci, oba mistři světa, Šlégr navíc i olympijský vítěz a držitel Stanley Cupu. A nyní rovněž generální manažer české reprezentace. Menšinový podíl ve Vervě patří mládeži a městu.
Strategický pokyn představenstvu, aby připravilo společnost na likvidaci, by mohl přípravu k převzetí klubu komplikovat. „A také vyvolávat nejasnosti o kontinuitě fungování společnosti u dalších subjektů v podnikatelském prostředí. Proto jsme se rozhodli na valné hromadě hlasovat pro zrušení tohoto pokynu,“ vysvětlil Kaidl.
Valná hromada se konala ve čtvrtek, její výsledek umožňuje představenstvu Vervy dělat kroky k pokračování činnosti společnosti. Smí tedy i podepisovat smlouvy (včetně sportovní oblasti) a jiné dokumenty na další sezonu. „Zároveň na základě komunikace s aktuálními akcionáři společnosti získalo představenstvo informaci o zahájení procesu due diligence,“ zmínil Konrad Szykuła, předseda představenstva Vervy, proces prověření firmy. „Ze strany klubu ujišťujeme, že vynaložíme veškeré úsilí, aby jak tento proces, tak následné převzetí proběhly hladce.
„Když Orlen loni v létě oznámil chystaný odchod z akcionářské struktury a prakticky zánik klubu v horizontu necelého roku, vyburcoval tím bývalé odchovance a také fanoušky k záchraně severočeské hokejové bašty. Příznivci pod patronátem Jana Ptáčka, předsedy fanklubu Ropáci on Tour, získali z prodeje triček s mottem Litvínov nezhasne a z veřejné sbírky tři miliony korun, které věnují do rozpočtu pro příští ročník.
Teď ještě musí hokejoví chemici zachránit sezonu na ledě, zatím se zdá, že je nemine baráž o udržení. V tabulce jsou poslední s fatální jedenáctibodovou ztrátou na Mladou Boleslav. Do konce základní části jim přitom schází osm zápasů, konkurentovi o dva víc.