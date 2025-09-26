Tohle si člověk užije! Hudáček rozhodl a gestem provokoval fanoušky Pardubic

„Byl to krásný pocit. Tohle si člověk užije, podívá se na diváky, trošku to schytá, ale po takovém gólu to rád vezme,“ říkal Hudáček novinářům po zápase. Hodně bláznivém.
Za své gesto, které prý odkoukal od spoluhráče Daniela Kurovského, ani nečelil žádnému velkému pískotu.
Blázinec. Pardubice stáhly čtyřbrankový náskok, gólem z poslední minuty ale padly
Domácí příznivci jen zůstali v šoku. Vždyť jejich tým předvedl úžasný comeback, prohrával už 0:4. Načež ve 39. minutě Vladimír Sobotka načal stíhací jízdu, kterou taky pět a půl minuty před třetí sirénou zakončil.
Stačilo ale jedno nešťastné vyhození puku mimo kluziště, obránce Košťálek zamířil na trestnou lavici a Hudáček v přesilové hře krásnou ranou rozhodl.
Podívejte se na vítězný zásah Libora Hudáčka:
Wow, wow! 🤯— Tipsport extraliga (@telhcz) September 25, 2025
4:0 ➡️ 4:4 ➡️ 5:4 ✅
Libor Hudáček rozhodl 1️⃣6️⃣ vteřin před koncem! 🔥#TELH | #momentytelh | #PCETRI | @hcocelaricz pic.twitter.com/iqLWJhRF5j
„Takový moment chce zažít snad každý hráč,“ lebedil si šikovný útočník. „Oni zapnuli, ve třetí třetině nám to tam napadalo. To vás dostane dolů, ale my jsme profíci a podobné situace jsem zažili několikrát. Hra jde dál, nemůžete sklopit hlavu a čekat na další gól.“
Oceláři evidentně ustojí takřka všechno, jak rychle zavládla na východě Čech euforie, tak zase i odešla.
„My se jen povzbudili a šlapali dál,“ podotkl Hudáček. „Vyhráli jsme zaslouženě, protože dvě třetiny od nás byly super. Pardubicím jsme tam neumožnili skoro nic. Bylo to jako v životě, jednou je člověk nahoře, jednou dole.“
Pětatřicetiletý slovenský forvard už asi tuší, že odteď to nebude mít v Pardubicích jednoduché.
„Ale nic osobního v tom nebylo, jen spontánní oslava,“ dodal.