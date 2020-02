Liberecký útočník Hudáček překonal dva rekordy, další dva má na dosah

„Slyším o tom od všech, po zápase s Pardubicemi mi to říkal i trenér. Byl jsem si toho vědom i před utkáním, takže jsem to chtěl co nejdříve pokořit, abych měl chladnou hlavu,“ řekl Hudáček.

Oba rekordy před ním držel další slovenský útočník v libereckých službách Martin Bartek. Ten v sezoně 2013/14 vstřelil v dresu Bílých Tygrů 28 branek.

O přepis rekordů se Libor Hudáček postaral v nedělním utkání v Pardubicích, které Bílí Tygři vyhráli 4:1. V elitní liberecké lajně sice opět postrádal své produktivní parťáky Birnera s Lencem, přesto se dokázal dvakrát prosadit. První gól dal po báječné individuální akci, čímž Bartekův starý rekord vyrovnal. Druhý přidal v přesilovce šest minut před koncem utkání, a tím svého krajana z vrcholu statistik definitivně sesadil.

V závěru druhé třetiny vypukla na hřišti šarvátka, do které se pěstní výměnou s pardubickým Hollandem zapojil i brankář Hrachovina. „Rvačka nám pomohla. Musíme Dominikovi říct, aby do toho šel i příště, až se nám nebude dařit,“ usmíval se Hudáček.

Šikovný slovenský hráč má na dosah i další rekordy, které se týkají počtu kanadských bodů. Dosud jich má na kontě 57. Tolik jich v historii nasbíral jediný cizinec: Hudáčkův krajan Marek Uram v sezoně 2000/01 v dresu Znojma. Stačí jediný bod a liberecký útočník sesadí z trůnu i jeho.

A ještě jeden milník může lídr Bílých Tygrů překonat: klubový rekord v počtu kanadských bodů během základní části extraligy. Ten zatím se 61 body ze sezony 2011/12 drží legendární Petr Nedvěd. Hudáček na něj ztrácí jen čtyři body, do konce přitom zbývá Liberci odehrát ještě pět utkání.

Přiblížit se bývalému kapitánovi Tygrů může slovenský útočník už dnes. Jeho tým od 18 hodin v dohrávce 11. kola hostí v extraligovém šlágru druhou Plzeň. Pokud zvítězí za tři body, s předstihem si zajistí Prezidentský pohár za prvenství v základní části.