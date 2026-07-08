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Tipsport extraliga 2025/26

Pardubice ztrácejí reprezentanta. Hájek se vrací do zámoří, dostane šanci v San Jose

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  21:27
Michal Vitouch ze Sparty se u mantinelu snaží zastavit Libora Hájka z Pardubic.

Michal Vitouch ze Sparty se u mantinelu snaží zastavit Libora Hájka z Pardubic. | foto: ČTK

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Hokejový mistr světa Libor Hájek se po třech letech v extraligových Pardubicích vrací do zámoří. Osmadvacetiletý obránce podepsal roční dvoucestnou smlouvu v San Jose a má příležitost navázat na dřívější působení v NHL. Sharks o dohodě informovali na webu.

Hájek, jenž naposledy mezi hokejovou elitou působil v sezoně 2022/23, odehrál v posledním ročníku včetně play off za Východočechy 61 zápasů a připsal si 16 bodů za šest branek a deset asistencí. Na jeho konci oslavil s Dynamem zisk extraligového titulu.

Třetím rokem za sebou pak člen vítězného týmu z předloňského domácího šampionátu v Praze a Ostravě končil sezonu na mistrovství světa. Ve Švýcarsku za osm startů nebodoval.

V NHL má 37. hráč draftu z roku 2016, kdy si ho vybrali zástupci Tampy, bilanci 110 utkání a 12 bodů (4+8), všechna odehrál v průběhu pěti sezon za New York Rangers. Na farmě v nižší AHL nastoupil Hájek do dalších 134 duelů a zaznamenal 18 bodů (4+14).

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Kometa
Plzeň
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Sparta
Pardubice
4:3
Sparta
Pardubice
4:2
Třinec
Třinec
4:1
Karlovy Vary
Hradec Kr.
1:4
Třinec
Liberec
3:4
Karlovy Vary

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