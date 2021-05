Liberecký kouč Augusta: Bulířův odchod je těžký jak pro něj, tak pro nás

Nejprve k odchodům: kromě Bulíře, který podle očekávání míří do Plzně, nebudou v klubu pokračovat ani útočník Jiří Průžek a obránci Tomáš Hanousek a Tomáš Havlín. Všichni tři se stali posilami dalšího západočeského klubu: Karlových Varů.

Nejvíc se v Liberci řešil odchod Michala Bulíře, který patřil k tahounům týmu. Až na jeden ročník, během něhož si odskočil do KHL, strávil forvard s číslem 88 pod Ještědem celou svou kariéru. V Liberci vloni podepsal roční kontrakt a s klubem se na novém nedohodl. Bílí Tygři však počítají s tím, že by se pod Ještěd mohl v budoucnosti vrátit.

„Neříká se mi to lehce, jako odchovanec a Liberečák jsem tady strávil spoustu let. V průběhu letošní sezony to však nebylo tak ideální, jak bych si představoval, takže jsme se dohodli, že zkusím nový impulz do kariéry,“ řekl Bulíř ve videovzkazu libereckým fanouškům. „Vím, že až do Liberce přijedu jako soupeř, bude to pro mě obrovsky složité,“ dodal.

„Buldův odchod je těžký jak pro něj, tak pro nás,“ připustil liberecký trenér a sportovní manažer Patrik Augusta. „Rozcházíme se ale v dobrém, každá strana chápe tu druhou. Hokejový svět je ovšem malý a nikde není psáno, že by se naše cesty neměly znovu zkřížit. Já jsem přesvědčen, že se tak stane. Michalovi přejeme v následující sezoně jen to nejlepší.“

Jakub Klepiš

Do kolonky „odešli“ by se měl zařadit i útočník Adam Musil, který míří do Pardubic; ty by měly jeho příchod potvrdit v úterý. S otazníkem je setrvání dalšího elitního forvarda Radana Lence, jenž prožil skvělou sezonu a lákalo by ho zahraniční angažmá.



Pokud jde o posily, Liberec o víkendu ohlásil tři jména. Tím nejznámějším je bezpochyby zkušený šestatřicetiletý útočník Jakub Klepiš. Hráč se zkušenostmi z NHL či KHL hrál v minulé sezoně za brněnskou Kometu, kde patřil mezi hlavní opory. „V Jakubovi získáváme zkušeného hráče, který našemu týmu pomůže ve více rolích. Je to skvělý hokejista na přesilovky s obrovským citem pro hru a je stále vynikajícím bruslařem. Může hrát křídlo i centra,“ uvedl kouč Augusta.

„Prošel si zahraničními ligami, získal titul mistra světa, ví, jak se profesionálně připravovat a jaké týmy vyhrávají tituly. Slibujeme si od něj, že svojí kvalitou pomůže naší ofenzivě a že své hokejové i mimohokejové zkušenosti pomůže předat našim mladším hráčům.“

V Liberci je spíše zvykem angažovat mladší hráče, klubový šéf Petr Syrovátko však prozradil, že dal hodně na přímluvu elitního útočníka Michala Birnera.

Jan Ordoš

Bílé Tygry posílí i útočník Jan Ordoš, který se pod Ještěd vrací po ročním angažmá ve Švédsku. „Jsme rádi, že když se Tygři vrací z ciziny domů, chtějí opět bojovat za Liberec. Honza je poctivý a pracovitý hokejista, který má tah na branku. Je zvyklý pracovat pro tým a nebojí se jít do tvrdých soubojů před brankou i u mantinelu. Věříme, že ho zahraniční angažmá a mezinárodní zápasy v reprezentaci inspirovaly a motivovaly na sobě dál pracovat,“ říká k němu Patrik Augusta.



Posledním nováčkem v týmu je talentovaný slovenský útočník Martin Faško-Rudáš. Dvacetiletý hokejista hrál tři roky v zámořské juniorce a v loňském ročníku nejvyšší slovenské soutěže v dresu Banské Bystrice nasbíral 38 bodů ve 48 utkáních.

„Martin je mladý talentovaný hokejista s dobrými ofenzivními instinkty a tahem na branku. Chce hrát, chce tvořit hru, umí dobře vystřelit zápěstím, ale také vybídnout spoluhráče. Vyhlédli jsme si ho jako typologicky vhodnou posilu do našeho development programu,“ komentuje jeho příchod Augusta.

Za posily libereckého týmu pro příští ročník lze s trochou nadsázky počítat i útočníka Tomáše Filippiho a obránce Ladislava Šmída. Klíčové postavy tygřího týmu v uplynulé sezoně vyřadilo ze hry zranění zad, ale po operacích už by zase měly být v plné síle. Osmadvacetiletý forvard Filippi už se s klubem dohodl na podpisu nové tříleté smlouvy.

„Tomáš patří k nejlepším evropským centrům, je velmi silný na buly a řadí se mezi výrazné postavy celé extraligy. Zároveň je součástí charakterové i vítězné osy našeho týmu. Jeho návrat po zranění pro nás bude obrovským posílením. Jsme rádi, že jsme se domluvili,“ říká liberecký kouč.