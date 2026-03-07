Tipsport extraliga 2025/26

Olomoučtí to zabetonují a my budeme muset ten beton rozbít, předpovídá Hudáček

Jiří Seidl
  14:46
Prohra s Karlovými Vary 1:2 na nájezdy v posledním kole základní části extraligy nezměnila nic na tom, že hokejoví Oceláři Třinec jdou do předkola play off z pátého místa. V něm se utkají s Olomoucí. Třinecký útočník Libor Hudáček lituje, že se jim nepodařilo dostat na čtvrté místo zaručující přímý postup do čtvrtfinále.

Třinecký útočník Libor Hudáček (vlevo) sleduje souboj svého spoluhráče Marka Daňa s karlovarským obráncem Dalimilem Mikyskou. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Na to Třinečtí před duelem s Karlovými Vary měli ještě naději, byť malou, leč to by museli získat tři body a Hradec Králové doma prohrát s Mladou Boleslaví...

„Škoda, že to nevyšlo, ale ten vlak nám ujel během jednoho měsíce,“ připomněl Libor Hudáček loňský listopad, v němž Oceláři z osmi zápasů sedm prohráli. „Po tom jsme před olympiádou i po ní zabrali, jenže jsme doplatili na ten měsíční výpadek.“

Bylo poznat v utkání s Karlovými Vary, že vám i soupeři ještě jde o čtyřku, protože každá třetina končila šarvátkou?
Už takových deset kol bylo znát, že se blíží play off. A co jsme se vrátili z olympiády, tak všechny zápasy byly pořádně náročné. Získávali jsme body, snažili jsme se dostat do čtyřky, ale bohužel. Jak jsem říkal, ztratili jsme ji na podzim tou sérii porážek.

V závěru základní hrací doby jste hráli v oslabení. Pokud byste nezískali ani bod, hrozilo, že v předkole narazíte na Vítkovice. Přemýšleli jste o tom?
To nejde. Mohlo to skončit všelijak. My jsme věděli, že Hradec vyhrává nad Boleslaví, takže jsme už mohli být nejlépe pátí šestí. Ale každý zápas chcete vyhrát. Rozhodně jsme do utkání nešli s tím, že prohrajeme, abychom šli na Vitky... A v prodloužení jsme už věděli i jak hrála Sparta, která nás ještě mohla přeskočit, takže bylo jasné, že z páté příčky neklesneme.

Prohráli jste na nájezdy, když jste ani jeden z pěti neproměnili. To jste před play off nechtěli ukazovat svoje trumfy?
Asi ano... (usmál se) Ale jak, říkám, člověk nikdy nechce prohrát, hrajeme, jak to tady v aréně máme napsané – o čest a slávu werku (Třineckých železáren).

Před dvěma roky jste i z předkola, z šestého místa, vybojovali titul. Máte to pořád v hlavách?
No jasně, doufáme, že si na to vzpomeneme (usmál se). Teď si potřebujeme oddechnout a v pondělí do toho půjdeme znovu. Určitě to bude náročné, ale uděláme vše pro to, abychom předkolo zvládli co nejrychleji a trochu si před náročným play off odpočinuli.

Jak jste na tom vy osobně se silami, protože jste neměl žádné volno, když jste reprezentoval Slovensko na olympiádě?
Takový je hokej, člověk si nevybere. Rád bych si pořádně oddechl někde u moře, ale bohužel... V pondělí si znovu oblečeme montérky a zase půjdeme do roboty.

Je pro vás povzbuzující, že jste poslední dobou zlepšili přesilové hry?
Doufám, že se v nich opravdu zlepšujeme... Měli jsme v nich šance. V sobotu máme volno, ale v neděli je určitě budeme znovu trénovat stejně jako oslabení a všechny věci, které v play off rozhodují.

Minule jsme s vaším spoluhráčem Andrejem Nestrašilem probírali, že letos jste před play off na lepším místě a v lepší formě. Souhlasíte?
Když to řekl Andrej, tak to musím potvrdit (usmál se). V podstatě je ale jedno, na kterém místě jste, extraligu můžete vyhrát i z předkola. Každý se bude chtít vyhnout Pardubicím, Plzni, i Liberec hraje fantastický hokej, Sparta bude náročná, takže... Člověk si už nevybere, ale určitě je lepší být co nejvýše, protože sérii začínáte a případně končíte doma. To je výhoda.

Spolu s Libercem jste nejlepším mužstvem na domácím ledě, takže s Olomoucí půjde i o to, abyste své postavení potvrdili?
Přesně tak. Snad na naše domácí výsledky navážeme. Bude to ale velice náročné. S Olmikem jsou zápasy velmi těžké, i když skončili dvanáctí. Musíme pořádně zregenerovat a připravit se na ně.

Čekáte, že Olomoučané budou hodně bránit?
Přijedou, zabetonují to tady a my budeme muset ten beton rozbít a dát nejméně o jeden gólik více než oni. Doufám, že vyhrajeme hned ten první zápas.

Není to otázka na vás, ale většinu sezony odchytal Marek Mazanec. Půjde i do play off, v němž v minulých letech vynikal váš druhý brankář Ondřej Kacetl?
V tom si nejsem jistý... Víme, jaký Káca je, že když dostane šanci, tak se možná postaví i na hlavu, aby mu soupeř nedal gól. Neřekl bych, že Mazi je u nás čistá jednička, ale předpokládám, že začne a uvidíme, jak se vše bude vyvíjet. Doufám, že odchytá celé play-off.

