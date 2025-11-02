Tipsport extraliga 2025/26

Liberecký Procházka přijde o dvě utkání. Bezohledný zákrok, vzkázala komise

Autor: ,
  11:12
Liberecký hokejový útočník Ondřej Procházka dostal od disciplinární komise extraligy dvouzápasový trest za faul na Samuela Kňažka z Vítkovic v pátečním utkání 20. kola.
Fotogalerie3

Liberecký útočník Ondřej Procházka. | foto: Profimedia.cz

Procházka fauloval slovenského reprezentačního beka v závěru utkání, rozhodčí Jan Hribik a Matěj Sýkora mu udělili vyšší trest za napadení. Disciplinárka mu nyní navíc zastavila činnost.

„Hráč primárně zasáhl oblast hrudníku protihráče, přičemž v závěrečné fázi zákroku jej zintenzivnil zvýšením pozice odrazem a vytočením těla,“ uvedla komise s tím, že zákrok byl nebezpečný a bezohledný.

Třinecká jízda skončila v Hradci, Pardubice zničily Kladno, Plzeň zdolala Kometu

Osmadvacetiletý Procházka nuceně vynechá zápas proti Spartě na konci příštího týdne a 12. listopadu nenastoupí proti Olomouci. V neděli Bílí Tygři nehrají, jejich souboj s Karlovými Vary v rámci 21. kola se uskuteční až 30. ledna.

Vstoupit do diskuse

21. kolo

Kompletní los

35. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 19 12 3 1 3 60:40 43
2. HC Škoda PlzeňPlzeň 19 9 2 3 5 43:34 34
3. HC Dynamo PardubicePardubice 20 9 2 2 7 61:48 33
4. HC Kometa BrnoKometa 20 10 0 3 7 54:53 33
5. HC Sparta PrahaSparta 21 9 2 1 9 61:53 32
6. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 19 8 4 0 7 51:43 32
7. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 20 10 1 0 9 60:53 32
8. HC Vítkovice RideraVítkovice 20 8 3 2 7 57:54 32
9. HC OlomoucOlomouc 20 9 1 1 9 45:49 30
10. Bílí Tygři LiberecLiberec 20 9 0 2 8 49:49 29
11. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 20 8 1 2 9 50:54 28
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 20 6 1 1 11 40:51 21
13. Rytíři KladnoKladno 20 5 1 3 9 45:62 20
14. HC Verva LitvínovLitvínov 20 3 1 1 15 32:65 12
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Nečas mezi boháči, předčil i Pastrňáka. Podívejte se, kdo v NHL bere víc než oni

Dočkal se. A jak se ukázalo, období plné všemožných dohadů, spekulací či zvěstí o případném odchodu se vyplatilo strpět. Martin Nečas podpisem nové smlouvy s Coloradem (na osm let za 92 milionů...

Hokejová Jihlava má nového majitele, supermoderní halu. A teď chce do extraligy

Sobota 25. října 2025 vstoupí do historie jako den, kdy se do Jihlavy po více než třech letech vrátil hokej. Ve zbrusu nové Horácké areně, multifunkční hale za 2,2 miliardy korun, místní Dukla...

Balík pro Nečase. Český rekord! Rychlík z Vysočiny prodloužil smlouvu v Coloradu

Jeden podpis rozptýlil vleklou nejistotu. Po měsících plamenných spekulací je jasné, že Denver nebude pro hokejistu Martina Nečase pouhou přestupní stanicí. Hbité křídlo ve čtvrtek uzavřelo s klubem...

Třinecká jízda skončila v Hradci, Pardubice zničily Kladno, Plzeň zdolala Kometu

Ještě před první reprezentační přestávkou měla hokejová extraliga na programu kompletní 20. kolo. Vedoucí Třinec podlehl 1:4 na ledě Hradce, Pardubice smetly Kladno 8:3, Plzeň přetlačila Kometu 4:3...

Pardubice padly v Olomouci. Liberec otočil utkání s Kometou, Kladno prožilo kolaps

Hokejová extraliga má za sebou 18. kolo. Zrodil se v něm nejeden zajímavý výsledek. Mistrovská Kometa padla na ledě Liberce 3:4, ačkoliv třikrát vedla. Podobně na tom je i Kladno, které neudrželo...

Liberecký Procházka přijde o dvě utkání. Bezohledný zákrok, vzkázala komise

Liberecký hokejový útočník Ondřej Procházka dostal od disciplinární komise extraligy dvouzápasový trest za faul na Samuela Kňažka z Vítkovic v pátečním utkání 20. kola.

