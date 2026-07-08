Pardubice ztrácejí reprezentanta. Hájek se vrací do zámoří, dostane šanci v San Jose

Hájek, jenž naposledy mezi hokejovou elitou působil v sezoně 2022/23, odehrál v posledním ročníku včetně play off za Východočechy 61 zápasů a připsal si 16 bodů za šest branek a deset asistencí. Na jeho konci oslavil s Dynamem zisk extraligového titulu.
Třetím rokem za sebou pak člen vítězného týmu z předloňského domácího šampionátu v Praze a Ostravě končil sezonu na mistrovství světa. Ve Švýcarsku za osm startů nebodoval.
V NHL má 37. hráč draftu z roku 2016, kdy si ho vybrali zástupci Tampy, bilanci 110 utkání a 12 bodů (4+8), všechna odehrál v průběhu pěti sezon za New York Rangers. Na farmě v nižší AHL nastoupil Hájek do dalších 134 duelů a zaznamenal 18 bodů (4+14).