Tohle si člověk užije! Hudáček rozhodl a gestem provokoval fanoušky Pardubic

V divokém utkání se stal mužem klíčového okamžiku. A také nepřítelem tribun. Třinecký hokejista Libor Hudáček si závěr extraligového duelu v Pardubicích vychutnal. V čase 59:44 vstřelil za vyrovnaného stavu vítězný gól na 5:4 a utišil ještě před chvílí nadšené fanoušky. Navrch si neodpustil provokativní gesto. Přiložením dlaně k uchu hale výmluvně naznačoval: „Já vás neslyším!“
Třinecký útočník Libor Hudáček provokativně slaví vítězný gól do sítě Pardubic...

Třinecký útočník Libor Hudáček provokativně slaví vítězný gól do sítě Pardubic v čase 59:44. | foto: ČTK

Třinecký útočník Libor Hudáček slaví vítězný gól do sítě Pardubic v čase 59:44.
Lukáš Sedlák na návštěvě v brankovišti Třince.
Třinecký brankář Kacetl v akci.
Brankářský gólman Will bezprostředně po inkasovaném gólu.
„Byl to krásný pocit. Tohle si člověk užije, podívá se na diváky, trošku to schytá, ale po takovém gólu to rád vezme,“ říkal Hudáček novinářům po zápase. Hodně bláznivém.

Za své gesto, které prý odkoukal od spoluhráče Daniela Kurovského, ani nečelil žádnému velkému pískotu.

Blázinec. Pardubice stáhly čtyřbrankový náskok, gólem z poslední minuty ale padly

Domácí příznivci jen zůstali v šoku. Vždyť jejich tým předvedl úžasný comeback, prohrával už 0:4. Načež ve 39. minutě Vladimír Sobotka načal stíhací jízdu, kterou taky pět a půl minuty před třetí sirénou zakončil.

Stačilo ale jedno nešťastné vyhození puku mimo kluziště, obránce Košťálek zamířil na trestnou lavici a Hudáček v přesilové hře krásnou ranou rozhodl.

Podívejte se na vítězný zásah Libora Hudáčka:

„Takový moment chce zažít snad každý hráč,“ lebedil si šikovný útočník. „Oni zapnuli, ve třetí třetině nám to tam napadalo. To vás dostane dolů, ale my jsme profíci a podobné situace jsem zažili několikrát. Hra jde dál, nemůžete sklopit hlavu a čekat na další gól.“

Oceláři evidentně ustojí takřka všechno, jak rychle zavládla na východě Čech euforie, tak zase i odešla.

„My se jen povzbudili a šlapali dál,“ podotkl Hudáček. „Vyhráli jsme zaslouženě, protože dvě třetiny od nás byly super. Pardubicím jsme tam neumožnili skoro nic. Bylo to jako v životě, jednou je člověk nahoře, jednou dole.“

Třinecký útočník Libor Hudáček slaví vítězný gól do sítě Pardubic v čase 59:44.

Pětatřicetiletý slovenský forvard už asi tuší, že odteď to nebude mít v Pardubicích jednoduché.

„Ale nic osobního v tom nebylo, jen spontánní oslava,“ dodal.

