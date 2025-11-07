Ostatní nám závidí. Hudáček hubaté fandy vítá a tvrdí: Třinec má úplně jiné grády

Premium

Fotogalerie 12

Třinecký útočník Libor Hudáček provokativně slaví vítězný gól do sítě Pardubic v čase 59:44. | foto: ČTK

Robert Rampa
  20:00
Libor Hudáček, stejně jako hokejový Třinec, jitří v extralize emoce. O tom i o slovenské reprezentaci a přístupu k hráčům z ruské KHL v době války mluví Hudáček pro iDNES.cz a MF DNES, jejichž redaktoři ho za říjen zvolili nejlepším hráčem extraligy.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Jde z Třince znovu strach?
Určitě, něco jsme za ty roky dokázali. Ale možná bych to nenazval strachem, spíš ve všech probouzíme motivaci nás porazit. Vnímají pozitivně, že se tu vybudovala dynastie, na druhou stranu jim bereme tituly, takže nás v lásce moc nemají.

Líbí se vám, že na vás mají soupeři spadeno?
Jasně! Zažíval jsem to už se Slovanem v Bratislavě, který na Slovensku taky nemá nikdo rád. Lidi na nás pískali, házeli banány a piva. Podobně to cítím už roky v Třinci. Zvykl jsem si a jen mě to hecuje k lepším výkonům. Opravdu.

V kabině jsme se dohodli, že od doby, co je válka, nebudeme nic číst. Naše vedení má postoj, že reprezentace je hráčům z KHL otevřená, tak jsme si řekli, že i my je přijmeme.

o situaci ve slovenské reprezentaci

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 20 12 3 1 4 62:44 43
2. HC Škoda PlzeňPlzeň 20 10 2 3 5 45:35 37
3. HC Dynamo PardubicePardubice 21 10 2 2 7 65:50 36
4. HC Sparta PrahaSparta 22 10 2 1 9 63:53 35
5. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 20 9 4 0 7 54:44 35
6. HC Kometa BrnoKometa 21 10 1 3 7 58:56 35
7. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 21 10 1 1 9 63:57 33
8. HC OlomoucOlomouc 21 10 1 1 9 48:51 33
9. HC Vítkovice RideraVítkovice 21 8 3 2 8 59:57 32
10. Bílí Tygři LiberecLiberec 20 9 0 3 8 49:50 30
11. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 20 8 1 2 9 50:54 28
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 21 6 2 1 12 41:53 23
13. Rytíři KladnoKladno 21 5 2 4 10 47:65 23
14. HC Verva LitvínovLitvínov 21 3 1 1 16 33:68 12
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

OBRAZEM: Světové prvenství i náhrada za Plechárnu. Tady by se mohla hrát extraliga

Nová hala pro Dynamo pojme přes 22 tisíc lidí. Hotovo by mělo být v srpnu 2027....

Je to jen několik dní, co se prvoligová Jihlava zabydlela v novém. Multifunkční arény, včetně té pardubické, která se stane tou vůbec největší na světě, mají vyrůst i v české nejvyšší hokejové...

Třinecká jízda skončila v Hradci, Pardubice zničily Kladno, Plzeň zdolala Kometu

Rozjásaní hokejisté Hradce po jednom z gólů do třinecké branky.

Ještě před první reprezentační přestávkou měla hokejová extraliga na programu kompletní 20. kolo. Vedoucí Třinec podlehl 1:4 na ledě Hradce, Pardubice smetly Kladno 8:3, Plzeň přetlačila Kometu 4:3...

Proč pořád hraju hokej? Abych neztloustl! Jágrovi se aplaudovalo v New Yorku

Fanoušci New York Rangers legendárního Jaromíra Jágra přivítali potleskem, on...

Na kostce se objevil v první třetině během komerční přestávky. Usmál se, ukázal dres, zamával do kamery. A v hokejovém chrámu Madison Square Garden se začalo hromadně tleskat. „Pořád tu vládne...

Běž na tribunu! Hvězdného Rusa vykázal trenér přímo během zápasu, kritika sílí

Jevgenij Kuzněcov z Caroliny slaví gól.

Stále platí za zvučné jméno. Jenže ruský hokejista Jevgenij Kuzněcov přitahuje také problémy. S výkony útočníka Magnitogorsku panuje nespokojenost, která vyústila v netradiční tah střídačky. Trenér...

Skvělý obrat Komety, Pardubice zvládly šlágr v Třinci. Radují se i Sparta či Plzeň

Brněnští hokejisté zasahují před brankou Aleše Stezky.

Hokejová extraliga nabídla další porci zápasů v rámci 21. kola. Kometa prohrávala s Českými Budějovicemi už o tři branky, nakonec ale slaví výhru 4:3 po prodloužení. Bitva mezi Třincem a Pardubicemi...

Ostatní nám závidí. Hudáček hubaté fandy vítá a tvrdí: Třinec má úplně jiné grády

Premium
Třinecký útočník Libor Hudáček provokativně slaví vítězný gól do sítě Pardubic...

Libor Hudáček, stejně jako hokejový Třinec, jitří v extralize emoce. O tom i o slovenské reprezentaci a přístupu k hráčům z ruské KHL v době války mluví Hudáček pro iDNES.cz a MF DNES, jejichž...

