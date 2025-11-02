Liberecký Procházka přijde o dvě utkání. Bezohledný zákrok, vzkázala komise

Procházka fauloval slovenského reprezentačního beka v závěru utkání, rozhodčí Jan Hribik a Matěj Sýkora mu udělili vyšší trest za napadení. Disciplinárka mu nyní navíc zastavila činnost.
„Hráč primárně zasáhl oblast hrudníku protihráče, přičemž v závěrečné fázi zákroku jej zintenzivnil zvýšením pozice odrazem a vytočením těla,“ uvedla komise s tím, že zákrok byl nebezpečný a bezohledný.
Osmadvacetiletý Procházka nuceně vynechá zápas proti Spartě na konci příštího týdne a 12. listopadu nenastoupí proti Olomouci. V neděli Bílí Tygři nehrají, jejich souboj s Karlovými Vary v rámci 21. kola se uskuteční až 30. ledna.