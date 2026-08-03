Zábranský: Fotbalu za Lužánkami fandím, ale já pragmaticky myslel na naše děti

V jiných letech jste chodili na led dřív, Kometa začínala v posledním týdnu v červenci. Co rozhodlo o letošním začátku?
Je to tím, jak kluci byli vytěžovaní. Když si vezmete třeba Kubu Fleka, kolik toho měl za poslední čtyři sezony, tak i tak ho budu šetřit, aby v některých přípravných utkáních nebyl. Samozřejmě musíme vzít v potaz, v jakém zdravotním stavu kluci jsou. A my jsme usoudili, že tenhle termín je ideální a načasování na začátek soutěže nám vyhovuje.
Jaké jsou ambice pro sezonu?
Kdo mě zná, tak asi ví, že my nic jiného než titul nechceme, ale skromně a s pokorou. A chceme, aby každý zápas byl vítězný, aby se lidi bavili a aby na nás byli pyšní.
Je kádr už uzavřený, nebo ještě sháníte nějaké posily?
Ne, máme široký kádr a já můžu hrdě říct, že máme spoustu odchovanců. Na to jsem hrozně pyšný a myslím si, že je to docela unikát. Samozřejmě i to, že jsem některé trénoval od druhé, první třídy, tak i na to jsem patřičně pyšný.
Jak to vypadá s dlouhodobě zraněným kanadským bekem Brandonem Davidsonem po sezoně, kterou vynechal? V jaké je kondici, v jaké fyzické pohodě a je v kádru napevno?
S Brandonem jsem o tom dlouho mluvil. Když na tom byl špatně, když zjistil, že vlastně sezonu nedodělá, nedotáhne. Já jsem si prošel úplně tím stejným. Tehdy mi Zbyněk Kusý a Miloš Říha, kteří bohužel už tady nejsou, dali šanci hrát v Pardubicích. To jsem tenkrát šestnáct měsíců nehrál. Podrželi mě a měl jsem tu čest sehrát ještě finále za Pardubice. A to stejné jsem říkal Brandonovi, že stejnou šanci dostane i on. Zdravotně je v pořádku, testy prošel. Teď máme deset výborných beků, tak si o svou šanci v přípravných zápasech musí říct.
Když vidíte posilování například Pardubic nebo Sparty, jste jako zástupce extraligy rád? Nebo si třeba říkáte, že už je to trochu moc?
Jsou to všechno výborní hráči. Samozřejmě o ně je na volném trhu velký zájem. Já ale hlavně usiloval o návrat našich odchovanců. Já chtěl naše kluky zpátky. A samozřejmě pokud se na přestupovém trhu pohybují takové částky, tak já jsem říkal, že Kometa si ne že nemůže, ale nechce takové hráče dovolit. Není to zdravé. To už bych se asi musel rozpovídat víc. Na to nejsou marže, nejsou na to ceny vstupenek, hráči si v prvé řadě musí na sebe vydělat.
Takže milionové platy už podle vás zdravé nejsou?
Pakliže bych jim dával milionové platy měsíčně, tak já na tom nevidím nic zdravého. Ale je to můj názor a nikoho nekritizuju. Prosím vás, neberte to tak. Naše priorita je ale jiná.
|
Extraligový hokej v nové brněnské aréně? Kometa podepsala smlouvu o provozu haly
Navíc řadu z nich znáte odmala. Je to pro vás výhoda?
Ročníky 1999 až 2002 jsem trénoval od první či druhé třídy a znám je od děcka. Oni znají mě a já to považuju za obrovskou výhodu. Je tady šestnáct hráčů, které jsem koučoval, ať už jsem měl tu čest na úrovni národního týmu, nebo i při titulu, anebo dokonce některé třeba v dorostu nebo žácích. Komeťáci si vychovávají svoje děti a máme je tady.
Máte tři brankáře – Aleše Stezku, Eugena Rabčana a Jana Kavana. Máte už jasno o hierarchii?
To bych teď nechtěl komentovat.
Jaké bude rozdělení trenérských funkcí v týmu?
Ty jsou v podstatě neměnné. Jirka Horáček bude na střídačce koučovat beky, já celek, Kamil Pokorný bude na střídačce u útočníků, Martin Erat má na starosti přesilovky.
