Modrý? Šok, rozčarování. Zábranský o koučích, ztrátě sponzora i posilách

Mezi dvěma hokejovými sezonami vyměnil Libor Zábranský značnou část kádru Komety, musel se popasovat s odstoupením a nahrazením trenéra Jaroslava Modrého a usiloval o koupi fotbalové Zbrojovky, k níž se však nedostal.

Nakonec pár dnů před středečním startem extraligy, který pro Kometu obstará domácí duel s Libercem, ho zaměstnaly povodně.

„Na mančaft nemají vliv, zatékání do haly řeší technický a provozní úsek. Sice máme promáčené stropy i v šatnách a je to nepříjemné hlavně pro mládež, dospělí profíci se s tím však vyrovnají,“ vypráví v rozhovoru pro iDNES.cz sportovní boss a brněnský politik. V Kometě vstupuje do své jubilejní 20. sezony.

Domácí aréna Komety leží pár kroků od břehu řeky Svratky, nedaleká Nemocnice Milosrdných bratří o víkendu kvůli obavám z nástupu spodní vody sáhla k evakuaci pacientů. Vám se potíže vyhnuly?

Obavu jsem samozřejmě pociťoval také. Pevně jsem věřil, že se Svratka z koryta nevylije, ale spodní voda by byl velký problém. Denně jsem byl na místě, i v sobotu a v neděli, a čekali jsme, jestli se – nedejbože – něco nestane. Zatopení nakonec aréna odolala, došlo však k tomu, že ačkoliv se na ní opravuje střecha, zateklo nám dovnitř tudy.

Jak to?

Oprava ještě není dokončena, je to věc zhotovitele díla a společnosti Starez. Bohužel jsou v našich šatnách promáčené stropy, některé sádrokartony popadaly dolů, po zázemí máme rozestavené kýble na zachytávání vody. Není to navíc jen otázka střechy, ale i ochozu, což je takový kolorit, že když hodně prší, tak přes ten ochoz do šaten extraligového áčka i mládeže teče. Dospělí profíci to zvládají, u dětí je to nepříjemnější. Bohužel nám napršelo i na polstrované sedačky ve sky boxech, takže jsme řešili, jak je vysušit, aby naši partneři a sponzoři mohli ve středu na prvním zápase sezony bez problémů sedět.

Před deseti lety se v Brně nedohrál první domácí zápas Komety v sezoně, to když venku pršelo a nad ledem vznikla mlha. Hrozí to i ve středu?

Vzduchotechnika od té doby prošla úpravou a měla by nápor zvládnout. Ano, hala dostává při extrémních situacích zabrat, ať už je to za vlhkosti nebo při vysokých teplotách venku, technologie ale taky šly kupředu.

Ať již šlo o covid, tornádo v regionu či válku na Ukrajině, byla Kometa v minulých letech při závažných událostech či katastrofách vždy vidět. Plánujete se angažovat i v pomoci těm, jimž do života zasáhly povodně?

Řešíme to, příkladem jsme šli vždycky a na tom nebudeme nic měnit. Zatím nedovedu specifikovat, kde a v jaké oblasti pomůžeme; vždycky je otázka, kde jsme potřeba. Za covidu jsme v nemocnici pomáhali s odběry krve a dalšími úkony, po vypuknutí války jsme nabídli ubytování asi šedesáti ukrajinským rodinám, pomoct při tornádu byla snad povinností všech firem. Snažíme se působit nejen sportovně, ale i společensky. Pevně věřím tomu, že jižní Morava již povodně zvládne a k další pohromě již nedojde.

Co vaše hokejové dojmy před startem extraligy?

