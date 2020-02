První nula Kašíka v sezoně. Nic už mě nebolí, říká zlínský brankář

Hlavně v prostřední třetině jste byl pod těžkou palbou, že?

Jsem rád, že mě to potrefovalo. Skvěle jsme četl hru. Před pauzou jsme brali tři důležité body. Týmy pod námi hodně zesílily a začaly vyhrávat. Získali jsme trochu klidu na trénování.

Co váš tygří skok proti Němcově ráně v oslabení?

Ani nevím, kdo střílel. Věděl jsem, že to bude tlačit nahoru, tak jsem vystrčil lapačku, co nejvýše to šlo. Plzeň má neuvěřitelně silný tým v ofenzivě, dokážou si dávat žabky přes hokejky přesně na lopatu. Cvakl to nahoru, naštěstí jsem se stihl přesunout a chytil to.

V závěru si brali trenéři time out po zakázaném uvolnění. To bylo kvůli vaší nule?

Těžko říct. Počítá se každý bod, každý gól, skóre. Určitě je lepší vyhrát 4:0 než 4:1. Nevím, jestli byl oddechový čas kvůli mně, ale přivítal jsem ho.

Potřetí za sebou jste byl vyhlášený nejlepším hráčem zápasu, ale konečně po vítězném. Úleva?

Už ve Vítkovicích mě to moc mrzelo. Jeden gól nestačil. Poprvé jsem tam chytal bez ortézy, bez níž se cítím lépe. Ráno jsem si říkal, že mě nic nebolí. Že se nemám na co vymlouvat.

Bez ortézy na koleni máte větší rozsah?

Přemýšlel jsem o tom, ale asi ano. Dotlačím koleno lépe na zem, jsou to detaily, milimetry, které chyběly.

Co vlastně děláte s cenami za muže utkání?

Záleží, co dostanu. Pitím rozdám, květiny dám holkám, který fandí. Jsem rád, když můžu udělat radost. Jediné, co jsem využil, byla úhlová bruska, kterou jsem potřeboval na stavbu. Taťka byl za ní rád.

Plzeň nechávala dlouho na ledě lídra extraligové produktivity Milana Gulaše i za jasného stavu. Všiml jste si?

Chtěl jsem se zeptat, jestli to má jako já a hraje 60 minut. Potkával jsem ho pořád. Pokud hraje takhle všechny zápasy, nechápu, kde na to bere síly. Dokáže se natlačit před bránu a nebezpečně střílet z takových pozic, ze kterých by to jiní nezvládli vůbec. Brankář si musí hlídat každý úhel, každou jeho chybu trestá.