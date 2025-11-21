Tipsport extraliga 2025/26

Pardubický bek Hájek nuceně vynechá dva zápasy, kopnul ležícího soupeře

Autor: ,
  17:42
Pardubický obránce Libor Hájek dostal za kopnutí do ležícího karlovarského útočníka Adama Lukošika trest na dva zápasy hokejové extraligy a přijde o deset procent měsíční mzdy.

Pardubický obránce Libor Hájek. | foto: HC Dynamo

Asociace profesionálních klubů ledního hokeje informovala o rozhodnutí disciplinární komise na sociální síti X. Loňský mistr světa z Prahy vynechá nedělní duel ve Vítkovicích a úterní šlágr proti Spartě.

Hájek se provinil ve 33. minutě čtvrtečního utkání s Karlovými Vary na domácím ledě. Nejprve obdržel od rozhodčích trest na dvě minuty za krosček na Lukošika a po kontrole u videa navíc na pět minut a do konce utkání za kopnutí do ležícího soupeře.

Disciplinární komise dnes ve zkráceném řízení rozhodla o dodatečném trestu. Hájkův zákrok označila za nebezpečný a bez respektu k protihráči. Zároveň přihlédla k tomu, že Hájka trestala už dříve. Lukošika pardubický obránce nezranil a slovenský útočník zápas dohrál.

Pardubice zvítězily 4:1 a jsou druhé o bod za Třincem.

Vstoupit do diskuse

24. kolo

Kompletní los

25. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 23 12 3 1 7 70:56 43
2. HC Dynamo PardubicePardubice 23 12 2 2 7 73:52 42
3. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 22 11 4 0 7 64:45 41
4. HC Škoda PlzeňPlzeň 23 11 2 3 7 59:47 40
5. HC Sparta PrahaSparta 25 11 3 1 10 73:64 40
6. HC Kometa BrnoKometa 22 11 1 3 7 62:59 38
7. HC Vítkovice RideraVítkovice 24 10 3 2 9 66:64 38
8. Bílí Tygři LiberecLiberec 24 11 0 4 9 59:58 37
9. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 23 10 1 2 10 67:64 34
10. HC OlomoucOlomouc 24 10 1 1 12 52:66 33
11. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 23 9 1 2 11 56:65 31
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 23 8 2 1 12 47:54 29
13. Rytíři KladnoKladno 23 7 2 4 10 57:69 29
14. HC Verva LitvínovLitvínov 24 3 2 1 18 39:81 14
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Kladno v přestřelce zdolalo Třinec, Sparta padla v Liberci. Hořava po návratu zvítězil

Hokejisté Kladna slaví gól proti Třinci.

Třinečtí hokejisté i ve 22. kole extraligy prohráli, když nestačili na Kladno (3:5). Přesto zůstávají v čele tabulky. Sparta nezvládla utkání v Liberci, padla 0:3 a klesla na třetí příčku. Trenér...

Stačila jedna rána. Gudas v bitce vypnul soupeře, z ledu mu pomáhali spoluhráči

Jeffrey Viel (48) z Boston Bruins a Radko Gudas (7) z Anaheim Ducks se perou.

Když soupeři v NHL potkají Anaheim, musí se opět mít více na pozoru. Po zámořských kluzištích znovu bruslí Radko Gudas. Uzdravený, odpočatý, v plné síle a s chutí do hokeje. Český hokejista předvedl...

Kometa porazila Třinec, sparťané zvládli divokou přestřelku. Dynamo muselo otáčet

Třinecký Daňo si posvítil na Andreje Kollára z Brna..

V hokejové extralize se v neděli odpoledne odehrálo pět zápasů 23. kola. Pardubice až ve třetí třetině otočily utkání s Litvínovem a ze severu Čech vezou výhru 4:1. Kladno triumfovalo v Karlových...

Vždyť je mu jen osmnáct! Obří talent v NHL zastiňuje hvězdy, z parťáků má ochranku

Matthew Schaefer se raduje z vítězné trefy proti Utahu.

Fanoušci si občas musí promnout oči. Možná je napadne: Nezdá se nám to náhodou? Takový klid. Takový přehled. Taková elegance. Taková technická vytříbenost! NHL se učí nové jméno. Matthew Schaefer,...

Vítkovice uštědřily Třinci pátou porážku v řadě, Plzeň nadělovala. Vyhrály i Pardubice

Vitkovický tým se raduje z gólu rivalům z Třince.

Čtvrteční večer vyplnily tři předehrávky 24. kola hokejové extraligy. Ve všech případech se z vítězství radoval domácí tým. Ačkoliv poslední Litvínov šel na ledě Plzně do vedení, nakonec odjíždí s...

ONLINE: Sparta hraje v Hradci, Kladno hostí Kometu. Budějovice vedou

Sledujeme online
Hradečtí hokejisté slaví gól proti Plzni.

Další tři zápasy hokejové extraligy nabízí páteční 24. kolo. Hradec Králové v něm od 18 hodin čelí Spartě, mistrovská Kometa se představuje na ledě Kladna. Mladá Boleslav se proti Českým Budějovicím...

21. listopadu 2025  17:20,  aktualizováno  17:47

Pardubický bek Hájek nuceně vynechá dva zápasy, kopnul ležícího soupeře

Pardubický obránce Libor Hájek.

