Hádky o hokej: V jaké televizi bude a jsou hráči utlačovaní? Hadamczik prezident?

Na základě podnětu Zbořilovy hráčské asociace (CAIHP) prošetřuje Úřad pro ochranu hospodářské soutěže dokumenty hokejových orgánů a jejich partnera BPA ve vztahu k marketingovým právům a hráčským smlouvám.

„Hráči jsou nuceni podepisovat špatně postavené smlouvy,“ prohlásil Zbořil. Přál by si, aby hokejové prostředí začalo brát hráčskou asociaci vážně a přizvalo ji k jednání mezi BPA a Asociací profesionálních klubů (APK), která nově převzala řízení extraligy.

Hráčská asociace má zastupovat přes 200 extraligových hráčů - členský příspěvek stojí 6 900 korun.

„Jsem tady za všechny kluky. S Liborem (Zbořilem) už dlouho bojujeme o to, aby se smlouvy nějakým způsobem změnily, protože to je všeobecný názor v kabinách, že jsou hrozně jednostranné a ta práva jsou nakloněná jen ke klubům, ale na hráče moc nemyslí,“ uvedl 39letý útočník Michal Vondrka. „Majitelé i manažeři klubů dobře ví, že bez nás se to hrát nedá, ale přesto si dělají vše podle svého.“

Michal Vondrka

„Souhlasím s tím, že smlouvy jsou nastavené směrem k nevýhodě hráčů. Myslím, že hráčská asociace by měla být u všech smluv a měla by být třetí stranou při jednáních,“ poznamenal hráčský agent Spálenka.

Bojíme se zranit

Co konkrétně hráčům vadí?

Standardní smlouva, kterou hráč podepisuje, například klubu umožňuje ponížit hráči plat v případě zranění. Za 1. až 4. týden dostane 100 procent základní odměny, za 5. až 7. dostane 70 procent, za 8. až 10. týden 60 procent a za 11. a dál 50 procent.

„Vždycky se manažerů ptám: Vy nechcete, aby hráč blokoval střelu? Aby se bál zranění a toho, že přijde o výplatu?“ argumentoval Spálenka. „My agenti se smlouvy snažíme ošetřovat dodatky. Nejlepším hráčům dokážu výjimku vydobýt, ale u juniorů to nejde. Nemyslím, že to je zdravé prostředí. Oni tvoří produkt, potřebují nějaké sociální jistoty.“

Tomu nepomáhá ani odstavec, který mluví o tom, že hráči může být odměna ponížena až na 20 procent v případě postoupení práv z extraligového klubu na prvoligový - nemusí to platit vždy, pakliže si hráč vymůže klauzuli, že ho klub bez jeho souhlasu nesmí do nižší soutěže poslat.

Šéf hokejové sekce Sport Invest Robert Spálenka.

„Díky takzvané šuplíkové metodě (dodatky ke smlouvám) se negují některé nesmysly. Obyčejnému klukovi ale v klubu řeknou, že mají místo něj x dalších,“ štve Zbořila.

„I já tu šuplíkovou metodu během kariéry využíval. Chci pomoct hlavně mladým klukům, aby se smlouvy změnily. Sníte odmala, že se do ligy dostanete, je to řehole, pak máte možnost podepsat, ale dostanete takový papír? Hráči jsou jednotní, chceme, aby byla asociace zavedená ve smlouvách, ale zatím nemáme (od klubů) odpověď,“ mrzí Vondrku.

Marketingová práva

Hráčské asociaci vadí také prodloužení spolupráce BPA a Asociace profesionálních klubů (APK). Obě strany zkraje srpna podepsaly smlouvu s platností od sezony 2023/24 do konce ročníku 2027/28. Na nejbližší dvě sezony už měla BPA práva zajištěna dříve.

„Nemyslím, že tendr proběhl v souladu se zákonem. Výběrové řízení proběhlo v absolutně krátkém čase a za nestandardních podmínek, proto jsem nabyl určité podezření. A proto jsem se obrátil na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže,“ vysvětlil Zbořil.

Pokračování spolupráce BPA s APK přinese podle jeho názoru újmu hráčům i klubům. „Pokud klub má možnost získat více peněz, proč jsou tady kluby, které si vyberou možnost, která jim těch peněz zajistí méně?“ připomněl Zbořil, že vedle BPA stál i konkurenční návrh Relmostu Petra Dědka, majitele extraligových Pardubic.