Jak se těšíte po delší době zase na střídačku a na další kus odpovědnosti?
Nemyslím si, že by to bylo až tak o té zodpovědnosti, ale včera, když jsem si byl zabruslit po delší době, tak jsem si uvědomil, jak mi to chybí. Jsem bývalý hokejista, takže mi scházela šatna i led.
A co přesně? Dá se to ještě specifikovat?
Ono to má asi delší časovou osu a souvislost. Já říkal, že dokud budeme dotahovat arénu, ať už smlouvy, nebo samotnou stavbu jako takovou, tak bych se chtěl naplno věnovat jenom manažerské činnosti. Ale taky jsem říkal, že až tohle dotáhnu, určitě se vrátím na střídačku. A ten plán, co jsem si dal a předsevzal, se plní.
Jak to tedy vypadá s novou halou? Platí plán, že 10. ledna bude první zápas se Spartou?
My jsme měli ve čtvrtek finální jednání o našem působení v aréně jako takové. Samozřejmě je potřeba ještě doladit rozpis akcí v aréně a rozpis extraligy. Snad ale nic nebrání tomu, abychom mohli říct, že 10. ledna tam budeme hrát se Spartou.
Co aréna pro Kometu znamená?
O tom, že nová aréna posune Kometu dál, já nepochybuji. Tolik zájemců, co je tady o místa na sezení, tolik rodin a dětí, co má náš marketing v čekacím listu, nám otevírá daleko širší možnosti práce s fanouškem, prostor vychovávat nového fanouška, mladé a děti.
V čem konkrétně vám nová aréna pomůže?
Všichni vidí, jak je stávající aréna situovaná. Jsou tu tři tisíce míst na stání. To je trošku složitější, když máte osmiletého chlapečka nebo holčičku, tak asi na stání moc neuvidí, když si koupíte lístek. A na sedačky se mnohdy nedostanou. Tyto starosti odpadnou - marketingově, obchodně i výkonnostně půjdeme nahoru. A minulý týden, když jsem se tam byl podívat a stoupl jsem si na místo domácí střídačky, tak když jsem viděl ten kotel, hrozně se na to těším.
Mění se rozpočet Komety v souvislosti se stěhováním do nové haly?
O rozpočtu se nechci bavit. Nezlobte se.
Výnos ze vstupného, skyboxů a dalších věcí půjde čistě za Kometou, nebo je tam nějaký podíl?
V obecné rovině řeknu, že výnos z každé prodané vstupenky půjde na hokej a na účet Komety. Neexistuje, aby někdo mohl prodávat nebo obchodovat s lístkem na Kometu, aniž by Kometa zaprvé o tom nevěděla a zadruhé z toho neměla ideálně sto procent pro sebe.
Pro zdravou ekonomiku klubu jsou tedy tyto příjmy zásadní?
Rozpočet se z něčeho musí naplnit. A pokud máme mít zdravou ekonomiku, tak vstupné, veškeré marketingové a reklamní věci, které se dají zobchodovat, musí jít na hokej a na účet Komety. Jinak by to nebylo možné a nefungovalo by to.
Kdy dorazí poslední z asistentů Martin Erat? Bylo jednoduché ho dostat zpátky do této pozice?
Přiletí zítra. Já jsem za Martinem byl. Hodně jsme o jeho roli diskutovali. Samozřejmě jeho režim bude s ohledem i na jeho rodinu, na jeho děti. Pro nás je ale strašně důležité, že je součástí realizačního týmu.
V čem konkrétně od něj očekáváte největší přínos?
Hlavně v tom, v čem mu já strašně moc věřím. Když vidím jeho náhled na hokej a hlavně na přesilovky, tak tam by nám měl hrozně moc pomoct. A to je hrozně důležité, protože čísla, což mě naučil Rosťa Olesz, v hokeji čísla nelžou.
Co přesně tím myslíte?
Jestli nemáte čísla u gólmanů, jestli nemáte výborné statistiky přesilovek, nemáte pětaosmdesát procent ubráněných oslabení, tak prostě neuhrajete nic. Takže tam já vidím obrovský potenciál a přínos Martina, hlavně u přesilovky.
