Asociace profesionálních klubů ledního hokeje informovala o rozhodnutí disciplinární komise na sociální síti X. Loňský mistr světa z Prahy vynechá nedělní duel ve Vítkovicích a úterní šlágr proti Spartě.
Hájek se provinil ve 33. minutě čtvrtečního utkání s Karlovými Vary na domácím ledě. Nejprve obdržel od rozhodčích trest na dvě minuty za krosček na Lukošika a po kontrole u videa navíc na pět minut a do konce utkání za kopnutí do ležícího soupeře.
Disciplinární komise dnes ve zkráceném řízení rozhodla o dodatečném trestu. Hájkův zákrok označila za nebezpečný a bez respektu k protihráči. Zároveň přihlédla k tomu, že Hájka trestala už dříve. Lukošika pardubický obránce nezranil a slovenský útočník zápas dohrál.
Pardubice zvítězily 4:1 a jsou druhé o bod za Třincem.