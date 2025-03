Každý se na nás vyhecuje, ví Hudáček. A základní část? Hořelo nám pod zadkem

„Každý hráč dá v play off do hry všechny síly a nikdo se nedívá na nic jiného než na vítězství. Pravidlo je jasné – musíte dát o gól více než soupeř,“ usmál se Hudáček, který s Třincem slavil minulé dva tituly.

K loňskému triumfu ve vyřazovacích bojích přispěl šesti góly a deseti asistencemi a o rok dříve týmž počtem branek a pěti nahrávkami.

Co vás zvedlo v závěru základní části extraligy, kdy jste vyhráli osm z deseti zápasů a poskočili na desátou příčku?

Asi to, že nám hořelo pod zadkem. Viděli jsme to čtrnácté místo a chtěli se odpoutat ode dna a být tam, kde by Třinec měl být a kde jsme chtěli být i my. Dostávali jsme málo gólů a využívali přesilovky, což bude rozhodovat i teď. Ke konci dlouhodobé části to už od nás byl playoffový mód.

Bylo těžké dívat se na extraligovou tabulku a dostat se z krize, jakou v Třinci neznáte?

Na tabulku jsme se tolik nedívali, hledali jsme, proč jsme slabí v zakončení. Tomu jsme se věnovali více, než abychom polemizovali, proč jsme dole. Hledali jsme cestu, jak se z toho dostat a konec základní části jsme zvládli. Hledali jsme cestu do play off, jak by měl vypadat náš hokej. Jak co nejméně chybovat.

Je výhoda, že hrajete s Litvínovem, s nímž máte v této sezoně lepší bilanci vzájemných zápasů a navíc jste u nich dvakrát vyhráli?

To uvidíme po sérii... Ale v play off nikdo proti žádnému týmu nemá výhodu. Ostatně všechny zápasy s Litvínovem byly vyrovnané. Čeká nás málo gólů, možná i hodně zápasů.

Třinečtí hokejisté slaví gól Libora Hudáčka proti Litvínovu.

Stále není jasné, zda se v litvínovské sestavě po zranění objeví Ondřej Kaše. Je velký rozdíl mezi Litvínovem s ním a bez něj?

Až tak velký ne, každý hráč je nahraditelný, jak se říká. Bylo to vidět i v tom našem minulém utkání, které bylo o jednom gólu (Oceláři v úterý vyhráli v Litvínově 3:1). Každopádně mají kvalitní tým. My se na ně připravíme, ať Ondřej Kaše bude, nebo ne. Hlavně my musíme být nachystaní na sto procent.

Venku jste v základní části nastříleli 45 gólů, nejméně ze všech mužstev. Dá se říct, že i koncovku jste už zlepšili?

Řekl bych, že ano. Je to vidět i na tom, že jsme některé zápasy urvali jen těsně, což se nám v předchozí části sezony nedařilo, naopak jsme často o gól prohráli. Jsem rád, že se vrací Marko (Daňo), je to náš nejlepší střelec. Zlepšíme se i s jeho návratem.

Takže po zranění bude už v pátek hrát?

Měl by být. Uvidíme.

Jste tedy v plné síle a nažhavení na nadcházející boje?

Jasně. Teď už jde o všechno a takové zápasy mám rád.

Čím to, že vy osobně v play off dominujete?

Nevím. Hodně lidí se mě na to ptá, i spoluhráči. Neumím to vysvětlit. Ale cítím sám v sobě, že konečně hrajeme o něco, o to, oč ve sportu jde. Jsem namotivovanější, baví mě hokej, je tam více emocí. Snažím se do těch utkání dát to nejlepší, co ve mně je. Snad i tento rok budu ve formě a pomohu týmu.

Sparťanský brankář Josef Kořenář zasahuje proti třineckému Liboru Hudáčkovi.

Je tedy základní část s 52 koly zbytečně zdlouhavá navíc, když do play off postupuje dvanáct ze čtrnácti celků?

Ne, že by byla o ničem, to ne, i když do play off se v uvozovkách dostane skoro každý. My jsme do sezony nešli s tím, že chceme skončit do dvanáctého místa. Chtěli jsme být co nejvýše, nejlepší je být v top šestce. To nám uteklo tím, že jsme nevyhrávali venku a po tom jsme to už těžce doháněli. Teď to bude mít grády, bude tam plno emocí. A těch v základní části tolik není, když hrajete třeba každý druhý den zápas. Přijde i nějaké uvolnění a tím pádem se hráč na každé utkání nevybičuje na maximum. V play off nikdo nechce končit, každý chce hrát co nejdéle.

Brankář Ondřej Kacetl dochytal základní část ve velké pohodě. Je znát, že přichází jeho čas?

Určitě i on cítí, že chytá v lepší formě. Jsme jen rádi, že máme takovou dvojici brankářů. Mazi (Marek Mazanec) nás také často podržel. Teď chytal Káca a přichází jeho silné období. Pevně věří, že bude zdravý a bude i nadále podávat výkony jako nyní.

Vnímáte, že ostatní týmy budou znovu chtít Třinec sesadit a utnout vaše postupy v play off, v němž jste 16 sérii v řadě neprohráli?

To už jsme poznali v základní části. Každý zápas je pro nás těžký, každý se na nás vyhecuje, každý nás chce porazit. My víme, že to tak je a že bojujeme proti každému. Soustředíme se ale jen na sebe. Nic jiného nám nepomůže, než náš stoprocentní výkon a to, abychom se udrželi ve své bublině a nikoho do ní nepustili.

Vy jste s Oceláři získal minulé dva tituly. Třinečtí jich mají pět v řadě. Je na mužstvu pořád znát touha po úspěchu?

Zeptám se opačně: Kdo by nechtěl vyhrát? Máme motivaci a uděláme vše pro to, abychom znovu pohár zvedli nad hlavu. Mezi sebou se nebavíme o tom, jestli ještě máme hlad po takovém úspěchu, ale jak pohár získat. Uděláme vše pro to, abychom šli co nejdále.