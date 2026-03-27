Stěhování Komety do T-Areny v průběhu sezony? Je to eventualita, otáčí Zábranský

Jiří Černý
  10:30
Brněnští hokejisté od pondělka ví, že neobhájí titul. Pardubice Kometu rozstřílely 4:0 na zápasy a oplatily soupeři porážku z loňského finále. Brno experti rozhodně nepasovali do role favorita, spíše mu přisuzovali úlohu černého koně, který se umí včas vzbudit. To ale letos nepřišlo. Libor Zábranský však odmítá, že by sezonu jeho tým obětoval pro ty následující a řeší, kde budou Brňané hrát. Na klubovém webu se majitel rozpovídal o mnoha motivech, z nichž iDNES.cz vybírá ty nejzajímavější.
O přesunu do nové T-Areny

Zábranský v minulosti tvrdil, že stěhování v průběhu sezony nepřichází v úvahu kvůli ekonomické náročnosti. Svůj výrok přehodnocuje, ale nesnáze v podobě stále nepodepsané smlouvy o využití nové T-Areny vše komplikují.

Vizualizace multifunkční haly v Brně, chystané k otevření v roce 2026. Ponese název T-Mobile arena. (2025)

„Fakt je ale ten, že doteď nemáme smlouvu o působení v T-ARENĚ uzavřenou. Sedíme nad tím v podstatě obden, ale při tak složitých jednáních vyvstávají stále nové a nové podněty, a to jak ze strany právního týmu Komety, tak i ze strany právního týmu Areny Brno. Jednáme přes dva a půl roku a na mě je to už opravdu dlouhé. Zároveň je důležité, aby si všichni uvědomili, že Kometa jako sportovní klub má zavedené jasné obchodní modely a zasmluvněné dlouhodobé partnery, což je v podstatě nedotknutelné. Z tohoto pohledu je eventuální přesun v průběhu sezony, který jsem sice dříve zavrhl, ale situace se vyvíjí tak, že může být jednou z možností, stále obrovským technickým i ekonomickým problémem.“

Hned si však také klade otázku, co bude se starou halou, kterou Kometa provozuje.

„Musíme najít řešení velké provozní ztráty Winning Group Areny. Náklady jsou každoročně mezi 42–45 miliony korun. Tyto náklady nijak snížit nejdou, a naopak Kometě vznikne přesunem na novou arénu ztráta, která se musí řešit. Existují pouze dvě možnosti. Zaprvé – Kometa přestane stávající arénu jako takovou provozovat a tím veškeré náklady přejdou na město, respektive městskou společnost Starez. Nebo zadruhé – Kometa využije svůj obchodní a marketingový potenciál, bude provozovat arénu dál, ale město pomůže pokrýt rozdíl mezi výnosy a náklady na provoz vlastního majetku. Teď si položte otázku, co z toho je pro město výhodnější. Je zřejmé, že jde o variantu číslo dvě. A taky je jasné, že se nemůže jednat o řešení jednorázové, ale koncepční a dlouhodobé.“



Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
4:0
Kometa
Hradec Kr.
1:3
Třinec
Pardubice
Plzeň
3:2
Sparta
Liberec
2:2
Karlovy Vary

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice ve čtvrtfinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá osm týmů, čtyři postupující z předkola a nejlepší čtveřice, která postoupila přímo do...

Červenka vystřelil Dynamu postup. Sparta doma znovu padla a je zápas od vyřazení

Adam Měchura (Plzeň) střílí gól na 2:1 ve 43. minutě čtvrtfinálového zápasu...

Hokejisté Pardubic porazili ve čtvrtém čtvrtfinále obhájce titulu Kometu Brno 1:0, sérii ovládli bez jediného zaváhání a postoupili mezi nejlepší čtyři týmy extraligy. O jejich výhře rozhodla jediná...

Plzeň v Holešovicích udolala Spartu. Pardubice získaly proti Kometě mečbol

Petr Zámorský překonává Josefa Kořenáře.

Na dvou stadionech pokračovalo čtvrtfinále play off hokejové extraligy. Pardubice i potřetí porazily Kometu, v Brně zvítězily 4:2 a získaly mečbol, který můžou v pondělí potvrdit. Sparta ve Sportovní...

Pardubice po drtivé výhře odskakují Kometě, Plzeň proti Spartě srovnala

Momentka z druhého čtvrtfinále mezi Pardubicemi a Kometou.

Čtvrtfinálové série hokejové extraligy mají za sebou druhé zápasy. Pardubice stejně jako ve středu přehrály brněnskou Kometu, na domácím ledě ji porazily vysoko 8:4. Sparta podlehla Plzni 0:2,...

Sporná chvíle na Spartě. Malík ukradl gól, Nedvěd se divil: Podle nás byl puk za čárou

Sparťanský útočník Michael Špaček před plzeňským brankářem Nickem Malíkem.

