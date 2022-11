Budu makat na sto deset procent, slibuje liberecká posila Nedomlel

Severočeský tým se v reprezentační přestávce snaží vyztužit obranné řady a po ne úplně povedeném úvodu sezony získat nový impulz. Urostlý a důrazný bek Richard Nedomlel by mohl být vítanou posilou.

„Získali jsme jednoho z top defenzivních obránců v extralize. Slibujeme si od něj zvýšení důrazu před brankou a v soubojích u mantinelu, dobré zastavování akcí soupeře a obracení hry na soupeřovu stranu. Líbí se nám jeho fyzická hra, dobré blokování střel a věříme, že bude dalším hráčem, který bude dodávat našemu mužstvu respekt,“ řekl liberecký kouč a sportovní ředitel Patrik Augusta.

Nováček už se zapojil do tréninku s libereckým týmem. „Už jsem cítil, že potřebuji nějaký svěží vítr a nový start. Jsem rád, že to je zrovna Liberec,“ prohlásil Richard Nedomlel. „Chci se prezentovat dobrou prací do obrany, pomoct při oslabeních a hrát důrazně v předbrankovém prostoru i po celé ledové ploše. Budu makat na sto deset procent.“

O Nedomlelově důrazné hře svědčí i pořadí v Radegast Indexu, v němž uzavírá elitní desítku. V minulé sezoně tuto statistiku hokejových válečníků dokonce ovládl. Devětadvacetiletý bek s úctyhodnými parametry 194 cm/119 kg má zkušenosti ze zámoří i z reprezentace, za kterou loni odehrál tři utkání na Euro Hockey Tour. V roce 2011 si ho v 6. kole draftu NHL zvolil Detroit, do nejslavnější ligy světa však nepronikl, ačkoliv za mořem strávil šest let.

Mislav Rosandič (vlevo) v souboji s Matějem Blümelem.

Po návratu do Česka začal rodák z Jablonce nad Nisou ve Spartě, poslední více než čtyři roky strávil v Hradci Králové, kde se vypracoval mezi pilíře obrany. V uplynulých dnech však požádal o změnu působiště. S Mountfieldem má smlouvu i na příští sezonu a po skončení aktuálního ročníku by se měl do klubu vrátit.

„Po zvážení všech okolností jsme se domluvili, že ho do konce sezony uvolníme. Jako nejlepší variantu pro obě strany jsme společně vyhodnotili nabídku trejdu za Mislava Rosandiče, který projevil velký zájem u nás opětovně působit,“ uvedl hradecký generální manažer Aleš Kmoníček.

Mislav Rosandič se z Liberce vrací do Hradce Králové po téměř třech letech. V tygřím dresu odehrál rodák z chorvatského Záhřebu celkem 137 utkání s bilancí 7+49. Patřil k oporám obrany, letos se však pohyboval na hraně sestavy a často nastupoval jako sedmý bek.

Rosandič je aktuálně s národním týmem Slovenska na Německém poháru, a to v roli kapitána. Letos v únoru získal s reprezentací na zimní olympiádě v Pekingu historický bronz.

Extraliga teď stojí kvůli reprezentační pauze, hokejisté Liberce sehrají nejbližší zápas v pátek 18. listopadu, kdy hostí Třinec. Nasadit už mohou i posilu Nedomlela, do obrany se jim navíc po zranění vrátí mladý bek Ivan. Ve vyrovnané tabulce Bílým Tygrům aktuálně patří sedmá příčka.