Jde z Třince znovu strach?
Určitě, něco jsme za ty roky dokázali. Ale možná bych to nenazval strachem, spíš ve všech probouzíme motivaci nás porazit. Vnímají pozitivně, že se tu vybudovala dynastie, na druhou stranu jim bereme tituly, takže nás v lásce moc nemají.
Líbí se vám, že na vás mají soupeři spadeno?
Jasně! Zažíval jsem to už se Slovanem v Bratislavě, který na Slovensku taky nemá nikdo rád. Lidi na nás pískali, házeli banány a piva. Podobně to cítím už roky v Třinci. Zvykl jsem si a jen mě to hecuje k lepším výkonům. Opravdu.
V kabině jsme se dohodli, že od doby, co je válka, nebudeme nic číst. Naše vedení má postoj, že reprezentace je hráčům z KHL otevřená, tak jsme si řekli, že i my je přijmeme.