Jedna střídačka už se pomalu zvedala s rukama nad hlavou. Na té druhé se všichni trochu polekali. Dvojice hlavních sudích zamířila k videu, nakonec rozhodla ve prospěch Plzně. Nick Malík zastavil puk...

Dobeš byl opět mezi hvězdami zápasu, Nečas asistoval za Colorado

Jakub Dobeš (75) z Montreal Canadiens překonaný v zápase s Columbus Blue...

Ve čtvrtek měla hokejová NHL opět napilno. Vidět byl montrealský brankář Jakub Dobeš, jenž pomohl k výhře 2:1 nad Columbusem. Útočník Martin Nečas asistencí podpořil těsný úspěch Colorada 3:2 nad...

27. března 2026  6:59,  aktualizováno  8:03

Irving se rval a dráždil Plzeň: Bitky si užívám. Kdo nemá emoce, je v nevýhodě

Sparťanský obránce Aaron Irving v bitce s Ivem Sedláčkem v závěru pátého...

Na plzeňské fanoušky reagoval už v závěru utkání z trestné lavice. A když mířil do kabiny, velmi hlasitě dával najevo, jak si setrvání hokejové Sparty v boji o postup do semifinále užívá. Aarona...

27. března 2026  7:30

Mají mečbol. Hokejisté Jihlavy a Zlína jsou výhru od postupu do finále první ligy

Litoměřice, 22. 3. 2026. HC Stadion Litoměřice - Dukla Jihlava, semifinále play...

Hokejisty Jihlavy a Zlína dělí už jen jedno vítězství od postupu do finále první ligy, v němž se utkali v minulé sezoně. Oba týmy se ujaly v sérii vedení 3:2 a v sobotu mají mečbol. Dukla ve čtvrtek...

26. března 2026  22:52

Kluci ze Sparty byli na špičkách, šlo jim o život, uznal plzeňský kapitán Jeřábek

Adam Raška v bitce s Jakubem Jeřábkem před sparťanskou střídačkou.

Není to situace, v níž byste ho viděli často. Na konci pátého čtvrtfinále se kapitán hokejové Plzně Jakub Jeřábek dostal před střídačkou Sparty do potyčky s hostujícím Adamem Raškou. Vyměnili si pár...

26. března 2026  22:25

Faul na Kousala? I rozhodčí vědí, že simuloval, štve Jandače. Nedvěd děkoval

Sudí od sebe po bitce odtrhávají Iva Sedláčka a Aarona Irvinga.

Nadechl se a pomalu začal s hodnocením. Josef Jandač ale stihl jen první větu, v tu chvíli mezi novináře přišel Jaroslav Nedvěd. „Pardon, omlouvám se,“ hlásil kouč hokejové Sparty. Začátek tiskové...

26. března 2026  21:23

Tři využité přesilovky a Sparta dál dýchá. Zdolala Plzeň a čtvrtfinále vrací do Prahy

Sparťané slaví vedení na ledě Plzně.

První mečbol odvrácen. Hokejisté Sparty zvládli zapeklitou misi na ledě Plzně, kde ve čtvrtek večer zvítězili 4:1, což znamená jediné – čtvrtfinálová série extraligy se vrátí do Prahy k šestému...

26. března 2026  17:15,  aktualizováno  20:16

Kohout za postrčení rozhodčího přijde o klíčová utkání, spoléhá na sedmý zápas

Královehradecký útočník Martin Kohout bojuje u mantinelu s třineckým obráncem...

Hokejový útočník Martin Kohout z Hradce Králové dostal trest na dva zápasy za napadení čárového rozhodčího ve středečním utkání čtvrtfinále play off extraligy proti Třinci. Asociace profesionálních...

26. března 2026  20:09

Vzpruha pro Litvínov, Reichel sestoupil na střídačku. Šlégr: On určuje systém hry

Robert Reichel na střídačce Litvínova.

S legendou za zády. Po 380 dnech se trenér Robert Reichel znovu postavil na střídačku hokejistů Litvínova, zatím ve čtvrtečním testovacím zápase na ledě prvoligových Pirátů Chomutov. Bývalý znamenitý...

26. března 2026  18:51

Zmařené plány, pak životní forma. Zacha tlačí Boston k nečekanému úspěchu

Pavlu Zachovi přistály po třetí brance pod nohy čepice.

Před olympiádou nadšeně mluvil o vidině zlaté medaile a italském setkání s kamarádkou Lindsey Vonnovou. Jenže se zranil a do Milána vůbec neodletěl. Nucená přestávka Pavlu Zachovi svým způsobem...

26. března 2026  16:40

Dostála těší nálada v Anaheimu. Táhneme za jeden provaz, říká. Budaje si pochvaluje

Lukáš Dostál se raduje z cenného vítězství nad Coloradem.

V počtu odchytaných zápasů a především výher se řadí mezi nejužší špičku NHL. Brankářská jednička Anaheimu Lukáš Dostál hodnotil v rozhovoru šance Ducks konečně prolomit sedmileté čekání na postup do...

26. března 2026  14:35