Nejsem nervózní, ale cítím, že je důležité do sezony správně vstoupit. Věřím, že mančaft je dobře poskládaný, stejně jako trenérský štáb, jemuž bych přál větší stabilitu a klid. Minulá období pro nás z tohoto pohledu nebyla šťastná, ať už to trenéři nezvládali, nebo jsem musel do dění vstupovat já, což nebylo ideální pro mě, pro mančaft ani pro publikum. Před rokem po pár kolech odstoupil hlavní trenér Patrik Martinec, což mu nevyčítám, jeho důvody chápu, ale na mančaft to zapůsobilo. Převzal to Jarda Modrý, dojel sezonu, naplánoval přípravná utkání a během přípravy nám nečekaně oznámil, že kvůli rodině musí být v zámoří, načež jsme za tři dny dostali informaci, že podepsal smlouvu na farmě St. Louis. To bylo, slušně řečeno, zajímavé.

Zaskočil vás?

Ano, mě tím šokoval. Po minulé sezoně jsme se dohodli, že bude v Los Angeles s rodinou, když bude něco potřeba, tak si zavoláme a jinak přijede až na srpen, až budeme na ledě. Dorazil v červnu, aby nám v kanceláři sdělil, že maminka jeho manželky je nemocná a že musí být ve Státech. Načež se bohužel nechal slyšet, a to jsem považoval za hrozně nešťastné, že se chystá jezdit s manželkou měsíc na kolech v Rakousku a poznávat krásy Evropy. Řeknu to slušně: je to pro mě rozčarování. Já bych byl první, kdo by mu angažmá v hierarchii klubu NHL přál, v St. Louis jsem hrál, znám dobře město a třeba bych se za ním vypravil na stáž, abych se zase něco nového naučil. On to udělal jinak a já nechápu, proč právě takhle.

Brněnský trenér Jaroslav Modrý při zápase se Spartou. (5. ledna 2024)

Pátral jste zpětně, zda ho něco v Brně rozladilo?

Podepsali jsme novou smlouvu, v níž měl nové podmínky, lepší, dohodnuté naprosto rozumně. Ani z jedné strany nebyl důvod k rozladěnosti. Chtěl jsem složit stabilní trenérský štáb, což Kometa potřebuje, Jarda se rozhodl, jak se rozhodl, a nám vyrazil dech. Vždyť si vezměte, že se tady bavíme o štaci na farmě klubu NHL, kde se točí stamiliony dolarů a neděje se tam nic, co by nebylo naplánováno dlouhodobě. Stačilo říct, že přišla taková a taková šance, a vyznělo by to úplně jinak.

Mluvil jste o potřebě stabilního trenérského štábu. Našel jste ho v tom, jemuž v nové podobě velí hlavní trenér Kamil Pokorný?

Věřím, že ano. Zaprvé ho tvoří chlapi, kteří jsou s Kometou dlouhodobě spjatí a víme jeden od druhého, co čekat. Ode mě mají trenéři naprosto volnou ruku v oblasti systému hry a koučování, skladbu hráčského kádru řešíme společně. Je pravda, že někteří hráči jsou pro nás finančně nedostupní, a my nechceme jít cestou jejich přeplácení. Když si vezmu platy u nás v letech 2017 a 2018, kdy Kometa vyhrála dva tituly, tak dnes jsou v některých klubech až třikrát větší. Nedovedu si představit, že bychom měli hráče takhle platit. Rozpočtem se řadíme do středu extraligy; není pravda, že bychom peníze přehazovali vidlemi. Platíme provoz a pronájem arény, což nám z rozpočtu stáhne 40 milionů korun, a musíme to přijmout jako fakt, protože je to tak v Brně nastavené. Vím, že v jiných městech to tak nastavené není, v Brně je a s tím musíme pracovat.

K tomu v létě po dvou sezonách skončil generální partner, sázková společnost Betano, který měl do rozpočtu údajně přinášet 20 až 30 milionů korun ročně. Je to pro vás rána?

O takové sumy se určitě nejedná, ale Betanu patří velký dík za podporu, kterou nám dalo. Důvody, které jsem si vyslechl, proč nevyužije opčního práva na další dvě sezony, byly jasné, transparentní, informace přišla naprosto férová. Komplikace to pro nás samozřejmě byla, věděli jsme ale o ní dlouho dopředu a mohli jsme se zařídit.

