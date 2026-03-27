Stěhování Komety do T-Areny v průběhu sezony? Je to eventualita, otáčí Zábranský

O přesunu do nové T-Areny
Zábranský v minulosti tvrdil, že stěhování v průběhu sezony nepřichází v úvahu kvůli ekonomické náročnosti. Svůj výrok přehodnocuje, ale nesnáze v podobě stále nepodepsané smlouvy o využití nové T-Areny vše komplikují.
„Fakt je ale ten, že doteď nemáme smlouvu o působení v T-ARENĚ uzavřenou. Sedíme nad tím v podstatě obden, ale při tak složitých jednáních vyvstávají stále nové a nové podněty, a to jak ze strany právního týmu Komety, tak i ze strany právního týmu Areny Brno. Jednáme přes dva a půl roku a na mě je to už opravdu dlouhé. Zároveň je důležité, aby si všichni uvědomili, že Kometa jako sportovní klub má zavedené jasné obchodní modely a zasmluvněné dlouhodobé partnery, což je v podstatě nedotknutelné. Z tohoto pohledu je eventuální přesun v průběhu sezony, který jsem sice dříve zavrhl, ale situace se vyvíjí tak, že může být jednou z možností, stále obrovským technickým i ekonomickým problémem.“
Hned si však také klade otázku, co bude se starou halou, kterou Kometa provozuje.
„Musíme najít řešení velké provozní ztráty Winning Group Areny. Náklady jsou každoročně mezi 42–45 miliony korun. Tyto náklady nijak snížit nejdou, a naopak Kometě vznikne přesunem na novou arénu ztráta, která se musí řešit. Existují pouze dvě možnosti. Zaprvé – Kometa přestane stávající arénu jako takovou provozovat a tím veškeré náklady přejdou na město, respektive městskou společnost Starez. Nebo zadruhé – Kometa využije svůj obchodní a marketingový potenciál, bude provozovat arénu dál, ale město pomůže pokrýt rozdíl mezi výnosy a náklady na provoz vlastního majetku. Teď si položte otázku, co z toho je pro město výhodnější. Je zřejmé, že jde o variantu číslo dvě. A taky je jasné, že se nemůže jednat o řešení jednorázové, ale koncepční a dlouhodobé.“