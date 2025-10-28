Hattricky už v hlavě nemám, zaměřuji na vítězství, tvrdí třígólový Hudáček

Tipsport extraliga 2025/26

Třinecký útočník Libor Hudáček opět ukázal, jak výtečný je střelec. Třemi góly pomohl hokejovým Ocelářům v 19. kole extraligy k výhře nad Českými Budějovicemi 6:3.
Třinecký útočník Libor Hudáček nahrává po souboji s českobudějovickým Nickem...

Třinecký útočník Libor Hudáček nahrává po souboji s českobudějovickým Nickem Olesenem. Vlevo hru sledují domácí Ondřej Kovařčík a hostující Pavel Pýcha. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Třinecký střelec Libor Hudáček (uprostřed) se s bratry Kovařčíkovými Ondřejem a...
Třinečtí hokejisté Martin Růžička, Petr Sikora a David Cienciala (zleva) se...
Českobudějovičtí hokejisté Ondřej Kachyňa a Martin Beránek (zleva) zablokovali...
Českobudějovický obránce Ondřej Vála (vpravo) tlačí na mantinel třineckého...
„Dalo by se říct, že to byl vydařený zápas, ale úplně ideální z naší strany nebyl. Dali jsme góly, ale museli jsme hru i trochu uklidnit. Jsem rád, že jsme soupeři nedali více šancí a vedení udrželi,“ řekl Libor Hudáček.

V čem utkání nebylo ideální?
Dostali jsme hodně gólů, takže v tom. A hosté měli i hodně přečíslení. Některé situace jsme špatně vyřešili a tím pádem chodili k naší brance, i když jsme měli přesilovku.

Vedli jste už ve 12. minutě 3:0, ale ke konci první třetiny jste dostali dva góly během 12 vteřin. Zdálo se, že to s vámi nic neudělalo.
No... Snažili jsme se být pozitivní. S každým týmem to ale zamává. Byla to taková malá facka – znovu zpátky, znovu do montérek a zase hrát ten svůj hokej.

Třinec přehrál Budějovice a upevnil vedení, zvítězil i Litvínov. Kladno zvládlo nájezdy

A to jste probírali i během první přestávky?
Jasně, to bylo první, co jsme si řekli – nástup byl skvělý, byli jsme připraveni, překvapili jsme je a potom oni nás zaskočili dvěma góly a znovu jsme museli makat.

Ale pojďme k vašemu hattricku. Máte je v extralize spočítané?
Doslechl jsem se, co uvedla umělá inteligence... Že je čtvrtý. Jsem rád za každý gól, ale hattricky už nemám v hlavě, nejsem dvacetiletý kluk. Spíše se zaměřuji na vítězství. Člověk dá góly, ale na konci se počítá vítězství.

První váš gól rozhodčí nejprve připsali Oscaru Flynnovi. Měl jste jasno, že jste ho dal vy?
Snažil jsme se puk dostat rychle do branky a Oscar mi potom na střídačce řekl, že se ho nedotkl. Že jsem trefil hokejku bránícího hráče před ním a kotouč šel mezi nohama brankáře. Že to byl můj gól.

Souhlasíte, že vaše spolupráce v útoku s Danielem Kurovským a Oscarem Flynnem je zatím výborná?
Jsme tu od toho a musíme si formu držet co nejvíce, abychom pomáhali týmu. Zatím to jde. Ale radovat se můžeme do dnešní půlnoci. Zítra si oddechneme, ale v pátek je nový zápas a v neděli další. Musíme v hlavách vypnout a znova zapnout.

Co do vaší řady přinesl Oscar Flynn, který přišel před sezonou?
Svůj styl hokeje (usmál se). Je skvělý, rychlý, má dobrou střelu a hokejové IQ vysoké. Rozumět si na ledě s takovým hráčem je lehčí. A proto nám to klape. Na druhé straně Kury (Kurovský) je silný v soubojích a stojí před brankou, umí si najít místo a z toho těží.

Forma celého mužstva je ale skvělá. Máte osm výher v řadě a počtrnácté za sebou jste bodovali. Co tomu říkáte?
V takovém týmu jsem ještě nebyl... Je to pěkné, ale musíme tahat za jeden provaz co nejdéle a co nejsilněji. Škoda, že příští týden přijde reprepauza, ale na druhé straně musíme si i oddychnout.

Třinecký střelec Libor Hudáček (uprostřed) se s bratry Kovařčíkovými Ondřejem a Michalem raduje z jednoho ze svých gólů, které dal Českým Budějovicím.

Vy si ale moc neodpočinete, neboť váš čeká se slovenskou reprezentací Německý pohár. Začíná boj o olympiádu?
Je to ještě daleko, ale ano. Ten boj začal od prvního kola v extralize. Trenéři ji sledují, budou nás chtít vidět, zkoušet v repre nějaké dvojičky. Něco nám už načrtli, takže uvidíme. Ještě jsou zhruba dva týdny do zápasu, může se stát cokoliv, ale jsem rád, že znovu mohu obléct reprezentační dres. A dozvěděl jsem se i nějaké statistiky, že mi chybí několik zápasů, několik gólů, abych doběhl naše legendy. Takže udělám vše pro to, abych formu držel co nejvíce zápasů.

Které legendy myslíte?
Třeba Žigmunda Pálffyho, ale jsou tam i další (tři zápasy chybí Hudáčkovi, aby dorovnal Richarda Kapuše, který jich má 136. Pokud jde o góly, dva mu chybí na Zdena Cígera, který jich dal 34, tři na Petera Bondru a pět na Branislav Jánoše, Žigmunda Pállffyho a Ladislava Nagye).

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 18 12 3 1 2 59:36 43
2. HC Škoda PlzeňPlzeň 18 9 1 3 5 39:31 32
3. HC Kometa BrnoKometa 19 10 0 2 7 51:49 32
4. Bílí Tygři LiberecLiberec 19 9 1 2 7 48:46 31
5. HC Dynamo PardubicePardubice 19 8 2 2 7 53:45 30
6. HC OlomoucOlomouc 19 9 1 1 8 44:45 30
7. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 19 9 1 0 9 57:51 29
8. HC Vítkovice RideraVítkovice 18 7 3 2 6 53:48 29
9. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 18 7 4 0 7 47:42 29
10. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 19 8 1 2 8 48:51 28
11. HC Sparta PrahaSparta 19 7 2 1 9 53:51 26
12. Rytíři KladnoKladno 19 5 1 4 8 42:55 21
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 19 5 1 1 11 37:49 18
14. HC Verva LitvínovLitvínov 19 3 1 1 14 30:62 12
Hattricky už v hlavě nemám, zaměřuji na vítězství, tvrdí třígólový Hudáček

