Liberec představil posily. Přicházejí Hrenák, Budík, McCoshen a Kelly Klíma

„Pro mě je to návrat domů. Těšil jsem se moc a očekávání jsou velká,“ řekl Pešán. Do klubu se vrací po třech letech a na střídačku Bílých Tygrů po čtyřech. „Bude to odlišné od toho, co jsem zažíval poslední roky. Ať jde o národní tým, kdy jsem na ledě strávil pár týdnů v roce, nebo poslední rok, kdy jsem vedl tréninky v angličtině,“ uvedl pětačtyřicetiletý kouč, jenž v této sezoně působil ve Švýcarsku.

Nyní se již plně soustředí na práci v Liberci, kde vedle trénování převzal opět zodpovědnost za složení týmu. Čtveřicí dnes zveřejněných jmen posilování a přestavba mužstva nekončí. „Ještě jsou tam místa. Jedno dvě mezi obránci a útočníky a řešíme pozici náhradního brankáře nebo spíše kolegu (ke stávající dvojici),“ uvedl Pešán.

Liberec vkládá velká očekávání do slovenského brankáře Hrenáka, který se bude snažit nahradit dosavadní jedničku Petra Kváču a měl by vytvořit dvojici s Jakubem Neužilem.

Útočník Kelly Klíma.

„Jeho příchodem jsme získali precizního, ambiciózního a zkušeného brankáře, který si prošel soutěžemi v zámoří,“ řekl Pešán na adresu čtyřiadvacetiletého gólmana, který v zámoří působil od roku 2016. Je ale možné, že se Bílí Tygři rozhodnou angažovat ještě jednoho staršího a zkušenějšího gólmana.

Do obrany, ve které bude neplánovaně chybět lotyšský bek Uvis Janis Balinskis mířící do NHL, přišli Budík z Plzně a McCoshen, jenž hrál naposledy ve finském Ässätu Pori. Američan má na kontě 60 startů v NHL za Floridu.

„Jsou to hráči, kteří se prezentují skvělou hrou v obraném i útočném pásmu. Oba jsou ofenzivní, což je charakteristika, kterou jsme u nových obránců hledali. Vojta navíc disponuje vynikající mobilitou a Ian zase dovede výrazně přitvrdit hru,“ řekl Pešán.

Klíma by v útoku měl nahradit Jana Ordoše, který odešel do Českých Budějovic. „Je to prototyp hráče, který dodá našemu týmu agresivitu a bruslení na křídle,“ věří staronový liberecký hlavní trenér, který Severočechy dovedl v roce 2016 k titulu a pak ještě dvakrát do finále.