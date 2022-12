POHLED: Zábranského návraty už patří k podzimu a trenérská nejistota ke Kometě

„Předpokládám, že Libor už zůstane dole,“ pronesl ostatně i střední útočník Petr Holík.

Překvapilo někoho, když se autoritativní boss v neděli před bitvou proti Spartě řídicího postu chopil? Se vším respektem k Zábranskému a k tomu, jak nahlas možnost svého (opětovného) návratu na střídačku v rozhovorech odmítal, asi ne.

Kometa Expresem na Winter Games * Na extraligový zápas pod širým nebem, v němž se Kometa utká 13. ledna v Bratislavě s Třincem, vyjede opět speciální vlak. Jízdenky na palubu mohou fanoušci vyhrát v tombole 50:50 během následujících pěti domácích zápasů. * Vstupenky na utkání lze zakoupit v síti Ticketportal. Pro brněnský kotel jsou na stadionu určeny sektory C103 a C104, v případě jejich zaplnění pak další sektory C. Cestující Kometa Expresem mají místa na tribunách s označením A109 a A110. Ceny vstupenek začínají na 15 eurech (asi 360 korun). * Hrát se bude na Národním fotbalovém stadionu (Tehelné pole) s oficiální kapacitou 22 500 fanoušků. Utkání je dohrávkou 18. kola.

Proč se ale tahle bouchnutí do stolu v rozehraném ročníku opakují tak často, že se z nich stala podzimní tradice? Na to už se odpověď hledá o poznání složitěji.

Zřejmě jen v únoru roku 2016 neměl Zábranský jinou možnost než obsadit do hlavní role sám sebe, když mu krátce před finišem extraligy funkci složil Alois Hadamczik.

Od předčasné rezignace sklíčeného Petra Fialy před třemi lety se už počítalo s tím, že když bude v Kometě potřeba zasáhnout, zařídí to její principál osobně.

Za poslední tři roky to Zábranský předvedl potřetí, vždy ještě před koncem kalendářního roku.

Hlavní trenér ve stínu

Svoje trenéry komeťácký zachránce nepropouští, a pokud sami nerezignují, na střídačce je doplňuje.

To, že je pak nechává stát ve svém stínu, je jedním z pozoruhodných jevů posledních let v Kometě. Těžko to může být přínosem pro mužstvo, kterému majitel dá najevo, že vést ho je potřeba jinak, natož pak plezírem pro jeho degradované podřízené.

Paradoxem však především je, jak všude jinde suverénní chlapi ztrácejí půdu pod nohama, jakmile do ruky vezmou brněnskou trenérskou píšťalku.

Petr Fiala znejistěl krátce poté, co s Kometou v první čtvrtině hrál o špici tabulky, a pod tlakem vycouval. Jiří Kalous zažil v extralize dvě zlaté a čtyři stříbrné sezony, přesto loni pouhé dva měsíce po startu ročníku navrhl Zábranskému, ať je na střídačce raději s ním, čehož se jeho nadřízený bez váhání chopil.

Martin Pešout měl před touto sezonou sebevědomí dokonce tak málo, že ke spolupráci na střídačce šéfa vyzýval ještě předtím, než šla Kometa v přípravě na led. Jako kdyby při znalosti prostředí (v Brně v minulosti působil jako asistent) čekal, že to tak stejně dopadne, a chtěl zkrátit nervózní dobu čekání na majitelův nástup na minimum.

Pešout se tím dobrovolně připravil o autonomii, to je nasnadě. Jeho přání mít šéfa při práci raději otevřeně po boku než za zády však leccos říká také o nestandardním nastavení Komety.

Na vedení mužstva má Zábranský větší vliv, než obvykle majitelé klubů mívají. Má na to razítko z nejlepších, a to dva mistrovské tituly.

A tak zůstává kabině a dění nablízku, i když koučem oficiálně není. To na Zábranského popud začala hrát Kometa v září jinak přesilovky, když bylo potřeba udělat změnu.

Problém s předáním žezla

Na rozdíl od mimořádných hráčských person typu Martina Erata, Leoše Čermáka a mnoha dalších, jimiž byl schopen vyšperkovat soupisku, nenašel Zábranský od své titulové éry trenéra, jemuž by s důvěrou předal veškeré pravomoci. Posledním koučem, který v Kometě dokončil smlouvu bez majitelovy intervence, tak zůstává Vladimír Kýhos ze sezony 2014/15.

Pešoutovy s předstihem ukazované obavy, jak to dopadne, když bude trenérem se Zábranským v pozadí, se před týdnem vyplnily ze dne na den. Nespokojený boss rozrazil dveře od střídačky měsíc poté, co Kometa vyhrála jedenáct zápasů z třinácti a byla nejlepším týmem října. V listopadu se to otočilo, dostavilo se pět porážek ze sedmi kol a to byl signál k řezu.

Trenér Brna Martin Pešout

Po důvodu propadu se v Brně pátrá. Od vysvětlení, že hráči vypadli v reprezentační pauze z rytmu a tvrdým tréninkem jim ztěžkly nohy, se lze dostat až ke zvěsti, podle níž se do kabiny Komety dostal nesoulad z rozdílných názorů na přípravu a systém hry mezi Pešoutem a Zábranským.

Dohady jsou minulostí, Kometa má opět jasného dirigenta. Může to však vést nejen k uklidnění situace, ale časem i k návratu otázky, zda vůbec lze najít trenéra pro Kometu jinde než v kanceláři jejího majitele.