Co říkáte v rámci brněnského sportovního dění na Zbrojovku, na její současný rozmach? Znamená to něco i pro Kometu?
Pro Kometu? Spíš se ptejme, jestli to znamená něco pro Brno. Já si myslím, že si každý pamatuje, že já jsem kdysi byl v představenstvu Zbrojovky ještě za Václava Bartoňka a on byl v představenstvu Komety. Úzce jsme spolupracovali a koneckonců moje snaha Vaškovi pomoct a se skupinou lidí do klubu vstoupit byla s myšlenkou, abychom Zbrojovce pomohli.
A jestliže se teď Zbrojovce daří, vnímáte to tedy pozitivně?
Já jsem vždycky říkal, že Brno potřebuje silnou Zbrojovku i silnou Kometu. Takže teď doufám, že to tak bude.
Budete mít možnost spolupracovat třeba na začátcích zápasů, pokud bude termínová kolize? Nebo to není možné třeba kvůli televizi?
My musíme brát v potaz dvě důležité věci. Jedna věc je, kde je nová aréna situovaná. To znamená, že například když bude strojírenský veletrh, tak budeme muset a chceme úzce spolupracovat s vedením veletrhu (BVV). Protože kdybychom například hráli se Spartou v ten daný čas, tak by to byl totální dopravní kolaps v Brně.
|
U Lužánek se hraje o stamiliony. Zbrojovka s Brnem licitují nejen o cenu stadionu
Takže budete při plánování řešit i další akce v okolí arény?
Pro nás je priorita najít symbiózu v akcích v aréně, samozřejmě s BVV a z logiky věci ideálně i v zápasových časech Zbrojovky. Ale myslím si, že tím, že to není v přímém vztahu Kometa – Zbrojovka, ale je tam víc souvislostí. Roli budou hrát i vytíženost arény a akce na BVV. Ale ta vůle tam bude z obou stran obrovská, fanouškovská základna je tady velká. Samozřejmě jižní Morava fandí komu? Kometě a Zbrojovce. A teď, doufejme, i nově budovanému klubu Artis. Takže není to tak, že by fotbal a hokej měly být v Brně problém a soupeřit spolu. To naopak.
Fandíte snaze Zbrojovky postavit stadion za Lužánkami? Jaký je váš názor na ten dlouhodobý boj o umístění sportu za Lužánky?
Víte, můj názor... Jak bych to řekl? Mě pan Vlastimil Bubník, největší legenda legend, učil bruslit za Lužánkami. Učil mě tam střílet a já tam vyrůstal. Kdo jiný by měl mít větší důvod a chuť tam být, když ne já a Kometa? Ale po všech těch jednáních jsem usoudil, že to nemá cenu. Že prostě nemá smysl se zabývat něčím, co nemá v mých očích budoucnost.
Kdy jste svůj pohled na Lužánky změnil?
Kdysi se mě zeptal právě Martin Erat: „Šéfe, proč to nepostavíte někde na zelené louce? Proč se furt zabýváš Lužánkami? Koho z těch dětí zajímají Lužánky?“ A v tu chvíli jsem si říkal, dobrý, teď jsme v laufu, 2017, 2018, dva tituly. Tak možná je potřeba otočit kormidlo jinam, aby naše děti měly kam chodit.
Citový vztah k Lužánkám ve vás ale zůstal?
To svoje cítění k Lužánkám já nikdy nezměním. Ale bohužel situace je taková a my jsme hrdí teď na to, v jaké lokalitě naše hala bude.
Existovala podle vás ještě nějaká reálná varianta, jak celý sport v Brně zachovat pohromadě?
V našich očích tehdy, myslím tři čtyři roky zpátky, byl nějaký úzus, že by se řešil velodrom. O tom jsme dlouho mluvili i s Šárkou Kašpárkovou za atletiku, s cyklisty, že by se přesunuli mezi lužánecký plavečák a Bobycentrum a vlastně bychom Lužánky přesunuli na ten velký městský okruh, hned na výpadovku na veletrhy. Ale to teď takhle není a to už já nemám v rukách a ani nemám snahu se do toho plést. Hrozně fotbalu fandím. Lužánky mám v srdci pořád, ale dívám se na to pragmaticky a mě zajímá, co jednou řeknou naše děti.