7. listopadu 2025

Červenka podepsán. A co bratři Kašovi? Spekulace teď nejsou fér, říká Sýkora

Sportovní šéf Petr Sýkora (8. září 2025)

O prodloužení smlouvy s Romanem Červenkou říká: „Jednání byla poměrně rychlá, dohodli jsme se snadno.“ Petr Sýkora, sportovní ředitel hokejových Pardubic, ale dobře ví, že všechno rozhodně nejde se...

7. listopadu 2025  18:18

Šéf spolku za přímý postup: Baráž je neprostupná hráz, hokej ztrácí smysl

Robert Háp, předseda Spolku za přímý postup do Extraligy.

Zatímco většina hokejových fanoušků řeší góly a přestupy, Robert Háp má jiné téma: boj o férovost mezi nejvyššími ligami. Jako předseda Spolku za přímý postup do Extraligy vede tažení proti zdánlivě...

7. listopadu 2025  17:55

Hokejistky prohrály i druhou přípravu, tentokrát nestačily na Finsko

Zklamání Češek po prohraném duelu o bronz.

České hokejistky neuspěly ani ve druhém utkání na turnaji ve švédském Ängelholmu a po domácí reprezentaci prohrály s Finskem 1:4. O jediný gól výběru vedeného kanadskou trenérkou Carlou MacLeodovou...

7. listopadu 2025  16:39

Kämpf v úzkých. Toronto mu odebralo plat, olympijský adept nehraje. Co bude dál?

David Kämpf z Toronta oslavuje trefu proti Carolině.

Od minulého víkendu David Kämpf nehraje, v těžké situaci si dává hokejovou pauzu. Vzhledem ke své smlouvě vypadl z nablýskané NHL, od farmy svého Toronta v nižší soutěži AHL se posléze odpojil. Teď...

7. listopadu 2025  16:21

Bostonská proměna: tým slaví, Zacha kryje Pastrňáka. Už umíme vydržet, zní z kabiny

Čeští hokejisté ve službách Bostonu, David Pastrňák (88) s Pavlem Zachou (18),...

Když Boston hrál ke konci října v Ottawě, odvážel si děsivý, sedmigólový debakl. A navíc sedmou porážku z posledních osmi zápasů. Utekly ani ne dva týdny a chmury vymizely. Hokejoví Bruins se v NHL...

7. listopadu 2025  14:04

Pro Cibulku už Finské hry skončily. V Praze podstoupí vyšetření stehenního svalu

Tomáš Cibulka vyváží puk, za ním švédský útočník Noah Östlund.

Finské hry skončily pro hokejového obránce Tomáše Cibulku kvůli zranění předčasně už po prvním utkání. Ve čtvrtečním úvodním vystoupení v Ängelholmu proti domácím Švédům (porážka 1:3) odešel z ledu...

7. listopadu 2025  13:24

Prvoligové kluby vyzvaly „arogantní“ APK: Debatě o baráži se nevyhýbejte

STOP BARÁŽI! Transparent vsetínských fanoušků ve Zlíně.

Rozpoutala se přestřelka mezi hokejovou extraligou a prvoligovými kluby, které mají svár ohledně baráže. První obviňují druhé z nekonstruktivního jednání, druzí se brání: Nezkreslujte fakta! Sdružení...

7. listopadu 2025  13:17

Petr: Litvínov? Šílenství! Po porážce se v hockeytownu stydíte i nakupovat

Litvínov,7. 8. 2025. Verva Litvínov - Rytíři Kladno, příprava. Jakub Petr,...

Posedlost hokejem poznává v Litvínově na vlastní kůži. Teď je ta kůže možná i husí, neboť Severočechům to v extralize skřípe, budoucnost klubu je mlhavá a atmosféra ve všech směrech napjatá. „Když...

7. listopadu 2025  12:51

Musíme zrychlit! A metr sudích je přísnější než běžně, líčil Rulík po porážce na úvod

Trenér reprezentace Radim Rulík po příletu českých hokejistů z mistrovství...

Ne, tohle zdaleka nebyl start jako v předešlých dvou letech, kdy soupeři vždy nadělili pět branek. Čeští hokejisté pod vedením Radima Rulíka tentokrát už Švédy nezaskočili. Olympijskou sezonu na...

7. listopadu 2025  9:33

Krvavé překvapení. Hrdinou jsi ty! Ze sparťanského videa se Štáfkem je hit

Herec Jakub Štáfek během odběru krve k akci Sparťanská krev

Hokejová Sparta odstartovala už 19. ročník dobročinného projektu Sparťanská krev. V minulé sezoně tato akce přilákala do odběrových místností rekordních více než tři tisíce dárců, z toho zhruba čtyři...

7. listopadu 2025  9:11

Zacha natáhl vítěznou sérii Bostonu, Palát slavil gól proti Dobešovi

Pavel Zacha (Boston) v prodloužení překonává gólmana Linuse Ullmarka (Ottawa).

Hokejisté Bostonu v NHL pokračují ve vítězné jízdě. Pátou výhru v řadě jim ve čtvrtek trefil Pavel Zacha, jenž rozhodl v prodloužení na 3:2 proti Ottawě. Gól ve stejný den slavil i Ondřej Palát z New...

7. listopadu 2025  6:33,  aktualizováno  8:03

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.