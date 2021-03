Je čas, abych se zastavil. Teď jsem potřeba jinde, říká Zábranský

Jste zklamaný?

Jasně, že jo. Je pro nás nezvyklé prohrát sérii 0:4. Je to dobrá škola a zkušenost, a musíme uznat sílu Třince. Hráli to, co potřebovali, my dělali žákovské chyby.



Jak se ohlížíte za celou sezonou?

V říjnu, když tu všude kolem lítal covid, jsem hráčům a hlavně našim fanouškům a partnerům říkal, že bude zázrak, když dohrajeme sezonu do konce a uděláme čtvrtfinále. To se nám povedlo. Chtěli jsme jít ale dál.

Namále jste měli už v předkole...

Jsme hrdí, jak to kluci zvládli otočit, ale Třinec je proti Vítkovicím strašně hokejový a má strašně šikovné hráče. První tři minuty prvního utkání jsme propadli v základních věcech a tam se to zlomilo. Ve druhém zápase jsme odehráli výborných sedm minut, a kdyby Schneider dal do prázdné branky, mohlo to být 2:0. Jsme ale pořád ve sféře kdyby. Soupeř byl lepší a můžeme mu jen pogratulovat.

Kalous? „Bez komentáře“ Jako nástupce Libora Zábranského v pozici hlavního kouče Komety je nejčastěji zmiňován Jiří Kalous, bývalý trenér Slavie, Sparty, Liberce nebo Lva Praha. Podle informací MF DNES s ním Zábranský již jednal. „Bez komentáře,“ řekl k tomu ve čtvrtek. V realizačním týmu zůstanou Jozef Kováčik, Jiří Horáček a pravděpodobně i Jan Zachrla.

Vnímáte i pozitiva?

Můžeme být hrdí na naše mladé hráče, ať už Kučeřík, Král nebo Svozil. Vidíme v nich budoucnost, i když s předpokladem, že nám všichni utečou. Filip Král má smlouvu v Torontu, takže si myslím, že po této sezoně má velkou šanci. Dokonce bych řekl, že má reprezentační formu. Všichni mají obrovský potenciál.

Co vy, potvrdíte svůj konec jako kouč?

Jasně, už jsem to deklaroval dopředu a není to žádným veřejným tajemstvím. Šestnáct let trénuji hokej napříč všemi kategoriemi, je potřeba, abych si trošku odpočal. Máme obrovskou prioritu v podobě výstavby nové arény a minimalizace ekonomických dopadů této sezony, která všem klubům hodně zasáhla do rozpočtů. Výpadek 50 milionů je znát a bude bohužel vidět.

Povedlo se to Kometě ekonomicky ustát?

To ukáže čas. Já moc děkuji partnerům klubu, protože bez nich bychom nemohli dál fungovat. Řešili jsme také situaci, jak kompenzovat celosezonním permanentkářům neodehrané loňské čtvrtfinále se Spartou. I tohle budeme teď řešit, co bude dál.

Je to teď největší otázka?

Všichni vědí, jak to u nás funguje. Permanentky na sezení jsou beznadějně vyprodané a sezonní výpadek je obrovský problém. Věřím ale, že to zvládnu a zvládneme.

Prozradíte jméno nástupce?

Nemám nikoho podepsaného. Máme pár rozjednaných věcí a oznámíme to až po podpisu. V průběhu sezony jsem měnil realizační tým a kroky, které jsem dělal, byly s výhledem na následující sezonu. Honza Zachrla se jevil moc dobře v juniorce, tak jsem si jej vytáhl, abychom se lidsky více poznali. Má obrovský potenciál a přemýšlím, že ho povýším. Kamil Pokorný tu byl se mnou pět let, začal už s panem Hadamczikem. Změny ale budou nutné. Rozhodně zůstávají Jožo Kováčik a Jirka Horáček.

Těšíte se zpět do manažerské pozice?

Nevím, jak odpovědět. Přesouvám se do něčeho, v čem dávno jsem. Vše okolo Komety se týká mě. To nejhezčí v hokeji je pro mě ale momentálně stát na střídačce. Když jsem byl hráč, tak to bylo hraní. Nyní je to koučování a já už teď vím, že mi to bude hrozně chybět, ale jako pragmatik říkám, že jsem teď potřeba jinde.

Vydržíte to?

I okolí mi říká, že to stejně nevydržím a půjdu dolů na střídačku. Nepůjdu. Je to v zájmu mého zdraví, musím si odpočinout. Když jsem nebyl na střídačce Komety, stejně jsem absolvoval stáže v Americe nebo ve Švédsku. Není špatné se někdy zastavit, rozhlédnout se a trošku zvolnit. Do té pozice jsem se nyní dostal.

Splnily se vaše cíle?

První byl oddlužit Kometu a dostat ji do extraligy. Druhým bylo vyhrát titul a třetí je, aby pro Kometu vznikl nový dům. A pro to teď udělám všechno.

Cítil jste, že to letos na titul nebude?

Kdyby tato sezona byla normální, trénovalo se normálně… Jeli jsme obden, nemohli jsme aplikovat trénink, na který jsme zvyklí. Byla to divná sezona. Bral jsem za sen, že se to dohraje.

Projde kádr zásadní změnou?

Jasně. Počítal jsem s tím od začátku sezony. Vnímám, že jsem vyzkoušel spoustu hráčů, ale je třeba si uvědomit, že to byli naši kluci, odchovanci, kterým končily juniorské kontrakty, a já chtěl vidět, jak rostou.

Zůstane elitní první formace?

Když jsem vstoupil do Komety, tak mě Rosťa Čada u juniorky naučil jednu věc. Čísla v hokeji nelžou. Podívejte se na statistiky a na čísla, to řekne vše. Všichni tři jsou podepsaní dál, ale je pravda, že už to nechci do budoucna stavět na jedné formaci.