Jak?

Daří se nám oslovovat nové partery, byť to není na pozici generálního. Logicky také hledáme úspory. Že by to měl být takový problém, aby Kometu drtil, tak to není. Když vám takto dominantní partner řekne, že končí, tak to není nic příjemného, měli jsme však čas zareagovat, bereme to jako hotovou věc a věříme, že najdeme dalšího generálního partnera. Ostatně tuhle zkušenost už z minula máme.

Odrazil se výpadek financí na skladbě kádru?

Ne, vůbec.

Změny v Kometě Přišli: Tomáš Bartejs, Tomáš Rachůnek (oba Karlovy Vary), Jakub Konečný, Nicolas Beaudin (oba Sparta), Hynek Zohorna (Oskarshamn), Michal Postava (Přerov), Michal Gulaši (České Budějovice), Robert Říčka (Pardubice), Gašper Krošelj (Banská Bystrica), Brandon Davidson (Rögle BK), Maroš Jedlička (Colorado). Odešli: Štepán Lukeš (Kladno), Lukáš Kaňák, Pavel Jenyš (Prostějov), Martin Kohout (Olomouc), Daniel Gazda (Ilves), Steve Moses, Dominik Furch (oba Mladá Boleslav), Jan Zahradníček (Vsetín), Tomáš Vincour (konec kariéry, sportovní manažer Komety), Greg Moro, Zach Osburn, Marek Hrbas.

Složili jste ho z velké části z veteránů, sedmi novým posilám je víc než třicet let. Co je cílem sestavení mužstva s věkovým průměrem 29 let?

Jedna věc je, že jsme chtěli do Brna vrátit co nejvíc hráčů se vztahem ke Kometě. Nechceme, aby si k nám plejeři chodili vyzvednout peníze a šli zase o dům dál, což se dělo po úspěšných titulových letech. Když se vrátí srdcaři jako Hynek Zohorna nebo Michal Gulaši, vrací nám to ducha úspěšných let, a mimochodem u Gulašiho jsem loni i já trenérům Martincovi a Modrému říkal, že dělají obrovskou chybu, když ho pouští. Já bych ho tehdy nepustil. Jarda Modrý tu chybu nakonec uznal, Guli patřil v minulé sezoně k pilířům Českých Budějovic a nám by hodně pomohl. Už v lednu jsme jednali o jeho návratu k nám.

Jedna věc je týmový duch, druhá pak ta, že od posledního titulu uteklo šest let a jeho pamětníci jsou tedy o šest let starší. Nevadí to?

Kluci mají svůj věk, ať jsou to Martin Zaťovič (39 let), nebo Michal Gulaši (38 let). Hynek Zohorna (34 let) ne, ten je v nejlepším věku. Faktem je, že mladých hráčů tolik není a český trh není tak silný, abychom si mohli vybírat. Vezměte si ten paradox, že v obraně máme čtyři hráče, když počítám i bratry Slováky jako cizince, ze zahraničí. Myslím si, že postupně se i do hokeje promítne trend z fotbalu, kde jdou špičkové kluby zahraniční cestou a daří se jim.

Proč je to tak u vás, když se pyšníte kvalitní mládeží? Letos ostatně není v prvních formacích Komety vidět takový mladík, který by se po boku zkušených pardálů vypracoval ve stabilního člena brněnského kádru.

Strašně šikovný útok máme v juniorce, ti kluci ale potřebují čas na zesílení. Zavzpomínám-li na Martina Nečase, tak ten byl nejen velkým talentem, ale taky jsem o něm v jeho začátcích mezi dospělými věděl, že se necítí komfortně při zápasech v Hradci Králové. Ten měl strašně urostlé hráče, a já, jak jsem nikdy nechtěl brát na utkání ven třináct útočníků a jen šest obránců, tak do Hradce jsem jednoho útočníka navíc a o jednoho beka méně vozíval. Neči tam ve své první sezoně odehrál vždy pár minut a pak jsem ho stáhnul, nebyl osvalený a já jsem ho nechtěl posílat k mantinelům do soubojů s urostlými hradeckými beky. Říkám to proto, že když teď máme v juniorce šikovné útočníky, kteří váží mezi pětašedesáti a dvaasedmdesáti kily, tak se jejich nasazování musí hlídat. Věřím tomu, že příští rok už alespoň s jedním nebo se dvěma budeme moct počítat do druhé nebo třetí lajny. Vidím to tak, že nám musí v sezoně vyrůst, osvalit se a hlavně hrát.

