Liberec ukázal, že nemusí spoléhat jen na lídra Kvapila

Krenželok v Třinci zazářil čtyřmi kanadskými body a posunul se na páté místo v klubové produktivitě. „My s Jelenem ustojíme souboje, on je výborný na vhazování. Ordy nám tam lítá a vybojuje hodně kotoučů. Začíná nám to tam padat,“ pochvaloval si Lukáš Krenželok spolupráci se svými parťáky.

Ti tři měli nejvýraznější podíl na výhře 5:2, po níž se Liberec vzdálil svému soupeři v tabulce na sedm bodů. „Třinec je kvalitní mančaft, ale udělal nějaké chyby. My jsme hlavně rádi za tři body,“ řekl Krenželok, který dal gól a u tří asistoval. „Na začátku jsme na ně vletěli. Byl tam odražený kotouč, který jsem dorazil a vedli jsme. To domácím moc nepomůže, když do nás chtěli jít. Záhy jsme využili přesilovku. A oni jsou mužstvo, které chce hrát, takže pak tam mají díry a vám se hraje lépe.“

Pro Liberec je cenné, že se tentokrát prosadila jiná řada než ta s lídrem Kvapilem, který má na kontě 54 bodů za 22 gólů a 32 asistencí. „Blíží se play off, takže kdyby to takhle šlapalo, mohla by udeřit kterákoliv naše lajna,“ uvažuje Krenželok.

Podobně po bitvě v Třinci uvažoval i trenér Filip Pešán. „Dobré je i to, že rozhodla Jelínkova řada s Krenželokem a Ordošem, a nemuseli jsme spoléhat na Marka Kvapila. Ostatně, tým je koncipovaný tak, aby rozhodovali všichni,“ upozornil kouč Bílých Tygrů.

Liberec v minulosti už čtyřikrát získal Prezidentský pohár za prvenství v základní části extraligy. Díky aktuální formě podpořené šňůrou pěti tříbodových výher v řadě trenéři i hráči často čelí dotazům na tohle téma. „Samozřejmě jsme rádi, že jsme zvládli zápas o první místo, ale zase se tolik na vítězství v základní části neupínáme. Ale je pochopitelné, že chceme raději skončit první než druzí, stejně jako třetí než čtvrtí,“ řekl trenér Pešán.

„Ještě zbývá devět kol, což je moc bodů. Nevíme, jak to bude, ale rozhodně první být chceme. Nějak se to rýsuje a jsme rádi, že v náš prospěch,“ konstatoval útočník Lukáš Krenželok.

Dnes se hokejisté Liberce po téměř dvou týdnech představí na domácím ledě. Od 18 hodin přivítají ve 44. kole extraligy celek Zlína, který v předchozích třech vzájemných měřeních porazili. Zatímco Liberec bude na čele tabulky hájit šestibodový náskok na druhou Plzeň, jedenáctému Zlínu jde o postup do předkola play off.