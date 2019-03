Kluci jsou neuvěřitelně ctižádostiví, říká brněnský šéf Zábranský

Jaký byl Hradec Králové soupeř?

Za jeho výkony mu patří respekt. Hrál velmi aktivně a myslím, že mu ke konci trochu došly síly, což bylo vidět na poměru střel ve třetí třetině (čtvrtého zápasu). My jsme zapnuli turbo a vyhráli jsme.

Podle vyjádření soupeřů v Hradci čekali, že síly dojdou spíš vám...

Já bych to spíš bral jako pokus o mediální tlak. Nás to, co kdo říká, nezajímá. Klukům hrozně věřím, věřím lidem v mém realizačním týmu a kluci jsou po kondiční stránce výborně připravení. Zvládli jsme to skvěle i takticky, jinak by skóre nebylo 4:0. Jedna věc je lítat nahoru dolů a druhá být ve správných střeleckých pozicích. V tom jsme byli lepší.

Zraje váš tým jako víno?

To se zeptejte Leoše Čermáka, jak zraje. Podívejte se, jak úžasně bruslí ve svém věku. Nebo Martin Erat, Peter Mueller, jak jsou připravení... Je neuvěřitelné, jak jsou ctižádostiví a chtějí vyhrát.

Hradec v brněnských zápasech změnil taktiku. Kdo ve vašem štábu dává impulz k protitahu?

Jsme jedna velká komeťácká rodina, nejen v obrovském počtu fanoušků, ale i v tom, jak fungujeme. Jsem hlava toho celého, která je za to zodpovědná, ale mám kolem sebe fantastické lidi a hráče. Počítali jsme, že Hradec něco změnit musí. Pokud by pokračovali v té obrovsky aktivní hře, co předvedli doma, tak to na sedm zápasů nešlo vydržet. Změnili to, my jsme zareagovali. Stav je 4:0 a hotovo.

Takže vás v sérii nic nezaskočilo?

Vůbec nic. Hradec si zaslouží respekt za to, jak hrál. Ale někdy neznamená, že když střílíte ze všech pozic a někoho přestřílíte, že budete mít výsledek. Záleží, odkud se vystřelí a jak se mančaft připraví.

Oba domácí zápasy jste rozhodli v posledních minutách. Je poznat, že váš tým díky zkušenostem ví, jak v takových chvílích na to?

Není to jen o zkušenostech, co jsme zažili v předchozích play off, ale také o obrovské vnitřní síle, kterou kluci mají. Vemte si, jak Peter Mueller zvládl penaltu – naprosto mazácky. Tyhle série rozhodují rozdíloví hráči a z mého pohledu jsme je měli. Využívali jsme přesilovky, to jsou jasně nacvičené signály. Nebo hra defenzivy. Na těchto věcech pracujeme celou sezonu a byl bych hrozně rád, kdybychom to předváděli i dál.

Změnilo se vůbec za poslední tři roky nějak fungování vašeho týmu?

Ne, v ničem. V přístupu ani pokoře, co máme. V tréninkových metodách ani v taktických.

Čím to, že vás soupeři stále nepřečetli?

Je to hlavně tím, jak máme hladový mančaft a jak je na tom morálně. Kluci jsou morálně silní a za žádného stavu nezmatkují, ať se utkání vyvíjí jakkoliv.

V letošní sezoně jste přitom s kádrem hodně hýbal...

Na můj vkus těch změn bylo hodně, ale bylo třeba respektovat, že máme špičkové hráče, o které byl zájem. Špičkoví hráči nám odešli a na trhu jsme hledali ty, kteří by je nahradili. Jsem šťastný za mančaft, který mám, a jsem rád, že se to podařilo.