Nicméně nezmínil už fakt, že nabídka Relmostu byla odlišná i v obsahu. Dědkova firma žádala mnohem více práv, kterých by se kluby musely zbavit. Například požadovala více reklamních ploch, přitom bohatší kluby reklamní plochy, které nezabere BPA, dokážou zobchodovat samy.

Pardubický majitel Petr Dědek.

Pro spolupráci s BPA se kladně vyjádřilo podpisem smlouvy s APK celkem 14 klubů a Pardubice jsou jediným klubem, který tak neučinil. „Marketinková práva na pět let mají - při srovnání s ostatními sporty v ČR - hodnotu dvou miliard. Je tam tedy teď o miliardu méně,“ uvedl Dědek.

Ředitelka BPA Jana Obermajerová uvedla, že smlouvu revidovali právní zástupci všech klubů. „Body týkající se problematiky ochrany hospodářské soutěže jsme konzultovali se specialisty. Vše proběhlo zcela transparentně, BPA navýšila finanční plnění a vyhověla podstatným připomínkám všech klubů včetně Pardubic, které jsou přesto jediným klubem, který se vyslovil proti,“ uvedla Obermajerová.

ÚOHS se podle Obermajerové na BPA dosud neobrátil. „Jsme však připraveni v případě potřeby v maximální možné míře spolupracovat a jistě tak budou činit i extraligové kluby, které byly k tomu vyzvány,“ doplnila.

Tiskový mluvčí hokejového svazu Zdeněk Zikmund konstatoval, že marketingová práva extraligy jsou v pravomoci klubů a jejich partnera. Svaz do nich nezasahuje. „Přísluší mu reprezentace a v nich garantuje hráčům práva jako žádná jiná federace. Jsme například jediní, kdo proplácí hráčům plnou část mzdy za dobu, kterou na reprezentačních akcích stráví,“ uvedl Zikmund.

„CAIHP se musí v první řadě domluvit s APK, protože kluby jsou zaměstnavateli hráčů a uzavírají s nimi smlouvy. Úloha svazu je v tomto případě sekundární, financuje výchovu mládeže a reprezentace, nikoli profesionální hokej,“ podotkl Zikmund.

Hokejová mafie?

Osmačtyřicetiletý miliardář Dědek je už delší dobu kritikem poměrů v českém hokeji. „Je to chobotnice, řekl bych až hokejová mafie. Tak, jak funguje český hokej, to nemůže fungovat dál,“ prohlásil Dědek.

Za problematický považuje CAIHP i aktuálně nastavený systém tabulkového odstupného, kvůli němuž se podle názoru asociace stávají hráči často rukojmími klubů.

Libor Zbořil, šéf hráčské asociace.

„Nelíbí se mi celý ten systém, jak je nastavený. Funkční období vedení výkonného výboru má trvat ještě další dva roky. Já však tyto osoby vyzývám, aby vyvodily svou osobní zodpovědnost, a jestli jim opravdu záleží na stavu českého ledního hokeje, ať rezignují,“ dodal Zbořil s tím, že nový prezident by se mohl stát jejich loutkou, kdyby si nemohl vybrat vlastní členy do výkonného výboru.

Dědek následně zmínil, že si neumí představit, že by se prezidentem svazu po Tomáši Královi měl stát někdo z trojice Petr Bříza, Aleš Pavlík (současní viceprezidenti) či Milan Hnilička (současný poradce Krále). Pardubický klub by prý podpořil Aloise Hadamczika.

„Dynamo ho podpoří ve chvíli, kdy tam nebude jiný kandidát než ti spojení se svazem. Věřím, že se přihlásí další persony, aby bylo z čeho vybírat,“ řekl Dědek.

Extraliga pryč z České televize?

Další téma, které se na úterní tiskové konferenci otevřelo, byla budoucnost extraligy v televizi.

„Žádal jsem, aby dal svaz do podmínek při převádění řízení extraligy na APK, aby hokej zůstal zčásti na České televizi. Jsme pod vlivem placených televizí. Kdyby měl hokej přejít pouze na placené kanály, musíme za to dostat zaplaceno, teď je to za almužnu!“ řekl Dědek.

Navíc ho štve, že smlouva s BPA do roku 2028 se podepsala bez inflační doložky.

BPA uvedlo, že v druhé polovině letošního roku bude realizovat výběrové řízení na vysílatele od sezony 2023/24.