Zatím tedy jejich místa drží veteráni, a například bývalý útočník Radek Duda po minulé sezoně řekl, že Kometa má pomalé bruslaře a potřebuje zrychlit. Je takové hodnocení pro vás tématem k zamyšlení?

Každý expert má svůj názor a je strašně snadné říct ho ve studiu, když nevidíte do dění v klubu. Neznáte jeho plán. Není sranda skládat mančaft na titul, a kdo to nikdy nedělal, ten by neměl moc kritizovat. My jsme generační obměny už dělali a není to hned. Zároveň mám na paměti situaci ze sezony po odkoupení extraligy, kdy jsme dohromady kloubili neúspěšnou prvoligovou Kometu a neúspěšné extraligové Znojmo, nedařilo se nám a až mocný řez v kabině, kdy jsem investoval do zhruba osmi hotových hokejistů, nás vytáhl z nejhoršího. Jenže touto cestou já obecně jít nechci, nemíním rychle nakupovat a spěchat za titulem. Jednou obrodou jsme si prošli, další procházíme nyní, buduje se nová aréna a my bychom v ní samozřejmě chtěli mít mančaft co nejsilnější. Jsme si vědomi toho, že někteří kluci s námi v září 2026, až ji budeme otvírat, nebudou, že tu budou jiní.

Výsledky ale čekají fanoušci Komety každým rokem, tedy i letos. Pokud byste měl říct jeden důvod, proč by se letos znovu měli dočkat boje o nejvyšší příčky, jaký by byl?

Na medaili musíte být v laufu, mít zdravé hráče a vhodně posílit a doplnit tým do konce ledna. Neříkám, že to určitě cinkne, věřím ale tomu, že půjdeme daleko a že můžeme jít až úplně nejdál. Z mužstva cítím komeťáckou partu a stabilitu a očekávám, že i trenérská stabilita přinese klukům klid.

Start bez Okála a Rachůnka Se zraněními dvou útočníků se potýká Kometa před prvními koly nejvyšší soutěže. Nejméně čtrnáct dnů ještě budou chybět zranění Zdeněk Okál a Tomáš Rachůnek. Další úpravy v kádru přinesla hostování a střídavé starty, v jejichž rámci zamířili do druholigového Znojma obránce Denis Svoboda a útočník Adam Boltvan.

V jakém smyslu?

Dokážu se do hráčů vcítit, když absolvují celou přípravu pod koučem, který po třech kolech rezignuje, jako se to stalo loni, že je to pro ně nepříjemné. Pak se čeká, koho určím jeho nástupcem, a i když je styl hry domluvený, tak každý trenér má jiný styl koučování. Já jsem třeba loni absolutně nesouhlasil s tím, když Jarda Modrý posílal Kristiána Pospíšila jako našeho dominantního útočníka na oslabení nebo proti soupeřově power play. Vedl jsem s Jardou na toto téma hodně debat, on měl jiný názor než já a takhle jsme ztratili tři zápasy. Což přitom vůbec nevyčítám tomu hráči! Každý z chlapů v kabině ví, proč ho do Komety bereme a jakou má roli. Pokud je to jinak, vzniká disbalanc, a já přece nemůžu hráči, jehož největší síla je v útoku, brát síly v oslabení. Nemůžu začít přesvědčovat mančaft a fanoušky, že mám nějak poskládaný tým, ale najednou se rozhodnu z útočícího hráče udělat defenzivního. Tak to nefunguje.