2. listopadu 2025  11:12

Vladaře vyhnalo Toronto z branky. Boston udolal Carolinu, Nečas pálil za Colorado

Boston díky gólům ze třetí třetiny urval v NHL těsný triumf 2:1 nad hokejisty Caroliny, zvítězil tak už potřetí za sebou. Hvězdný David Pastrňák tentokrát nebodoval, centr Pavel Zacha asistoval u...

1. listopadu 2025  20:25,  aktualizováno  2. 11. 9:13

Kluci stáli na modré a já jsem držel sudí v kabině. Rosa o Švýcarsku a snu o NHL

Premium

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Když na střídačce zvedne hlavu, přímo hledí na největší kotel hokejových fanoušků na světě. Ale že by to s Pavlem Rosou nějak zacloumalo? Neblázněte. Někdejší hokejový útočník, který si v NHL...

2. listopadu 2025

Domácí prokletí prolomeno, Jihlava poprvé v nové hale vyhrála. Vyšlápla si na Slavii

Hokejisté Dukly Jihlava na čtvrtý pokus ve své nové hale zvítězili. V 18. kole první ligy porazili lídra soutěže Slavii 5:2. Neuspěli ani nejbližší pronásledovatelé Pražanů. Druhé Litoměřice podlehly...

1. listopadu 2025  21:25

Velká pocta pro Dobeše. Českého brankáře vyhlásili v NHL třetí hvězdou měsíce

Montrealský brankář Jakub Dobeš byl v NHL vyhlášen třetí hvězdou měsíce. Českého gólmana, který v říjnu vyhrál všech šest zápasů, předčili v anketě jen útočníci Jack Eichel z Vegas a Mark Scheifele z...

1. listopadu 2025  19:37

Trenér Král se vrací do druhé nejvyšší soutěže, povede pardubické béčko

Necelý týden po konci u extraligového týmu Mladé Boleslavi se hokejový trenér Richard Král vrátil do Pardubic a povede prvoligovou rezervu. U béčka Dynama nahradil Tomáše Jirků, jenž v klubu skončil....

1. listopadu 2025  14:37

Velký hlupák se musí něco přiučit! Nečas radil Burnsovi, pak předvedli parádní akci

Urostlého vousáče zná celý hokejový svět, českého rychlíka si všímají zámořští fandové především v poslední době. Ovšem v pátek večer se jim předvedli spolu při parádní akci, která skončila vítězným...

1. listopadu 2025  12:36

Oživení Hradce odnesl lídr. Průlet říjnem? Tým se uzdravil a sedl si, těší Jergla

Hokejisté Hradce zakončili skvostný měsíc výborným výkonem a výhrou 4:1 proti Třinci, kterou zároveň završili oblíbené období. Stejně jako před rokem se po mátožném září, ve kterém většinou...

1. listopadu 2025  10:58

Euro Hockey Tour 2025/26: program a termíny turnajů, výsledky, kde sledovat

Euro Hockey Tour (EHT) je série turnajů určená pro nejlepší evropské hokejové reprezentace. Dlouhá léta se jí účastnily týmy Švédska, Finska, Česka a Ruska. Po vyloučení Ruska v roce 2022 kvůli...

1. listopadu 2025

Znamenitý Vladař v nové roli. Říká si o olympiádu, v týmu ho chválí: Překonává se

Asi netřeba dlouze přemýšlet nad otázkou, kdo povede národní tým do olympijského turnaje jako brankářská jednička. Okolo Lukáše Dostála se po zlatém šampionátu v Praze vytvořila aura hrdiny, s nímž...

1. listopadu 2025  9:45

Horácká aréna v Jihlavě je týden v provozu. Na domácí výhru Dukly se zatím čeká

Úvodní týden užívání má za sebou Horácká aréna, zbrusu nová multifunkční hala za 2,2 miliardy korun v Jihlavě. Co ukázaly první tři zápasy hokejové Maxa ligy, ve kterých domácí Dukla postupně hostila...

1. listopadu 2025  9:06

Sparťané se pomstili za září, Kanaďan Shore se dostal na metu gólu na zápas

Dva zápasy a čtyři góly. V NHL byl na tripy zvyklý a možná tento moravský dvojboj Devinu Shoremu vlil novou krev do žil. Kanadský útočník nejprve ve středu vystřelil dvěma zásahy výhru Pražanů ve...

1. listopadu 2025  7:58

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.