Pardubický obránce Libor Hájek dostal za kopnutí do ležícího karlovarského útočníka Adama Lukošika trest na dva zápasy hokejové extraligy a přijde o deset procent měsíční mzdy.

21. listopadu 2025  17:42

Italský boj o čas. Aréna pro OH stále připomíná staveniště, NHL je nervózní

Olympijská Santa Giulia Ice Hockey Arena v Miláně stále není dostavěná.

Za dva a půl měsíce se zde má rozehrát olympijský turnaj. Skutečně? Momentálně to tak úplně nevypadá. Místo nové a dokončené arény kolemjdoucí v Miláně stále vídají stavební stroje a dělníky. Práce...

21. listopadu 2025  16:34

Nestávkujte, prosí Hadamczik prvoligové kluby. I on ale zatlačí proti baráži

Svazový prezident Alois Hadamczik na tiskové konferenci po bronzu hokejových...

I prezident hokejového svazu Alois Hadamczik stojí na straně iniciativy Stop baráži, která má za cíl zrušit prolínací soutěž a zavést přímý postup do extraligy. Nejvyšší funkcionář českého hokeje...

21. listopadu 2025

Schleiss umazal vajíčko, proti Litvínovu skóroval hned dvakrát

Hokejisté Plzně slaví gól v duelu s Olomoucí.

Prolomil střelecké trápení a na vítězství s Litvínovem 7:2 se podílel hned dvěma zásahy. Pro Jana Schleisse se jednalo ve 24. kole o vůbec první branky této sezony.

21. listopadu 2025  15:26

Nejlepší tým v lize. Nečas září s hvězdami, kapitán líčí: Je neskutečné to sledovat

Hokejisté Colorada se radují z branky.

Jeden tým vládne všem, jeden jim všem káže. Upravená fráze z Pána prstenů sedí v NHL na hokejisty Colorada, kteří jsou po sedmé výhře za sebou v čele zámořské soutěže. Důvodem je především řádění...

21. listopadu 2025  14:51

Spása Litvínova, dárek legendě. Být mladší, pomůžu taky, říká první kapitán

Jubilant Vladimír Kýhos starší před utkáním Litvínova

Bál se o Litvínov, teď jeho historicky prvnímu kapitánovi Vladimíru Kýhosovi nejstaršímu spadl kámen ze srdce. Věří, že skupina legend v čele s Jiřím Šlégrem, která od Orlenu převezme většinový podíl...

21. listopadu 2025  13:47

Třemi body pomohl k vysoké výhře. Ale Strome i smutnil, zmeškal narození dcery

Centr Washingtonu Dylan Strome vede puk, proti němu zasahuje Phillip Danault z...

Zatímco centr Dylan Strome z Washingtonu stál ve středovém kruhu a připravoval se na úvodní buly proti Montrealu, jeho žena už byla v porodnici. Hned během první přestávky se pak dozvěděl, že doma...

21. listopadu 2025  12:42

Že tolik nehraju? S tím jsem ale počítal. Tomášek poznává tvrdou realitu NHL

Premium
David Tomášek (86) slaví gól se spoluhráči z Edmonton Oilers.

Prožívá stejnou změnu jako už tolik jeho předchůdců. V Evropě dominantní hokejista se po přesunu do NHL stal řadovým vojákem. Občas potřebným, jindy opomíjeným a přebytečným. Ale stížnosti jsou tím...

21. listopadu 2025

Ropáci na led, prosím! Z fanoušků Litvínova jsou sponzoři, dají až tři miliony

Litvínov, 12. 9. 2025. Verva Litvínov - Energie Karlovy Vary, hokejová...

I fanouškovské volání o pomoc, které chytilo za srdce celou hokejovou republiku a zvedlo vlnu žluto-černé solidarity, přispělo ke spáse extraligového Litvínova. A co víc, přičinlivý fanklub Ropáci on...

21. listopadu 2025

Peppa má sestřičku! Nová knížka, která si získala srdce malých čtenářů
Peppa má sestřičku! Nová knížka, která si získala srdce malých čtenářů

Není snad dítěte, které by neznalo prasátko Peppu. Když do rodiny Prasátkových na jaře přibyl ještě nový člen, všichni byli v očekávání nových...

Musíme si každý sáhnout do svědomí. Třinec podle Daňa spasí jednoduchost

Třinecký Daňo propasíroval kotouč za záda Hrachoviny.

Už na konci čtvrté minuty se třinečtí Oceláři v Ostravě zásluhou Marka Daňa dostali do vedení. S Vítkovicemi ovšem v předehrávce 24. kola extraligy prohráli 2:3. „Chtěli vyhrát víc než my. Po tom...

21. listopadu 2025  8:37

Nečas v NHL asistoval u tří gólů, Vladař byl zvolen hvězdou zápasu

Martin Nečas s Nathanem MacKinnonem oslavují další trefu.

Vedoucí tým hokejové NHL Colorado ve čtvrtek přejel 6:3 Rangers i díky třem asistencím Martina Nečase, který se tak posunul na průběžné páté místo ligové produktivity. Za svůj výkon byl český útočník...

21. listopadu 2025  7:07,  aktualizováno  8:21

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.