Vy osobně vstupujete do sezony krátce poté, co se rozhodlo, že se nestanete majitelem fotbalové Zbrojovky. Ulevilo se vám, že máte složité dohadování o fotbalu za sebou?

Rozhodně to tak neberu. Možná je to škoda, možná ne, to ukáže čas. Samozřejmě jsem vnímal hlasy, podle nichž není možné řídit dva kluby, a těch bych se rád zeptal, jak je možné, že podnikatelé mají víc úspěšných firem? Je to o dosazení správných lidí do patřičných funkcí. Já jsem lidi kolem sebe připravené měl, majoritním akcionářem se ale stal někdo jiný (Regionální hospodářská komora Brno, pozn. red.) a mě už se to netýká. Nejsem zapšklý, necítím zášť, úlevu však také ne. Zbrojovce přeju jen to nejlepší.

Povíte, jak byl váš plán nachystaný?

Nemyslím to špatně vůči Zbrojovce, ale když jsem trochu pronikl do dění, tak pokud ji srovnám s cvrkotem v marketingu a v obchodním oddělení v Kometě, tak je to rozdíl. Cítil jsem velký personální dluh ve Zbrojovce, zkrátka že je v ní málo lidí. Myšlenka byla taková, že jedna hlava bude řídit marketing pro oba kluby, Kometu a Zbrojovku. Personální obsazení kolem této hlavy jsem měl nachystané. Nikdy jsem netvrdil, že bych mluvil ve Zbrojovce do sportovního úseku, na to jsem měl nachystané lidi, o kádru jsem mluvil se sportovním manažerem Zdeňkem Psotkou. Diskutovali jsme i o posilách v rámci letního přestupního okna, tam jsem ale jasně řekl, že dokud nejsem ani akcionář, ani nejsem v představenstvu, nemůžu dělat za Zbrojovku závazky. Čekalo se, kdy (s majitelem Zbrojovky Václavem Bartoňkem) podepíšeme smlouvu, jeho informace byla, že Regionální hospodářská komora klub kupovat nechce, tak jsme spolu smlouvu podepsali. Situace se však změnila a komora využila svého práva Zbrojovku koupit. Je to legitimní krok, měli ho ve smlouvě, a jestli si teď komora Zbrojovku nechá, nebo ji přeprodá dál, jistě to bude vedeno dobrými úmysly.

Sportovní manažer Zbrojovky Zdeněk Psotka (vlevo) v rozhovoru s Liborem Zábranským (květen 2024)

Proč jste vlastně chtěl vlastnit fotbalový klub?

Mělo to velkou souvislost s tím, že vznikla shoda na úmyslu budovat nový fotbalový stadion na výstavišti. Mám ale zkušenost s tím, že než chcete začít jednat o stadionu, musíte napřed stabilizovat klub, aspoň to jsem si ověřil dříve s Kometou. Vždycky jsem si uvědomoval, že nemůžeme po nikom chtít opravit halu, dokud nebudeme něco hrát. Taková situace vznikla, když jsem odkoupil práva na extraligu a tehdejší brněnský primátor Roman Onderka řekl, že se k tomu musí vytvořit podmínky, takže se rekonstruovala hala. Stejnou cestu vidím pro Zbrojovku a její stabilizaci jsem chtěl pomoct. Myšlenka, že by hokejový a fotbalový stadion byly vedle sebe, jako to bylo kdysi za Lužánkami, mi dávala velký smysl, proto jsem se tomu rozhodl finančně a manažersky pomoct.

Měla tato pomoc za cíl něco konkrétního přinést Kometě?

Takový kalkul za tím nehledejte, není tam. Už do politiky jsem vstupoval před časem s tím, že chci pomoct sportu, což mimo jiné obnáší mít Kometu i Zbrojovku silnou. To Brno potřebuje, s nimi se pak vytáhnou nahoru i další sportovní kluby. Proto jsem řekl, že pomůžu, a to je celé.